Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 11 Ekim Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 11 Ekim Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
10.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 11 Ekim Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, güne inanılmaz bir enerjiyle başladığını görüyorum. Havanın da etkisiyle sonunda kendine geliyorsun. Senin üzülmeni asla istemem fakat gün içindeki bazı ufak tefek aksaklıklar, moralini bozabilir.  Zaman zaman hepimiz ruhu emilmiş bir şekilde hissedebiliriz. Önemli olan bunu sürdürmemektir. Gününe nasıl başladığını hatırla ve küçük şeylerle moralini bozma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bir süredir kendini üzgün hissediyorsun, inkar etme. Dostlarının yanında gülsen bile aslında için bir türlü rahat etmiyor. Onlardan gizliyorsun her şeyi. Fakat ben, sana açtırdığım kart sayesinde en derin hislerini bile anlayabiliyorum. Bana kalırsa bu dönemi daha fazla uzatmamalısın. Yoksa önüne çıkan fırsatları da kaçıracaksın. Özellikle kariyer anlamında önünün çok açık olduğunu görüyorum. Bence bir an önce geçmişin izlerini silmeye bakmalısın. Eğer tek başına bu durumun içinden çıkamıyorsan, yakın bir arkadaşına danışmaya bak...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bir süredir bazı duygular beslediğin biri var hayatında. Fakat bu kişi, normalde de yakın olduğun birisi olduğu için duygularını açıklamaktan geri duruyorsun, çekiniyorsun. Bence arkadaşlığınızın bozulmasından korkmamalı ve duygularını açıkça ifade etmelisin. Yoksa iki arada bir derede kalmak sana hiç iyi gelmeyecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Senden hoşlandığını düşündüğün, hatta emin olduğun birisi var! Fakat bu kişi bir türlü hislerini itiraf edemiyor. Haliyle sen de davranışlarını yanlış anlıyorsun. Karışık sinyaller gönderiyor sana. Bence bir şeyleri artık oluruna ve zamana bırakmalısın. Yoksa çok daha fazla yorulacak ve kendini boş yere üzeceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Sabahın ilk saatlerinde enerjini biraz düşük hissedebilirsin. Neyse ki öğleden sonra enerjin artacak. Gün ortasında güzel bir haber alabilirsin. Mesela başvurduğun bir işten olumlu dönüş alabilirsin! Bununla beraber, bir süredir maddi olarak çektiğin sıkıntılar artık sona eriyor. Kendini şımartmaya başlayabilirsin. Yine de çok abartma...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün birtakım sorumluluklarını kenara bırakma zamanı. Artık biraz da kendine zaman ayırmalısın tatlım. Bugüne kadar hep iş peşinden koşmuş neredeyse sağlığını bile ihmal etmişsin. Bundan sonra hayatında dengenin ön plana çıkması gerekiyor. Alma verme dengesi, çalışma ve dinlenme dengesi...Hatta ilişkilerinde bile artık daha duyarlı olman gerekiyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bir süredir, yaşadığın maddi sıkıntılar hayata bakışını da etkilemiş. Aklındaki bazı şeyleri gerçekleştirmek istiyorsun fakat şartların el vermediği için üzülüyorsun. Peki bunun için bir adım atmaya ne dersin? Mesela ilgini çeken bir konuya yoğunlaşabilirsin. Hobilerinden birini işin haline getirebilirsin. Böylece çalışırken hem zevk alacak hem de kazançlı çıkacaksın. Şans senin yanında, unutma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bir süredir oldukça şanssızsın :( İş yerinde de okulunda da hep engeller çıkmış önüne. Hatta ilişki kurmak istediğinde bile bir türlü rayına oturtamamışsın bazı şeyleri. Bence bu kötü şansı bugün kıracaksın. Artık hayatında güzellikler olmaya başlıyor. Sen bunların kıymetini bildikçe, onlar da artıyor!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, uzun süredir görüşemediğin ve çok sevdiğin bir akrabanla iletişime geçeceksin. Modun yükselse de bilmediğin bazı gerçekleri öğrenebilirsin. Bu da senin sorgulayıcı bir tavır takınmana sebep olabilir. Fakat sana ve ailene zamanında yapılanları unutma. Bence bu süreçteki tavrını da o durumlara göre belirlemelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün, enerjin fazlasıyla kuvvetli! İçinden geçen tüm dilekleri de iyice düşünerek dilemeni öneririm. Evrene pozitif enerji verme vakti artık. Aşk hayatınla ilgili olumlu şeyler düşünme zamanı. Sevgiyi, romantizmi, tutkuyu, dostluğu kendine çektiğini düşün. Sonunda ruh eşin seni bulacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, hiç beklemediğin bir kişiden mesaj alacaksın. Geçmişinden gelen bu kişi, sana farklı duygular hissettirecek. Resmen o yıllara tekrar döneceksin. Bana soracak olursan bunda hiçbir sakınca yok. Ayrıca minik bir kaza geçirebileceğini görüyorum. Meyve soyarken eline bıçak değebilir, telefonun arızalanabilir, bir eşyanı kaybedebilirsin. Nazar çıktığını düşün, moralini bozma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün olaylara bakış açını değiştirecek bir durum gelecek başına. Bugüne kadar inandığın olaylar, aslında tam olarak göründüğü gibi olmayabilir. Bazen kendimizi bir tiyatro oyununun iççinde gibi hissederiz. Bence sen de bugün öyle hissedeceksin. Özellikle etrafındaki 'oyuncu' insanlara dikkat etmende fayda var.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın