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Tarot Falına Göre 1 Ekim Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 1 Ekim Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
30.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 1 Ekim Salı günü senin için nasıl geçecek?

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin kart; "Savaş Arabası"

Bulunduğun ortamda seni rahatsız eden biri var. Bu kişi senin yüzüne gülüyor ancak senin arkandan konuştuğunu hissedebiliyorsun. Senin hayatındaki önemli insanlara, senin yaşadıklarını, söylediklerini farklı şekilde anlatıyor. Bir an önce bu insanı hayatından çıkarmalı ve doğruları da söylemelisin. O kişinin isminin içinde 'E' harfi olduğunu da söylemezsem olmaz. Bununla birlikte; gün içinde, yakın çevrende bazı insanlardan beklenmedik haberler alabilirsin. Bu haberlerle havalara uçacaksınız :)

Yarın görüşürüz 🍀

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Genel olarak aldığın kararları; etrafındaki kişilerle konuştuktan sonra kolayca değiştirdiğini görüyorum. Diğerlerinin fikirlerine fazla önem veriyorsun. Ancak bu özelliğini, biraz kontrol altına almazsan senin için kötü haberlerim var. Bununla birlikte, günün ilk saatlerinde üstünde ufak bir gerginlik olacak. Korkma, gün ortalarında sakinleştiğini göreceksin. Sağlığını ihmal etme.

Yarın görüşürüz 🍀

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, uyandığın andan itibaren gördüğün rüyaların etkisinden çıkmaya çalışacaksın Bu rüyaların senin için haberci olduğunu söyleyebilirim. Kötü bir rüya görmüş olsan bile, iyi tarafına odaklan. Rüyalarımızı nasıl yorumladığımız, onları nasıl yaşayacağımızı da etkiler. Bununla birlikte, bir süredir aklına takılan sorunlardan da yavaş yavaş kurtulacağın bir döneme gireceksin. Bugünden itibaren güzel bir dönem seni bekliyor diyebilirim. Ekim ayı sana iyi gelecek!

Yarın görüşürüz 🍀

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bir süredir her şeyin ters gittiğini hissediyorsun. Bunu düzeltmek için de elinden bir şey gelmiyor sanki. Bugünle birlikte, artık üzerindeki negatif enerji gidiyor. Hatta Ekim ayı senin için çok güzel geçecek. Bunun yanında, hoşlandığın birisi konusunda aklına takılan bazı soru işaretleri var. Bu sorunları onunla paylaşmalı ve en doğru cevabı ondan almalısın. Başkalarının fikirleri yanıltıcı olabilir.

Yarın görüşürüz 🍀

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, geçmişinden bir insanla karşılacaksın. Ona karşı hislerin yeniden canlanabilir. Bi oturup konuşmak isteyebilirsin. Fakat, değişen tek şeyin sadece tarihler olmadığını göreceksin. En iyisi herkes yoluna. Bu kişiyle bağının kopması, senin için çok daha hayırlıymış.

Yarın görüşürüz 🍀

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, yıllardır hayaliyle yaşadığın ve sana uygun olduğunu düşündüğün biri ile tanışacaksın. Aranızda güzel bir aşk doğacak bak benden söylemesi :) Ekim ayının sana getireceği güzelliklerden biri de bu. Bununla beraber, bugün ciddi kararlar almaman gereken bir gündesin. Bu kararlar, kariyerini etkileyecek. Mantığını kullanmaya bak. Kendine güven.

Yarın görüşürüz 🍀

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Sevdiğin insan ile bir konuda ters düşeceksiniz. Fakat ufak bir trip sürecinden sonra aranızdaki bu soğukluğun geçtiğini görüyorum. Sizin ilişkiniz, öyle küçük problemlerden sarsılacak türden değil. Artık belli bir düzen kurmuş, güven sağlamışsınız. Ekim ayında ise kariyerinde güzel gelişmeler olduğunu görüyorum. Fakat bu sözlerime güvenip de çalışmayı ihmal etme. Okulundaki derslerine, iş yerinde projelerine odaklan.

Yarın görüşürüz 🍀

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Yakın arkadaşlarından biri sana bilmediğin bir nedenden dolayı tavır almış. Bunu onunla konuşarak çözmelisin. Araya başkalarını sokarsan sizin iyiliğini istemeyen biri, sizi yanlış yönlendirecek. Dostlukların zor kurulduğunu unutma. Ayrıca, ailene de biraz vakit ayır artık. Hep iş, hep iş nereye kadar. Hayatta nelerin önemli olduğuna dön de bir bak...

Yarın görüşürüz 🍀

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

İçinde kendine bile itiraf edemediğin bazı duygular var. Onlardan bugüne kadar hep kaçmaya çalışmışsın. Bugün ise artık yüzleşmeye karar veriyorsun. İnan bana, bu yüzleşme senin açından çok daha iyi olacak ve kendini daha özgür hissedeceksin :) Bununla beraber, yakın zamanda da eline bir miktar para geçebilir. Yine de her zaman tutumlu olmakta fayda var.

Yarın görüşürüz 🍀

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, gönül işleri açısından çok da mutlu olmayacağın bir gün. Sen, karşındaki kişiye çok değer veriyorsun fakat aynı değeri göremiyorsun. Öncelikleriniz farklı. Sakın ola önceliğin sen olmadığı bir ilişkide, ciddi adımlar atmayı düşünme. Yoksa üzülen sen olursun. Bu arada, Ekim ayı böyle başlıyor diye üzülme. Ayın ortasından itibaren şansın dönecek. Senin için doğru kişinin kim olduğunu o zaman öğreneceksin!

Yarın görüşürüz 🍀

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Kartını açar açmaz üstündeki bitkinlik resmen bana da sıçradı. Bir süredir düzensiz bir hayat yaşıyorsun. Uykun düzensiz, yemeklerin sağlıksız, hareketsizsin...Bir an önce bu konuyu halledebilmen için artık kendine odaklanmanı istiyorum. Üç günlük hayatımızı böyle heba edemeyiz değil mi?Ekim ayında enerjini yenilemeli ve bu ayın sana getireceği sürprizlere hazır olmalısın.

Yarın görüşürüz 🍀

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Kafanda, çözüme ulaştıramadığın birtakım durumlar var. Özellikle okul hayatın, kariyerinle ilgili çözmen gereken konular var. Bugün oturup bir aylık plan yapmalısın. Sonra her şeyin adım adım çözüldüğünü göreceksin. Bununla beraber, ilişkinde büyük bir adım attığını görüyorum. Artık 'evet' deme zamanın gelmiş gibi. Bir ilişkin yoksa, kendini Ekim ayında aşkın kollarına bırakmaya hazır ol!

Yarın görüşürüz 🍀

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