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Sonbaharda Sevgilinle Yapabileceğin Klişe Olmayan 10 Aktivite

etiket Sonbaharda Sevgilinle Yapabileceğin Klişe Olmayan 10 Aktivite

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
23.10.2026 - 15:01
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Battaniye, sıcak kahve ve tatlı bir film... Evet, yılın o sıcacık vakitleri geldi! Fakat bazı etkinlikler artık çok klasikleşti. Sevgilinizle her buluşmada aynı şeyleri yapmaktan sıkıldıysanız bu sonbaharda farklı etkinlikler deneyebilirsiniz! 

Gelin, klişe olmayan aktivitelere bakalım!

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1. Sonbahar temalı fotoğraf çekimi yapın.

Burada profesyonel bir fotoğrafçıya ihtiyacınız yok. İster telefonunuzu ister kameranızı alın ve sonbahar renklerinin bol olduğu bir yere gidin. Birbirinizin ve çevrenizin fotoğrafını çekebilirsiniz. En güzel fotoğrafı çekene de bir ödül olabilir! Komik ve romantik anlar yaşayacağınıza eminiz! 

Hatta tek kullanımlık analog kameralardan alabilirsiniz. Filmi bir an önce yıkatmak ve neler çektiğinizi görmek isteyebilirsiniz!

2. İkinci el dükkânları keşfedin.

2. İkinci el dükkânları keşfedin.

Sonbaharda bir alışveriş merkezine gitmek yerine ikinci el dükkânlara uğrayabilirsiniz. Birbiriniz için komik ve tatlı eşyalar bulmaya çalışabilirsiniz. Eski bir kitap, kupa, plak ya da aksesuar alabilirsiniz. Bütçenizi önceden belirleyerek bu keşfi eğlenceli bir hâle getirin!

3. Seramik atölyesine gidin.

3. Seramik atölyesine gidin.
www.passo.com.tr

El becerinizin iyi olmasına gerek yok. Hatta ortaya çıkan eserler komik olursa aktivite daha eğlenceli bir hâle gelebilir! Birbirinize kupa, tabak ya da bir obje yapabilirsiniz. Daha sonra bu ürünleri saklarsınız. Her baktığınızda geçirdiğiniz o anın sıcaklığını hissedersiniz!

Etkinliğin detayları için Passo'ya bakabilirsiniz!

4. Çocukluk anılarınızı konuşun.

Aktiviteler için illa dışarı çıkmanıza gerek yok. Kahvenizi alın, ılık ve rahat bir ortam oluşturun. Sonra birbirinize hatırladığınız çocukluk anılarınızdan bahsedin. İyi ya da kötü fark etmez, geçmişinize birlikte yol alın. Yetişkin hâlleriniz birbirleriyle tanışıyor olabilir. Bir de çocukluğunuzu tanıştırın, aranızdaki samimiyeti artırın!

5. Yeni bir yemek yapmayı deneyin.

Sakın, basit tariflere gitmesin eliniz! Daha önce yapmadığınız bir yemek seçip birlikte mutfağa girebilirsiniz. Unutmayın, amaç harika bir yemek yapmak değil. Arkaya istediğiniz tarzda bir müzik açarak anın tadını çıkarın. Etrafa yayılan mis kokularla dans ederek yemeğinize sevginizi katın.

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6. Yağmurlu bir havada yürüyüş yapın.

Yağmur yağdığında hemen eve kapanmak isteriz. Ama uygun bir kıyafet giyerek kendinizi dışarı atabilirsiniz! Yanınıza şemsiyenizi alın ve daha önce gitmediğiniz sokaklarda dolaşmaya başlayın. Sonrasında sıcak bir kahve ya da çay içmek için tatlı bir kafeye oturabilirsiniz. Neler hissettiğinizi, düşündüğünüzü birbirinize bir güzel anlatın! Unutulmaz anlar için büyük etkinlikler yapmanıza gerek yok. Yan yana sessiz yürüyüşler de etkileyici olabilir.

7. Plak ya da kaset dükkânı gezin.

7. Plak ya da kaset dükkânı gezin.
www.passo.com.tr

Müzikle ilgilenen bir çiftseniz bu etkinliğe bayılabilirsiniz! Bir plak ya da müzik dükkânına girerek birbirinize uygun olan albümleri seçebilirsiniz. Seçtiğiniz albümü neden beğendiğinizi anlatarak müzik zevkleriniz hakkında konuşun. Aldığınız plağı eve geçtiğiniz zaman birlikte dinlersiniz... Sıradan bir alışveriş gibi görünse de sonrasında müzik gecesi hâline getirebilirsiniz!

Hatta kısa bir süre önce tekrar bir araya gelen Model'in konseri için bilet alarak kendinizi şımartabilirsiniz! Konser detaylarını öğrenmek için Passo'ya bakabilirsiniz.

8. Birbirinize mektup yazın.

Telefonları bir kenara bırakın ve kâğıt kaleminizi alın. İlişkinizde sevdiğiniz şeyleri, birlikte yaşadığınız güzel anıları ya da gelecek planlarınızı kâğıda aktarın. Mektupları yazdığınız gün okumak yerine bir tarih belirleyebilirsiniz. Böylece o tarihte okurken hem geçmişe dönmüş olursunuz hem de ilişkinizde ne kadar ilerlediğinizi fark edersiniz.

9. Ayı ve yıldızları izleyin.

Şehir ışıklarından uzaklaşın! Yanınıza sıcak içeceklerinizi ve battaniyenizi alarak açık bir alanda gökyüzüne bakın. Takımyıldızlarını bulmaya çalışabilirsiniz, ayın büyüleyici ışığı altında sohbet edebilirsiniz. Hatta dilek tutun! Sonrasında bu geceyi çok romantik bir şekilde anacağınıza eminiz...

10. Sonbahar playlist'i hazırlayın.

Birbirinize sonbahar listesi hazırlayabilirsiniz. Bu listede ilişkinizi hatırlatan şarkılar olabilir. Aynı zamanda sonbahar hissi veren müziklere de yer verebilirsiniz. Sonrasında hazırladığınız listeleri birlikte dinleyerek o şarkıları neden seçtiğinizi birbirinize anlatın. Çıktığınız yürüyüşlerde bu şarkıları dinler durursunuz...

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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