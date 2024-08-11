Tarot Falına Göre 12 Ağustos Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Birkaç gün öncesine kadar güzel gittiğini düşündüğün bir ilişkin varmış gibi geldi bana. Aslında tam da 'ilişki' sayılmaz ancak her gün konuştuğun bu kişiyle aranızda bir şeyler olacağına inanmışsın. Bu kişi de seni yüzüstü bırakmış. Bugünden itibaren içinde kalan sevgi kırıntılarını da iyice bitirip bu kişiyi hayatından çıkarmanı istiyorum sevgili okuyucum. En doğrusu bu :) Ayrıca, arkadaşlarından biri de sana güzel haberler verecek. Şimdiden çok heyecanlandım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️