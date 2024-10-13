Tarot Falına Göre 14 Ekim Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bir süredir, sahip olduğun bazı alışkanlıklar seni mahvediyor. Mesela sosyal medya. Zaten olumlu bir haber görmek de imkansız son günlerde Bu noktada sana bir detoks yapmanı öneririm. Yoksa insanların kötülüğü karşısında sen de dipsiz kuyulara düşecek ve kendini oradan çıkarmakta çok zorlanacaksın. Değiştiremeyeceğin şeyler için daha fazla üzülme. Değiştirebileceğin şeyler için de elinden geleni ardına koyma. Birbirimizden güç alıyoruz şu hayatta. Sen de güçlü ol ki, aydınlık yarınlara el ele koşalım, olur mu?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️