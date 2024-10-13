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Tarot Falına Göre 14 Ekim Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 14 Ekim Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
13.10.2024 - 19:41

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 14 Ekim Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice düşün ve sadece bir tane kart seç!

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Seçtiğin kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin kart; "Asılan Adam"

Bir süredir, sahip olduğun bazı alışkanlıklar seni mahvediyor. Mesela sosyal medya. Zaten olumlu bir haber görmek de imkansız son günlerde Bu noktada sana bir detoks yapmanı öneririm. Yoksa insanların kötülüğü karşısında sen de dipsiz kuyulara düşecek ve kendini oradan çıkarmakta çok zorlanacaksın. Değiştiremeyeceğin şeyler için daha fazla üzülme. Değiştirebileceğin şeyler için de elinden geleni ardına koyma. Birbirimizden güç alıyoruz şu hayatta. Sen de güçlü ol ki, aydınlık yarınlara el ele koşalım, olur mu?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; “Kaderin Çarkı"

Seçtiğin kart; “Kaderin Çarkı"

Bir süredir, çevredeki insanlardan çekiniyorsun. 'Elalem ne der?' moduna girmiş, bir türlü de çıkamıyorsun. Özellikle ilişkin konusunda bence kimseyi dinlememelisin. Önümüzdeki birkaç gün içinde üstündeki baskının azalacağını görüyorum. Senin kararlı duruşun, sonunda etrafındakilerin de fikirlerini değiştirecek. Eninde sonunda sana saygı duyacaklar. Sonuçta bu senin hayatın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin kart; "İmparatoriçe"

Bugün içinde akademik anlamda veya iş hayatında ufak bir sorun yaşayabilirsin. Sakın motivasyonunu kaybetme. Zaten birisi sana yardım eli uzatacak. Bence bu teklifi geri çevirme. Hayatlarımızda iyi insanlar iyi ki varlar! Ayrıca belirtmem gerekir ki bugün, ufak bir kaza geçirebilirsin. Korkma, ciddi bir şey değil. Sen yine de kendine biraz daha dikkat et.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin kart; "Yıkılan Kule"

Bir süredir, harcamaların konusunda abartıya kaçmışsın. Sana bir dost tavsiyesi lazım. İnternet ortamından yaptığın alışverişlere biraz daha dikkat et. Hele ki indirim sezonlarında gerçekten ihtiyacın olmayan şeyleri alma.  Bununla birlikte, maddi açıdan sorun yaşadıkça kendine olan güvenini kaybediyorsun resmen. Bu haftadan itibaren maddi konularda da plana uygun ilerlemelisin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Şeytan"

Seçtiğin kart; "Şeytan"

Geçtiğimiz günlerde seni kim kırdı bilmiyorum. Bana soracak olursan, bu kişi seninle tekrar konuşabilmek için planlar yapıyor. Yakın zamanda gerçekleşecek olan iletişim adımına hazırlıklı olmalısın. Seni büyük sürprizlerle şımartmaya çalışacak...Bununla birlikte maddiyat konusunda artık rahata ereceğini görüyorum. Sonunda be!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Denge"

Seçtiğin kart; "Denge"

Bu aralar, geleceğinle ilgili belirsizlikten dolayı kafanın fazlasıyla karışık olduğunu görüyorum. Haliyle şimdiki işlerine odaklanamıyorsun. Fakat böyle devam ederse, gelecekte daha çok zorlanacaksın. Bugünden itibaren geleceğini bir kenarı bırakarak gününü en verimli şekilde geçirmeye odaklanmanı tavsiye ederim. Bugünü güzel verimli yaşamadığımız takdirde geleceğimiz de aynı doğrultuda olumsuz bir şekilde biçimlenir. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart "İmparator"

Seçtiğin kart "İmparator"

Normalde, kolay kolay morali bozulan ya da kötü olanakları düşünen birisi değilsin. Hayata hep pozitif bakarsın. Ancak son zamanlarda etrafından aldığın negatif enerjiden dolayı ister istemez farklı noktalara odaklanıyorsun. Bence etrafını biraz değiştirmende fayda var. Mesela bu hafta, başka arkadaşlarınla görüşmeye ya da tamamen yalnız kalmaya ne dersin? Bence sana çok iyi gelecek. Yeni yerler keşfetmeyi de unutma. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart "Güç"

Seçtiğin Kart "Güç"

Bugün, normale göre daha yoğun bir gün geçireceksin. Hatta yoğun bir haftaya adım atıyorsun. Aslında önceden belli olan programlarına kendini hazırlamışsın. Fakat gün içinde yaşayacağın durum ne yazık ki beklenmedik bir şekilde gerçekleşecek. Lütfen panik olma. Daha önce yaptığın gibi, her şeyin kontrol altında olacağına inan. Bu haftayı sorunsuz atlacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Ay"

Seçtiğin kart; "Ay"

Son zamanlarda, etrafındaki insanlarla iletişim halinde olmana rağmen kendini yalnız hissediyorsun. Sanki seni anlayan yok. Herkes gelip geçici. Aslında hissettiklerinde haklı olabilirsin. Bence etrafındaki insanlar senin güvenebileceğin kişiler değil. Fakat yakında karşına öyle bir insan çıkacak ki kalbini çalıp gidecek. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart "Güneş"

Seçtiğin kart "Güneş"

Bir süredir yaşadığın sıkıntılardan ve psikolojik bunalmalardan dolayı biraz farklılığa ihtiyacın var. Bu noktada ailenden veya arkadaşlarından destek alabilirsin. Tabii herkesin kendine göre koşuşturmaları olduğu için bu konuda her şey tam da istediğin gibi olmayacak. Böyle bir durumda kuracağınız diyaloglarda sakinliğini korumayı unutma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin kart; "Savaş Arabası"

Genel olarak; hiçbir şey yapmadan bazı şeyleri elde etmek istiyorsun. Fakat bu şekilde istediğin her şeye sahip olamayacağını da oldukça iyi biliyorsun. Aslında bunu sana yabancı birinin hatırlatması da iyi oldu bence. Birazcık daha çaba göstermeye ne dersin? Bununla birlikte, gün içinde olumsuz bir haber alabilirsin. Moralini bozma, yakında her şey düzelecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin kart; "Baş Rahibe"

Uzun süredir çevrendeki insanlardan çekinerek işler yapmışsın. Artık kendi isteklerin doğrultusunda hareket etmeye başlamalısın. Yoksa potansiyelinin çok altında kalacaksın. Bu süreçte, ilk zamanlar birazcık zorlansan da sonrasında bu şekilde çok daha rahat bir hayatın olduğunu fark edeceksin. Kendinle gurur duyacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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