Tam Bu Mevsimde Gideceksin! Yaz Günlerinde Gezilesi Çok Bilinmeyen Ama Herkesi Hayran Bırakan 7 Avrupa Şehri
Tam Bu Mevsimde Gideceksin! Yaz Günlerinde Gezilesi Çok Bilinmeyen Ama Herkesi Hayran Bırakan 7 Avrupa Şehri
Avrupa'yı gezmesi yılın her zamanı güzel elbette ama bazı noktalar var ki buraların tadı yaz aylarında bir başka. Kendisine yaz rotası oluşturmak, yeni yerler keşfetmek isteyenler için çok bilinmeyen ve giden herkesi kendisine hayran bırakan Avrupa noktalarını derledik:
1. Granada, İspanya
2. Cassis, Fransa
3. Ohrid, Makedonya
4. Elba, İtalya
5. Sarande, Arnavutluk
6. Rovinj, Hırvatistan
7. Milos, Yunanistan
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