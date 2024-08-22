Tam Bu Mevsimde Gideceksin! Yaz Günlerinde Gezilesi Çok Bilinmeyen Ama Herkesi Hayran Bırakan 7 Avrupa Şehri

Hırvatistan’ın kuzeyine doğru çıktıkça Dalmaçya Kıyıları'nın sonunda büyük bir yarım ada başlar. Istra adındaki bu yarımada irili ufaklı birçok kasabaya ev sahipliği yapar. Bölgenin en büyük şehri olan Rijeka ile başlayan yarımadada birçok güzel kasaba bulunuyor. Ama bir tanesi var ki onu anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. İşte bu cennet kasabanın adı: Rovinj. Hırvatistan'ın gözbebeği olan bu yer adeta dünyanın cennet köşesi. Burası rengarenk eski binaları ve yürüdükçe mest edecek dar sokakları ile bir yandan ruhunuzu tarihi bir yolculuğa çıkaracak.