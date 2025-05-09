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Suadiye’de Renkli Buluşma: Flying Tiger Türkiye Boyama Atölyesi

Suadiye’de Renkli Buluşma: Flying Tiger Türkiye Boyama Atölyesi

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Onedio Content - Onedio Editörü
09.05.2025 - 17:57

Sanat ve gastronomi, Suadiye’de keyifli bir etkinlikte buluştu. Günlük hayatın temposuna kısa bir ara vermek isteyenler, Flying Tiger Türkiye ile Cotto Gastro Suadiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen boyama atölyesinde bir araya geldi.

Etkinlik boyunca katılımcılar, gündelik objelere eğlenceli bir bakış açısı sunan ürünleriyle tanınan Flying Tiger Türkiye’nin sağladığı malzemelerle kendi yaratıcı tasarımlarını oluşturdu. Farklı yaş gruplarını ve ilgileri bir araya getirmeyi hedefleyen bu etkinlikte amaç, sanatsal üretimi herkes için erişilebilir kılmak ve ilham veren bir atmosfer yaratmaktı.

Sanatla beslenen bu keyifli buluşma, yaratıcılığın ve paylaşımın birleştirici gücünü bir kez daha hatırlattı.

Sanatla beslenen bu keyifli buluşma, yaratıcılığın ve paylaşımın birleştirici gücünü bir kez daha hatırlattı.

Atölye sırasında Flying Tiger Türkiye Pazarlama Yöneticisi Duçem Tutal, markanın Türkiye’deki mağazaları, ürün çeşitliliği ve açılması planlanan yeni şubeleri hakkında kısa bilgiler paylaştı. Flying Tiger tüm ürünlerini dünya genelindeki fiyatlarla eşdeğer bir seviyede sunarak, uygun fiyatlı alışveriş deneyimi sunuyor. Hayatı basitleştiren ama eğlenceli kılan ürün anlayışıyla dikkat çeken marka, yaratıcı topluluklarla buluşmaya önümüzdeki dönemde de devam etmeyi hedefliyor. 

Boyama atölyesinin ardından katılımcılar, Suadiye’nin sevilen İtalyan mutfağı duraklarından Cotto Gastro’nun taş fırından çıkan taptaze pizzalarıyla lezzetli bir mola verdi. Samimi atmosferi ve yenilikçi menüsüyle bilinen Cotto Gastro, etkinliğe sıcak ve ilham verici bir ev sahipliği yaptı.

#işbirliği

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