Suadiye’de Renkli Buluşma: Flying Tiger Türkiye Boyama Atölyesi
Sanat ve gastronomi, Suadiye’de keyifli bir etkinlikte buluştu. Günlük hayatın temposuna kısa bir ara vermek isteyenler, Flying Tiger Türkiye ile Cotto Gastro Suadiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen boyama atölyesinde bir araya geldi.
Etkinlik boyunca katılımcılar, gündelik objelere eğlenceli bir bakış açısı sunan ürünleriyle tanınan Flying Tiger Türkiye’nin sağladığı malzemelerle kendi yaratıcı tasarımlarını oluşturdu. Farklı yaş gruplarını ve ilgileri bir araya getirmeyi hedefleyen bu etkinlikte amaç, sanatsal üretimi herkes için erişilebilir kılmak ve ilham veren bir atmosfer yaratmaktı.
Sanatla beslenen bu keyifli buluşma, yaratıcılığın ve paylaşımın birleştirici gücünü bir kez daha hatırlattı.
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