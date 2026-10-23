Sonbaharda Sevgilinle Yapabileceğin Klişe Olmayan 10 Aktivite

Burada profesyonel bir fotoğrafçıya ihtiyacınız yok. İster telefonunuzu ister kameranızı alın ve sonbahar renklerinin bol olduğu bir yere gidin. Birbirinizin ve çevrenizin fotoğrafını çekebilirsiniz. En güzel fotoğrafı çekene de bir ödül olabilir! Komik ve romantik anlar yaşayacağınıza eminiz!

Hatta tek kullanımlık analog kameralardan alabilirsiniz. Filmi bir an önce yıkatmak ve neler çektiğinizi görmek isteyebilirsiniz!