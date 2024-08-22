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Tam Bu Mevsimde Gideceksin! Yaz Günlerinde Gezilesi Çok Bilinmeyen Ama Herkesi Hayran Bırakan 7 Avrupa Şehri

Tam Bu Mevsimde Gideceksin! Yaz Günlerinde Gezilesi Çok Bilinmeyen Ama Herkesi Hayran Bırakan 7 Avrupa Şehri

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
22.08.2024 - 11:27

Avrupa'yı gezmesi yılın her zamanı güzel elbette ama bazı noktalar var ki buraların tadı yaz aylarında bir başka. Kendisine yaz rotası oluşturmak, yeni yerler keşfetmek isteyenler için çok bilinmeyen ve giden herkesi kendisine hayran bırakan Avrupa noktalarını derledik:

1. Granada, İspanya

1. Granada, İspanya

İspanya'nın Güney Endülüs bölgesinde yer alan Granada, tarih ve kültür açısından zenginliğiyle sizi şaşırtacak. İslam ve Hristiyanlık kültürlerinin etkileşimini bir arada sunan mistik Endülüs şehri mutlaka görülmesi gereken yerlerden.

2. Cassis, Fransa

2. Cassis, Fransa

Çok küçük bir balıkçı kasabası olan Cassis, Fransa’nın Provence-Alpes-Côte d’Azur bölgesinde yer alıyor ve gerçekten Fransız Rivierası’nın saklı cenneti. Eski limanı, Arnavut kaldırımlı sokakları, rengârenk evleriyle insanı mest ediyor. Küçük yerleri seviyorsanız sakin dalgasız denizi, etkileyici üzüm bağları ve kasabanın samimi halkı ile bu bölge sizi mutlu edecek.

3. Ohrid, Makedonya

3. Ohrid, Makedonya

Balkan ülkesi Makedonya'nın en önemli turistik mekanlarından Avrupa'nın en derin ve en eski krater gölü Ohri'yi görebileceğiniz şehir, keyifli ve sakin bir yaz tatili için ideal bir seçim. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren gölde sadece bu gölün ekosistemine özgü 200'den fazla endemik balık türü yaşıyor. Göl kıyısındaki enfes plajları ve tekne gezileri ile bu gölü keşfetmeye davetlisiniz!

4. Elba, İtalya

4. Elba, İtalya

Livorno şehrine bağlı bir ada olan Elba, Toskana bilgesinin tüm güzelliklerini bir arada sunan bir tatil noktası. Adadaki liman beldesi Portoferraio, pırıl pırıl kumsalı ve suyun berraklığına inanamayacağınız deniziyle sizi kendine aşık edecek, yeryüzündeki cenneti yaşatacak!

5. Sarande, Arnavutluk

5. Sarande, Arnavutluk

Kristal berraklığında deniz arıyorsanız, önereceğimiz bir diğer nokta Arnavutluk'un Sarende şehri. Şehre bağlı Ksamil adlı sahil kasabası yaz sezonunda tüm turistlerin gözdesi. Harika gün batımları yakalayabileceğiniz nokta, uygun fiyatlarıyla da bütçenize de katkı sunacak.

6. Rovinj, Hırvatistan

6. Rovinj, Hırvatistan

Hırvatistan’ın kuzeyine doğru çıktıkça Dalmaçya Kıyıları'nın sonunda büyük bir yarım ada başlar. Istra adındaki bu yarımada irili ufaklı birçok kasabaya ev sahipliği yapar. Bölgenin en büyük şehri olan Rijeka ile başlayan yarımadada birçok güzel kasaba bulunuyor. Ama bir tanesi var ki onu anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. İşte bu cennet kasabanın adı: Rovinj. Hırvatistan'ın gözbebeği olan bu yer adeta dünyanın cennet köşesi. Burası rengarenk eski binaları ve yürüdükçe mest edecek dar sokakları ile bir yandan ruhunuzu tarihi bir yolculuğa çıkaracak.

7. Milos, Yunanistan

7. Milos, Yunanistan

Özellikle bu yaz Türk turistler Yunan adalarını bol bol tecrübe etti, biri hariç... Değirmenlik adıyla da bilinen ada 70'in üzeinde plaja ev sahipliği yapıyor. Milos, Yunanistan'ın bilinen ve çok rağbet gören diğer adalarının yanında volkanik beyaz örgüsüyle keşfedilmemiş bir mücehver gibi turistleri ağırlıyor.

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