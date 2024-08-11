Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 12 Ağustos Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 12 Ağustos Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 12 Ağustos Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bu aralar, kariyerinde büyük başarılara imza atacağın bir süreçten geçiyorsun diyebilirim. Kafanı kurcalayan o sorular da, pozitif bakış açısı kazanmanın ardından çözülüyor. Senin adına mutluyum :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak gibi geldi bana. Bakalım neler yaşanacak? Ayrıca, kendinde de birtakım değişimlere gideceksin. Bu değişimin sana iyi geleceğini görüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Normalde, insanların senin hakkında ne düşündüğüne çok fazla takılmadığını görüyorum ancak bugün tam tersi bir moda gireceksin. O ne demiş, bu ne demiş derken biraz moralin bozulacak. Böyle bir moda girmene inan hiç gerek yok. Herkes kendi hayatından sorumlu. Başkalarının ne düşündüğü seni bu denli ilgilendirmemeli. Bununla beraber, maddi açıdan da içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek para ile oldukça rahatlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bir süredir, gönlünün derinliklerinde birisi olduğunu görüyorum ancak bunu kendine bile itiraf edememişsin. Hoşlandığın bu kişiyi ulaşılmaz olarak görüyorsun. Ama bence öyle değil. Sürece güvenmen gerekiyor :) Bununla beraber, sevdiğin bir arkadaşın da seni hayal kırıklığına uğratabilir gibi geldi bana. Buna hazırlıklı olmalısın sevgili okurum. Bu kişinin isminde 'K' harfi var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, oldukça bunaldığın çevrenden uzaklaşarak yeni bir ortama gireceksin. Ortama ilk girdiğinde soğuk davranışlarıyla dikkatini çeken birisi olacak diyebilirim. Nefret demek biraz abartı olur ancak bu kişiden çok da hoşlanmayacağını söyleyebilirim. Bu kişiye çok kafa yormaman gerekiyor. Bununla beraber, sağılığına da dikkat etmelisin. Aksi takdirde bazı mide sorunları yaşayabilirsin. Ayrıca, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Normalde en çok pozitif enerji aldığım kartın 'Güneş' olduğunu söyleyebilirim ancak bugün nedense tam tersi bir enerji alıyorum. Bugünden itibaren, geçirdiğin güzel dönem sonrasında stresli günler geçireceğini görüyorum. Fakat, bunların hepsi de geride kalacak. Motivasyonunu kaybetme olur mu? Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım sürprizlere hazırlıklı ol! Ay ben şimdiden çok heyecanlandım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Genel olarak, duygusal ve hisleri güçlü biri olduğunu görüyorum. Bu güçlü hislerin sayesinde hayatına giren insanların niyetlerini çok iyi analiz ediyorsun ve ona göre hayatına alıyorsun. Seni tebrik etmek istiyorum sevgili okurum. Bunu herkes başaramıyor :) Bununla beraber, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim sonucunda başka biri gibi olacaksın adeta. Ayrıca, kariyerinde de yükselişe geçeceksin! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bu sözlerimi duyduktan sonra bana biraz kızabilirsin ancak çevrendeki insanların takdirini kazanmak için ekstra çaba gösterdiğini görüyorum. Tabii ki herkes beğenilmek ister ancak seninki bir tık fazla gibi geldi bana. Bence bu konuda kendini dizginlemen gerekiyor. Son karar yine senin. Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Bu sayede aranızdaki bağ daha da kuvvetlenecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugünden itibaren, evrene verdiğin güzel enerjinin karşılığını almana çok az kaldı diyebilirim. Motivasyonunu yüksek tutmaya çalış olur mu? :) Bunun yanında, uzun süredir beklediğin o kişi de kapını çalmak üzere gibi geldi bana. Keşke tüm kartlar bu kadar güzel enerji verse. Gelişmeleri haberdar etmeyi unutma sevgili okurum. Ayrıca, yakında kariyerinde de önemli bir gelişme yaşanacak. Adımlarını korkmadan atman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Birkaç gün öncesine kadar güzel gittiğini düşündüğün bir ilişkin varmış gibi geldi bana. Aslında tam da 'ilişki' sayılmaz ancak her gün konuştuğun bu kişiyle aranızda bir şeyler olacağına inanmışsın. Bu kişi de seni yüzüstü bırakmış. Bugünden itibaren içinde kalan sevgi kırıntılarını da iyice bitirip bu kişiyi hayatından çıkarmanı istiyorum sevgili okuyucum. En doğrusu bu :)  Ayrıca, arkadaşlarından biri de sana güzel haberler verecek. Şimdiden çok heyecanlandım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, aile içinde ufak bir tartışma olabileceğini görüyorum. Aslında senin için her şey yolunda gidiyor ancak aile üyelerinin rahatsız olduğu bazı noktalar var ve gün içinde bu sorunların çözülmesi için bir konuşma gerçekleşecek. Bence bu süreçte iletişim çok önemli. Cümlelerini seçerek konuşmalısın. Bununla beraber, geçmişe takıldığını görüyorum. Bunu yapmaman ve önüne bakman gerekiyor. Bu şekilde nereye kadar değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bu aralar, iş veya eğitim hayatındaki azmin herkesin dikkatini çekiyor diyebilirim. Bu konuda, senden üst mevkide olan kişilerden övgü almaya hazır ol :) Tabii bunun yanında bir de seni çekemeyenler var. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı yenilikler olacak. Hayalindeki ilişkiyi sonunda yaşayacaksın sevgili okurum. Bu kişinin isminde de 'D' harfi var benden söylemesi. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bu aralar, kendini çaresiz hissetme ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum. Aslında sen böyle birisi değilsin ancak kafandaki soru işaretleri yüzünden böyle bir moda girmişsin. Bunların hepsi geçici. Bunu kendine hatırlatmalısın sevgili okurum :) Bununla beraber, çevrenden biri de sana yardım edecek ve sen hemen karşılığını vermek isteyeceksin. Her şeyin bir zamanı var değil mi? Ayrıca, uzun zamandır hayalini kurduğun o aşkı yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın