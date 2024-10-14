Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 15 Ekim Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 15 Ekim Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
14.10.2024 - 18:10

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 15 Ekim Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, bir grup çalışması içindesin. Ancak aranızda çıkacak tartışmadan dolayı grup içindeki çalışma sekteye uğrayacak. İşin büyük bir kısmını üstlendiğin için de en çok stres senin için doğacak. Sen her olayda kendini öne atıyor ve büyük sorumluluğu üstleniyorsun. Bu olay da yine senin başına kalacak desem yeridir. :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün, kendini hem fiziksel hem de zihinsel anlamda çok fazla zorlayabilirsin. Bir şeyleri başarmaya çalışacaksın, kimseden de yardım istemeyeceksin. Fakat bu kez yardım istemekten çekinmemelisin. Böylece işlerin çok daha kolay bir hale gelecek. Öte yandan bu hafta midenle ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Yediklerine içtiklerine dikkat et. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bugün, çevrendeki insanlarla girdiğin bir ortamda yaşanan tartışmaya şahit olabilirsin. Bu tarz durumları sevmiyorsun sen hiç. Hele de arada kalmaktan hiç hoşlanmazsın. Fakat bu kez taraflar, senden bir çözüm bulmanı isteyecek. Aman diyeyim, sakın vicdan yapıp da kendini gereğinden fazla feda etme. Aksi takdirde senin başına patlayacak benden söylemesi.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Son zamanlarda çok garip rüyalar görüyorsun. Bence bu rüyalar sana gelecekten haber getiriyor. Bu rüyaların anlamlarına bir bak olur mu? Tabii ki hepsi gerçekleşecek diye bir şey yok. Kendini fazla kaptırmanı istemem. Bununla beraber; bugün, kafana taktığın bazı konuları akışına bırakmaya karar vermeli ve derin bir nefes almalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bir süredir flörtleştiğin birisi olduğunu görüyorum. Hadi hadi, gizleme benden :)  Fakat, çok istemene rağmen karşıdan gelen bir ilişki adımı yok. Bu durum o kadar canını sıkıyor ki artık ilişkinizi tamamen bitirmek istiyorsun. Bence, aklındakileri gerçekleştirmeden önce biraz daha gidişata bakmalısın. Ani karar verip de anın büyüsünü bozma. Her şeyin bir yeri ve zamanı var.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Sen de sürekli aynı şeyi söylüyorsun diye düşünebilirsin ancak hayatımız hep koşuşturmayla geçtiği için 'Bu aralar uğraştığın bir iş var' cümlesini çokça duyacaksın. Evet, bu iş senin geleceğinle yakından ilgili. Biraz daha ciddi düşünüp mantıklı kararlar almanı istiyorum bu süreçte. Yoksa, pişman olan yine sen olacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bu aralar bazı olumsuzluklarla başa çıktığını görüyorum. Bence sen, her şeyin üstesinden gelecek güce sahipsin. Bir süredir büründüğün depresif ruh halinden de artık kurtulmalısın.  Birçok kişiyle ilişkini kesmişsin ancak bu gidişat pek de iyi değil. Biraz daha sosyalleşmeye vakit ayırmalısın. Ayrıca aşk meşk işlerine de tamamen yüz çevirme, olur mu?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, çevrendeki kişilerin sana söylediklerini yanlış anlama potansiyelin var. Biraz hassas bir dönemden geçiyorsun. Bana kalırsa, hiçbirinin seni incitme ya da küçük düşürme gibi bir amacı yok. Herkes bazı sıkıntılı dönemlerden geçebilir. Bununla beraber, aşk hayatın şu sıra biraz durgun. Fakat hayalinde olan aşkı yaşamaya çok az kaldı! Beni takipte kal olur mu?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugüne kadar yaptığın iyiliklerin haddi hesabı yok! Neyse ki yakın zamanda bu iyiliklerin sana geri döneceğini görüyorum. Karmaya çok fazla inanan birisi olarak şansın yanında olacağını söyleyebilirim. Kariyerine yükselişe geçiyor, maddi sıkıntılarını artık atlatıyorsun. Bununla beraber,  sağlığına biraz daha dikkat etmelisin. Özellikle bu dönemde baş ağrılarından şikayetçi olabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Hayatında, kendi kararlarını başka insanların etkisinde kalmadan alan bir insansın. Ancak bugün, hayatını etkileyecek çok önemli bir konu hakkında aile üyelerine danışman gerek. Bu tarz kararlarda, kişiler bazen gerçeği her yönüyle göremez...Ayrıca bugün, aşk hayatında bazı güzel gelişmeler olacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, çok sevdiğin birinden ayrılmak zorunda kalacağını görüyorum. Tabii bunun üzüntüsüyle birlikte de biraz can sıkıcı bir gün geçireceksin. Neyse ki bu ayrılık düşündüğün kadar uzun sürmeyecek. Sayılı gün çabuk geçer. Bununla beraber, aile içinde bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntılar, zamanla geçecek. Şimdilik elimizden gelen ise biraz daha sabırlı olmak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Mahkeme"

Seçtiğin kart; "Mahkeme"

Bugün, hiç beklemediğin bir kişinin sana karşı yaptığı kötü niyetli davranışı öğreneceksin. Bunun için üzgünüm :( Hiç kimseye körü körüne inanamaman gerektiğini, insanların senin gibi masum olmadığını biraz sert de olsa anlayacaksın. Bundan sonra atacağın adımlarda da bugünü hatırlayarak daha temkinli davranmalısın. İnsanlara kolay kolay güvenme olur mu? Hele ki iş maddiyata gelince insanların gözünün hiçbir şey görmediğini unutma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın