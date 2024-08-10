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Tarot Falına Göre 11 Ağustos Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 11 Ağustos Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 11 Ağustos Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Şimdi ben böyle söyledim diye bana kızmanı istemiyorum ancak genel olarak çaba göstermeden çoğu şeyi elde etmek istediğini görüyorum sevgili okurum. Bu konuda bazen şansın yaver gitse de, çoğu zaman istediklerin olmadığı için sitem ediyorsun. Bence sitem etmek yerine biraz çaba göstermelisin. İnan bana, çok iyi olacak :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak diyebilirim. Beklemede kal olur mu? Mutluluklar diliyorum şimdiden. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bu aralar, nedendir bilmiyorum ancak kafanın biraz karışacağını görüyorum sevgili okurum. İçimden bir ses, bu durumun eğitim ya da iş hayatından kaynaklanacağını söylüyor. Bu süreçte güvendiğin bir büyüğünden tavsiye almanı isteyebilirim. Bence faydası olacak. Çekinmemen gerekiyor :) Bununla beraber, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Bu saçında veya giyiminde bir farklılık olabilir. O kadar iyi gelecek ki sana. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Bugün, normale göre daha fazla sorumluluk almamana rağmen öyleymiş gibi hissedeceksin. Bu ruh halinden de kısa süre içinde kurtulacağını söyleyebilirim. Telaşa kapılmana gerek yok :) Bununla birlikte, etrafındaki arkadaşlarının arasında bir tartışma yaşanacağını görüyorum. Bu olaya tarafsız yaklaşman gerekiyor benden söylemesi. Ayrıca, yakında arkadaşlarından biri sana sürpriz yapacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Son zamanlarda etrafında birçok karmaşık olay yaşandığını görüyorum. Tabii sen de bu durumdan fazlasıyla nasibini almışsın ve artık iyice sıkılmışsın. Senden, biraz daha sabırlı olmanı istiyorum :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Kendine bütçe planı oluşturmayı unutma olur mu? Ayrıca, ailen seninle bir konu hakkında konuşacak. Buna hazırlıklı olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bu aralar, iş yerinde normalden fazla yoğun geçen bir sürecin içinde olduğunu görüyorum. Ancak bu konuda çok fazla endişelenmeni istemiyorum sevgili okurum. Kendini rahatlatmaya çalışmalısın. Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmeni istiyorum senden. Aksi takdirde birtakım mide sorunları yaşayabilirsin. Yediklerine de biraz özen göster olur mu? Ayrıca, uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi de sonunda yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, bulunduğun belirsizliğin içinden sıyrılacak ve artık kendi hayatın hakkında net kararlar alacaksın. Bu kararlar; geleceğin, arkadaşların veya ilişkilerin hakkında olabilir. Ay çok heyecanlandım! Beni de haberdar et olur mu? Bununla beraber, geçmişe çok takılı kaldığını görüyorum. Artık önüne bakman ve biraz daha kendi içine dönmen gerekiyor. Bunu başaracağını biliyorum. Bu şekilde nereye kadar değil mi? Kendine güvenmelisin :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bu aralar, bir konu hakkında ikilemde kaldığını görüyorum. Aslında gönlün bir tanesine çok daha fazla yatkın ancak ne yapacağını tam da bilemiyor gibisin. Bu süreçte sevdiğin birine danışmanda fayda var bence. Kafandakiler daha da netleşmiş olur :) Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğinin haberini vermeliyim. Risk almanda fayda var benden söylemesi. Ayrıca, sağlığına dikkat etmen gereken bir sürece giriyorsun. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Etrafında, sana değer verdiğini düşündüğün bir kişi var ancak gün içinde bu kişiden alacağın negatif enerjiden sonra bazı sorgulamalar içine gireceksin. 'Keşke insanlar beni yarı yolda bırakmasa' dediğini duyuyorum sevgili okuyucum. Fakat, herkes senin düşüncene sahip olamıyor. En iyisi olanı kabullenip yoluna bakman :) Bununla beraber, yakında bir iş teklifi alacaksın. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Kartını görür görmez, direkt olarak çok sabırlı biri olduğunun enerjisini aldım. Bu zamana kadar gönül işlerinde hiç aceleci davranmamışsın. Öncelikle seni tebrik ediyor ve artık güzel haberi de veriyorum! Gelecek ayın ortalarına doğru o kişi ile tanışacaksın. Biraz daha sık dişini :) Bunun yanında, arkadaşlarından biri de sana sürpriz yapacak diyebilirim. Şimdiden çok heyecanlandım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Ay bu nasıl kaos böyle sevgili okuyucum? Çevrendeki arkadaşlarının arasındaki gerginlik tavan yapmış durumda. Senin de bazı konularda rahatsız olduğun noktalar var ancak bu ortamı iyice alevlendirmemek için geride duruyorsun. Bence artık senin de konuşman gerekiyor. Böyle nereye kadar? Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Aranızda olan bağ daha da kuvvetlenecektir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bir süredir gönül işleri konusunda bazı gelişmelerin olduğu bir sürecin içinden geçtiğini görüyorum. Sen 'Sonuçlandı sonuçlanacak' derken her şey daha da karmaşık bir hal alıyor. Bence her şeyi zamana bırakmalısın :) Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğini söyleyebilirim. Bu süreçte adımlarını korkmadan atmalısın. Sevdiklerine de danışabilirsin bence, ne dersin? Ayrıca, sağlığın konusunda da hassas olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Ermiş"

Seçtiğin kart; "Ermiş"

Uzun süredir beklediğin bir haber var ve bugün nihayet o konuyla ilgili bir haber alacaksın. Gelen bu haberin, hayatında pozitif başlangıçlara sebep olacağını düşünüyorum. Gelişmeleri benimle paylaşmak istersen, bir tık uzağındayım :) Bununla beraber, bir taşınma durumu söz konusu olabilir gibi geldi bana. Bu değişikliğin sana iyi geleceğini söyleyebilirim. Telaşa kapılma olur mu? Değişimler güzeldir! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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