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Tarot Falına Göre 16 Ağustos Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 16 Ağustos Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 16 Ağustos Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bu aralar, kendini gönül işlerine kapatmışsın gibi geldi bana. Aslında önceden böyle değilmişsin ancak son ilişkilerindeki kişiler, seni hayal kırıklığına uğratmış. Herkesin hayatında bu tarz hayal kırıklıkları oluyor. Yakın zamanda ise yeni birisini görüyorum. Bu kişinin diğerlerinin aksine seni çok mutlu edeceğini görüyorum sevgili okurum. Sürece güvenmen gerekiyor. Bir elin beş parmağı bile bir değil sonuçta değil mi? Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Normalde çok temkinli ve yaptıklarının sonrasını düşünen birisi olduğunu görüyorum. Bu özellik, aslında bir yandan seni garanti altına alıyor ancak bir yandan da anı yaşayamıyorsun. Bana kalırsa, kendini biraz rahatlatmalı ve anı yaşamaya odaklanmalısın. Aksi takdirde kendini yormaya devam edeceksin. Buna gerek yok değil mi? :) Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmen gereken bir sürece giriyorsun. Havaların bu karamsar hali hastalıklara sebebiyet verebilir. Bol su tüketmeyi de ihmal etme lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugünden itibaren, kafanı kurcalayan ve seni rahatsız eden tüm sorunlardan kurtulduğunu görüyorum. Bu konular yüzünden kendini çok fazla darlamışsın ve aslında kendine haksızlık etmişsin. Bazı şeyler bizim elimizde olmuyor. Elde olmayan şeyler için bu kadar kafa yormamalısın. Akışa bırak kendini :) Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Önüne çıkacak olan engelleri rahatlıkla aşacaksın sevgili okurum. Adımlarını korkmadan atmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bu aralar, ailendeki birinin bazı sorunları olduğunu görüyorum. Bugün, bu kişiyle iletişime geçmeni istiyorum ancak bazen sorunları kendimize bile itiraf edemiyoruz. Bu sebeple o kişiye motivasyon sağlaman daha iyi olacaktır. Son kararı sana bırakıyorum. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmelere hazır olmalısın. İsminde 'E' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için gün sayıyor. Bence ona bir şans vermelisin. Mutlu olacağına inancım tam! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Hayatında birisi var gibi geldi bana ancak bu kişinin, senin hayatındaki yerini sen de belirleyemiyorsun sevgili okurum. Sevgilin değil, arkadaşın değil ama bir yabancı da değil. Bu kişi de aslında senin için aynı şeyleri düşünüyor. Bence bu konuyu açık şekilde konuşmanın vakti geldi. Bu şekilde nereye kadar ki? Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Bu sayede aranızda olan bağ daha da kuvvetlenecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Son zamanlarda yaşadığın olaylar seni oldukça yormuş gibi geldi bana. Yapından dolayı çoğu şeyi kafana takıyor ve çok fazla düşünüyorsun. Bence bugünden itibaren olaylardan ziyade biraz da kendine odaklanırsan psikolojik olarak rahatlayabilirsin. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabilirsin. Senin adına o kadar mutluyum ki. Her şey gönlüne göre olsun :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, bir süredir içinde olan sıkıntıları atacağın bir gün olacak diyebilirim. Aslında bu problemler seninle ilgili değil ancak çevrene çok değer verdiğin için onların sorunlarını da benimsemişsin. Biraz daha kendi hayatına odaklanmalısın. Böyle giderse kendini olumsuz anlamda etkileyeceksin. Bununla beraber, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Sana çok iyi gelecek. Bu değişimin tarzınla ilgili olacağını düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün, bir süredir aranızın bozuk olduğu arkadaşlarınla ufak bir konuşma yapabilirsin. Geçmişte, anlık sinir yüzünden yaptığınız gergin konuşma, arkadaşlığınızı bozmuş gibi geldi bana. Karşılıklı iletişim kurarken önce düşünüp sonrasında konuşmamız gerekiyor. İletişim her şeyden önemli değil mi? Bununla beraber, geçmişe neden takılı kaldığını bilmiyorum. Fakat, artık önüne bakman gerekiyor sevgili okurum. Başaracağına inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Şu sıralar gerçekten her şey senin açından bakılacak olursa güzel ilerliyor. Aşk hayatında yeni gelişmeler olmuş gibi ve bu durum da mutluluğunu iyice arttırmış. Dilerim, hep böyle mutlu olursun sevgili okurum. Evrene güzel mesajlar göndermeyi ihmal etme. Gelişmeleri de benimle paylaşmayı unutma olur mu? :) Bununla beraber, bugün şiddetli bir baş ağrısı ile karşı karşıya kalabilirsin. Bu sebeple gürültülü ortamlardan uzak durmalısın. Su tüketimini de ihmal etme lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün arınma günü yaparak sana zarar verdiğini düşündüğün ve güven vermeyen insanları hayatından çıkarmaya karar vereceksin. Sonrasında ise 'Bunu neden daha önce yapmadım?' düşüncesi içine gireceksin :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak sevgili okurum. Sonucunda ise çok mutlu olacaksın! Ayrıca, yakın zamanda birtakım güzel haberler alacaksın. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, belli başlı bazı problemlerin gün yüzüne çıkıyor diyebilirim. Kendini, çıkmaza girmiş gibi hissettiğin bu dönemde bazı yakınlarından yardım isteyebilirsin. Yardım istemekten çekinme olur mu sevgili okurum? Daha da hafiflediğini göreceksin bu sayede. Nedense biraz geri planda duruyorsun. Bunu yapmaman gerekiyor :) Bununla beraber, ailenden birinin sana güzel haberleri olacak. Bakalım neler yaşanacak? Meraktayım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Geçmişte canını sıkan birisi var gibi geldi bana. Aslında o kişiyle tüm iletişimi koparmışsın ancak ister istemez yaşadığınız şeyleri düşünüyor ve bir yandan kendini yıpratıyorsun. Bunu yapmamalısın. Geçmiş geçmişte kaldı ve önüne bakman gerekiyor. Başaracağını da biliyorum :) Bunun yanında, sağlığını ihmal etmişsin gibi geldi bana. Bu konuya özen göstermelisin. Aksi takdirde sonrasında sıkıntı yaşayabilirsin. Ayrıca, yakında kariyerinde bazı gelişmeler olacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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