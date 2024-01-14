Soylu "İBB’de 550 Terörle Bağlantılı Çalışan Var” Demişti: Siyaset Yapma Özgürlüğünü Kullanmış
Soylu "İBB’de 550 Terörle Bağlantılı Çalışan Var” Demişti: Siyaset Yapma Özgürlüğünü Kullanmış
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'de çalışan 550 kişinin terör örgütü ile bağlantılı olduğunu iddia etmişti. Soylu, bu açıklaması sebebiyle hakkında açılan davada ilginç bir savunma yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından 550 kişinin terörle bağlantılı olduğunu söyleyerek tepki toplamıştı.
Halk TV'nin haberine göre, İBB çalışanı Nuri Başkapan bu iddiayı dava konusu yaptı. Başkapan, kendisinin de İBB personeli olduğunu, küçük düşürüldüğünü, kişilik haklarına saldırıldığını belirterek Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı 3 kuruşluk tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan adına yapılan savunmada “Müvekkilim hakkında üç kuruş bedelle dava açılarak şahsına hakaret edilmiştir. Bunu da sosyal medyada ilan etmiştir. Bu sebeple davacının dava açmakta hukuki yararı yoktur.” denildi.
Soylu adına yapılan savunmada ise dikkat çeken ifadeler yer aldı. Savunmada şunlar söylendi: “Müvekkilim İçişleri Bakanıdır. Hazırlanan rapor doğrultusunda elindeki bilgileri siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında açıklamıştır. İsim vermemiştir. Genel verilerle açıklama yapmıştır.”
Mahkeme kararında; Soylu’nun yaptığı açıklamanın doğrudan bir kişiyi hedef almadığı kaydedildi. Mahkeme, Başkapan’ın tazminat talebini her iki davalı (Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu) yönünden de reddetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Soylu, mahkeme tutanağının gündem olmasının ardından sosyal medya hesabı X'te açıklama yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda