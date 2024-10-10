Tarot Falına Göre 11 Ekim Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bir süredir kendini üzgün hissediyorsun, inkar etme. Dostlarının yanında gülsen bile aslında için bir türlü rahat etmiyor. Onlardan gizliyorsun her şeyi. Fakat ben, sana açtırdığım kart sayesinde en derin hislerini bile anlayabiliyorum. Bana kalırsa bu dönemi daha fazla uzatmamalısın. Yoksa önüne çıkan fırsatları da kaçıracaksın. Özellikle kariyer anlamında önünün çok açık olduğunu görüyorum. Bence bir an önce geçmişin izlerini silmeye bakmalısın. Eğer tek başına bu durumun içinden çıkamıyorsan, yakın bir arkadaşına danışmaya bak...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️