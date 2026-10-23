Sonbaharda Sevgilinle Yapabileceğin Klişe Olmayan 10 Aktivite
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Battaniye, sıcak kahve ve tatlı bir film... Evet, yılın o sıcacık vakitleri geldi! Fakat bazı etkinlikler artık çok klasikleşti. Sevgilinizle her buluşmada aynı şeyleri yapmaktan sıkıldıysanız bu sonbaharda farklı etkinlikler deneyebilirsiniz!
Gelin, klişe olmayan aktivitelere bakalım!
1. Sonbahar temalı fotoğraf çekimi yapın.
2. İkinci el dükkânları keşfedin.
3. Seramik atölyesine gidin.
4. Çocukluk anılarınızı konuşun.
5. Yeni bir yemek yapmayı deneyin.
6. Yağmurlu bir havada yürüyüş yapın.
7. Plak ya da kaset dükkânı gezin.
8. Birbirinize mektup yazın.
9. Ayı ve yıldızları izleyin.
10. Sonbahar playlist'i hazırlayın.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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