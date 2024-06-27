Spor Severlerin Vazgeçilmez Markası: Yuxel

YUXEL, 2021 yılından bu yana sektördeki güçlü konumunu sürdürerek, hem online hem de fiziki mağazasıyla hizmet vermektedir. Yeşilyurt Spor Kulübü bünyesinde açılan ilk fiziki mağazasıyla sektöre güçlü bir giriş yapmıştır. Aynı yıl faaliyete geçen e-ticaret sitesi www.yuxel.com.tr ile geniş bir müşteri kitlesine ulaşmıştır. Sporseverlerin tercihi olmayı başaran marka, müşteri odaklılığı ve kalitesiyle sektörde önce çıkmayı başarır.

YUXEL, sporseverlere tenis ve voleybol başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunmayı hedefler. Marka, sadece ürün çeşitliliğiyle değil, aynı zamanda müşteri hizmetleri ve satış sonrası desteğiyle de benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Nefes alabilir kumaşları ve modern tasarımlarıyla spor şıklığını yansıtan ürünleri tüm spor tutkunlarının beğenisine sunar.