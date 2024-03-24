Site İçerisinde Gürültünün Önüne Geçmek İçin Yapılabilecek 10 Şey
Site İçerisinde Gürültünün Önüne Geçmek İçin Yapılabilecek 10 Şey
Gürültü yapmak apartman yaşamında kaçınılmaz olsa da komşularınızı rahatsız etmemek için buna dikkat edebilirsiniz. Böylece yaşam kaliteniz de epey artacak. İşte size birkaç ipucu!
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1. Komşularınızla iletişiminizi iyi tutmanızda fayda var...
2. Site içerisindeki yüksek sesli aktiviteler uygun saatlerde planlanmalı!
3. Apartmanda gürültü kuralları belirlenmelidir.
4. Gürültü yapacaksanız uygun saatleri seçmelisiniz...
5. Evinizde mutlaka halı veya paspas kullanın.
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6. Yalıtım malzemeleri kullanın.
7. Gürültü yapan teknolojik aletlerinizi kontrol edebilirsiniz.
8. Kendi davranışlarınızı bir komşu olarak değerlendirin.
9. Mobilya ve dekorasyon malzemelerinizi akustik olarak seçmeye özen gösterin.
10. Son olarak ses yalıtımı oldukça önemli...
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