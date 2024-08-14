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Tarot Falına Göre 15 Ağustos Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 15 Ağustos Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 15 Ağustos Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bu aralar arkadaş ortamına dikkat etmeni öneriyorum. Neden bilmiyorum ama bir şekilde uzak düşeceksiniz ve doğru biçimde iletişim sağlayamadığınız için aranızda bir anlaşmazlık çıkacak sevgili okurum. Bunun olmasını istemezsin sonuçta değil mi? :) Bununla beraber, bu aralar sağlığını biraz ihmal etmişsin gibi geldi bana. Bunu yapmaman ve aynı zamanda dengeli beslenmen gerekiyor. Sonrasında daha büyük sorunlar yaşamanı istemem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bu aralar içinde kaçıp gitmek gibi bir istek var gibi geldi bana. Hatta o kadar bunalmışsın ki neresi olursa olsun her yere tamamsın. Bugün istersen günübirlik kaçabileceğin bir yerlere gidebilirsin. Tabii maddi durumun buna ne kadar elverişli bilmiyorum. Ben sadece bir fikir ortaya koyuyorum. Dilerim, her şey gönlüne göre olur! :) Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor. Adımlarını korkmadan atmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Geçmişte, haklı olduğun halde haksız konumuna düşmüşsün. Bugün, sana haksızlık ettiğini düşündüğün bazı kişilerle iletişime geçeceksin ve bu talep tabii ki onlardan gelecek. Son kararı yine sana bırakıyorum sevgili okurum. Bu hayat senin sonuçta değil mi? Bununla beraber, ailenden birinin sana çok kırıldığını görüyorum. Aranızda spesifik bir tartışma olmamış fakat bir davranışın onu bir hayli üzmüş. Bu konuyu çözmen gerekiyor. Araya daha fazla zaman girmemeli değil mi? Zaten onlar seninle iletişim kurmak için can atıyor :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, kalabalıklardan sıkıldığın için sadece yakın arkadaşlarınla zaman geçirmek isteyeceksin. Aslında bu bir yandan iyi olacak, çekirdek grubun konuşacağı çok şey var gibi geliyor bana. Bence haksız sayılmam :) Bununla birlikte, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak sevgili okurum. Mutluluktan ayakların yerden kesilecek resmen. Bu kişinin isminde de 'S' harfi var benden söylemesi. Bakalım neler yaşanacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, hayatında çok büyük bir yere sahip olan birisi sayesinde bazı şeyleri netleştirecek ve bu kişiyle, geleceğin hakkında seni rahatlatacak bir konuşma yapacaksın. Oh be! Şimdiden rahatladım valla :) Bununla beraber, maddi açıdan rahata ereceğin bir döneme giriş yapıyorsun diyebilirim. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabilirsin. Ayrıca, uzun zamandır gerçekleşmesini istediğin o dileğin de sonunda gerçekleşiyor. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, arkandan dedikodunu yapan insanların bazı laflarını duyacaksın diyebilirim. Aslında sen de arkandan konuşulduğunu biliyormuşsun ancak çok takılmıyormuşsun. Bu kişilerin dediklerine pek fazla takılmamalı ve onları hayatından çıkarmalısın. Bırak konuşup dursunlar :) Bunun yanında, ailenden birinin yardıma ihtiyacı var. Onun yanında olman gerekiyor benden söylemesi. Bu sayede aranızda olan bağ daha da kuvvetlenecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Sanki şu günlerde kendini yalnız hissediyorsun gibi geldi bana. Kime, neye inanacağını bilemiyorsun ve bunun sorumlusu da tek bir insan diyebilirim. O kişi şu an hayatında yok ve olmaması senin için daha iyi. Bu sebeple kendi hayatına odaklanmalısın. Başaracağına inancım tam! :) Bununla beraber, maddi açıdan da kısa süre içinde rahata ereceksin. Kendine bütçe planı oluşturmalısın. Sana faydası olacaktır. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Dertlerin resmen boyunu aşmış gibi duruyor sevgili okurum. Gidip biriyle paylaşma konusunda da bazı sorunların var. Normalde de sıkıntılarıyla insanları darlamaktan hoşlanan biri olmadığın için her şey iyice zorlaşıyor. Bu konuda kendini rahatlatman gerekiyor. Bu şekilde nereye kadar? :) Bununla beraber, isminde 'Y' harfi olan biri var ve sana karşı da boş değil! Bence ona bir şans vermelisin. Ön yargılı olduğunu görüyorum, bunu yapmaman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bazı konularda kendini insanlara açmaya çekindiğin bir gün olabilir. Kendine yakın gördüğün insanların aslında çok da yakın olmadığını fark edebilirsin. Bunları önceden fark etmek senin yararına olacaktır. Bardağın dolu tarafından bakman gerekiyor değil mi? Bu sebeple, kendini üzmemen gerekiyor. Bununla beraber, yakında güzel bir haber alacaksın. Bu haber, sana en yakınlarından gelecek. Ay çok heyecanlandım! Gelişmeleri benimle paylaşmak istersen, bir tık uzağındayım :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, aşk hayatının son dönemlerdeki en iyi günlerinden birini yaşayacaksın ve bu da sana umut konusunda çok iyi gelecek. Gelişmeleri benimle paylaşmak istersen, buradayım :) Bununla beraber, bu aralar biraz öz güven eksikliği yaşamışsın gibi hissettim. Fakat en kısa zamanda eski haline geri döneceksin. Herkes zaman zaman böyle hislere kapılıyor. Ayrıca, bu dönem sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Aşırı sıcaklarda da bol su tüketmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmpatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmpatoriçe"

Bugün, çevrendeki insanlardan biri bir rahatsızlık yaşayabilir ve bu nedenle senin de desteğini isteyebilir. Aslında böyle durumlarda, birinin 'Yardım eder misin?' demesini beklemeden direkt olarak yanına gitmek gerekiyor sevgili okurum. Tabii ki son kararı sana bırakıyorum. Sadece 'beni neden uyarmadın' demeni istemiyorum :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak benden söylemesi. Ne mutlu bana! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün, bazı kararlar verirken etrafından çekindiğin için zorlanacağını görüyorum. Normalde, başka insanların tepkilerinden çekinmeden hareket ediyorsun ancak bugün ufak bir istisna söz konusu olacak. Buna hazırlıklı olman gerek :) Bunun yanında, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun diyebilirim. Beraberinde de maddi anlamda biraz daha rahata ereceksin. Her şey birbirine bağlı kısacası :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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