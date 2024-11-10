Tarot Falına Göre 11 Kasım Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bu dönem mutlu olmaya hasret kalmışsın. Kendinle ilgili, çevrenle ilgili o kadar çok sorunla uğraşıyorsun ki artık ne yapacağını bilemiyor gibisin. Her şey güzel olacak, bana güven :) Bununla birlikte, bu aralar yakınlarından birinin hastalandığını duyabilirsin ancak bunun ciddi bir hastalık olmayacağını söyleyebilirim. O yüzden böyle şeylere çok üzülmemeye çalış. Sadece hayatın, sağlığımızın kıymetini bil yeter.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️