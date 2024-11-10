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Tarot Falına Göre 11 Kasım Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 11 Kasım Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
10.11.2024 - 22:06

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 11 Kasım Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Arkadaş ortamında biriyle ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Bu sorunları diğer arkadaşların ile konuşmak isteyebilirsin ve bu durumda da ufak da olsa bir kaosa neden olabilirsin. Bence sakinliğini koruman gerekiyor. Aman dikkat diyorum! Bununla birlikte, aşk hayatında da birtakım gelişmeler yaşanacak. Senin adına çok mutluyum sevgili okurum. Bu kişinin isminde de 'A' harfi var benden söylemesi. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bu dönem mutlu olmaya hasret kalmışsın. Kendinle ilgili, çevrenle ilgili o kadar çok sorunla uğraşıyorsun ki artık ne yapacağını bilemiyor gibisin. Her şey güzel olacak, bana güven :) Bununla birlikte, bu aralar yakınlarından birinin hastalandığını duyabilirsin ancak bunun ciddi bir hastalık olmayacağını söyleyebilirim. O yüzden böyle şeylere çok üzülmemeye çalış. Sadece hayatın, sağlığımızın kıymetini bil yeter.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugüne biraz enerjin düşük başlayacaksın. Yatağın tersinden kalkmış derler ya hani, işte tam olarak öylesin. Biraz sakinleşmen gerekiyor. Temiz hava almaya ne dersin? :) Bununla beraber, maddi olarak yaşadığın sorunları kafana çok fazla takıyorsun fakat bu sorunların hepsinden yakın bir zaman içinde kurtulacaksın. Ayrıca, kariyerinde de yükselişe geçeceksin. Bol şans diliyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Arkadaş ortamından birisi sürekli senin lafını yapıyor ve senin de yüzüne gülümsüyor. Bu kişinin foyası kısa bir süre içinde ortaya çıkacak. İsminde de 'K' harfi var. Aman dikkat! Bununla birlikte, kendinde birtakım değişiklikler yapacaksın. Değişime açık olmalısın. Bu değişimin sana iyi geleceğini düşünüyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Kendinle ilgili çözmek istediğin bazı şeyleri artık kendine itiraf etmeye başlıyorsun ve bu durumda da artık kendinle daha barışık bir insan haline geliyorsun. Her şeyden önce kendini sevmen gerekiyor sevgili okurum. Bununla birlikte, bu dönem kalabalık bir ortama gireceksin ve oradaki birtakım şeyler içsel olarak rahatını bozacak...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün senin için çok güzel geçecek gibi gözüküyor. Hayatında şu sıralar her şey normal akışında gidiyor fakat biraz monotonluktan sıkılmışsın. Yakında bazı değişimler yaşanacak. Değişime açık ol :) Bununla birlikte, uzakta olan ve uzun süredir görüşmediğin bir arkadaşın ile görüşeceksin. Bu şekilde geçmişi yad edecek ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Aşk konusunda da bazı geçmişe yolculuklar yaşanabilir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün seni düşündüren olayların çözüme kavuşacağını söyleyebilirim. Aklında sürekli olarak düşündüğün ve cevabını bulamadığın sorular birer birer çözülecek. Yeni haftaya çok güzel bir başlangıç yapıyorsun. Bununla birlikte, herkes için olumsuz ama senin için olumlu görünen bir durumla karşı karşıya kalacaksın. Ancak, sen her zamanki gibi kendi bildiğini okuyacaksın. Bence bazen, sevdiğin insanların fikirlerini de alman gerekli.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün senin için gerçekten tüm sıkıntılarını atacağın bir gün olacak ve bunun hafifliğini üzerinden hissedeceksin. Önceden kafanda sürekli bir şeyler kurmana rağmen artık kafanda sürekli dönen o sorular yok. Bununla beraber, aşk hayatın biraz durgun gibi. O zaman müjdemi isterim! Yakın zamanda hayalinde olan o ilişkiyi yaşayacaksın. O kişiyle tanıştığın an, senin için doğru kişi olduğunu anlayacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugünle beraber arkadaşların ile ilgili alacağın kararlar seni zorlayabilir. Bu durumda görüşlerine güvendiğin biriyle bu konuları konuşmak isteyebilirsin. Bundan kaynaklı çekince yaşamana gerek yok. Birlikten kuvvet doğar :) Bununla birlikte, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek para ile borçlarını kapatabileceksin. Ayrıca biraz da yatırıma pay ayırsan iyi edersin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Sen uzun zamandır hayatını düzeltmek için çabalıyorsun. Bunu da bugün başaracaksın. Tüm bunlar yaşanırken etrafındaki insanlar sendeki değişikliği fark edecek. E biraz da imrenecekler tabii :) Aman dikkat et de etrafındaki kötü niyetli insanların negatif enerjisi seni etkilemesin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Hayatınla ilgili problemleri artık kendi başına çözemediğinin farkındasın ve bunun için de bir şeyler yapman gerektiğini biliyorsun. Tüm bunların yanında girdiğin farklı ortamlarda yeni arkadaşlar edineceksin. Bu arkadaşın, seni özellikle kariyerin konusunda bambaşka yerlere taşıyacak. Bakalım neler yaşanacak? :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Hayatınla ilgili kararları kendin verme konusunda biraz zorlanıyor gibisin. Bunun için de kendini biraz daha rahatlatman gerektiğine inanıyorum. Akışa bırakmalısın kendini. Başaracağını biliyorum :) Bununla beraber, sağlığına dikkat etmen bu dönem için çok önemli. Havaların bir anda soğuduğu şu günlerde kendine dikkat et.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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