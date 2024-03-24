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Site İçerisinde Gürültünün Önüne Geçmek İçin Yapılabilecek 10 Şey

etiket Site İçerisinde Gürültünün Önüne Geçmek İçin Yapılabilecek 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 14:01

Gürültü yapmak apartman yaşamında kaçınılmaz olsa da komşularınızı rahatsız etmemek için buna dikkat edebilirsiniz. Böylece yaşam kaliteniz de epey artacak. İşte size birkaç ipucu!

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1. Komşularınızla iletişiminizi iyi tutmanızda fayda var...

Komşularınızla dostça iletişim kurun ve gürültü konusunda duyarlı olduğunuzu belirtin. Ya da tam tersi gürültü yapabileceğiniz bir gün bunu, komşularınıza samimi bir şekilde söyleyebilirsiniz.

2. Site içerisindeki yüksek sesli aktiviteler uygun saatlerde planlanmalı!

Gürültüye neden olan inşaat işlerinin herkesin müsait olduğu bir zamanda planlanması site içerisindeki kargaşanın önüne geçer. Bu yüzden herhangi bir aktivitede uygun saatlerde planlanmalıdır.

3. Apartmanda gürültü kuralları belirlenmelidir.

Apartmanda gürültü kuralları belirlenmeli ve uyulması için herkes iş birliği içinde olmalıdır. Apartman yönetimi veya apartman kurulu bu iş için iyi bir seçenek diyebiliriz.

4. Gürültü yapacaksanız uygun saatleri seçmelisiniz...

Yapacağınız bir işin gürültü olmaktan çıkması için uygun bir zamanlama ayarlayın. Örneğin, ev içinde bir tamir işiniz varsa komşularınıza bunu bildirebilirsiniz. Gece saatleri bir iş yapmaktan kaçınsanız faydalı olabilir...

5. Evinizde mutlaka halı veya paspas kullanın.

Zemini halı veya paspas gibi ses emici malzemelerle kaplayarak alt komşunuzu yürüme sesinizden çıkan gürültüden koruyabilirsiniz. Bu sayede alt komşunuzla daha sağlıklı bir iletişiminiz olabilir!

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6. Yalıtım malzemeleri kullanın.

İç mekanlarda yalıtım malzemeleri kullanarak gürültüyü azaltmak mümkündür! Örnek olarak ses emici paneller, halılar, perdeler gibi malzemeler kullanılabilir.

7. Gürültü yapan teknolojik aletlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Makinelerin, cihazların veya ekipmanların düzenli bakımını yaparak ekstra gürültüden kurtulabilirsiniz. Bakım gerektiren parçaların değişmesi veya onarılması gürültüyü azaltabilir.

8. Kendi davranışlarınızı bir komşu olarak değerlendirin.

Kendi davranışlarınızı gözden geçirin ve gürültü yaptığınızı düşünüyorsanız bunları değiştirmeye çalışın. Örneğin, kapıları kapatırken daha nazik olun veya yüksek sesle müzik dinlemekten kaçının...

9. Mobilya ve dekorasyon malzemelerinizi akustik olarak seçmeye özen gösterin.

Sesin fiziksel özellikleri hakkında bilgi edindiğinizde hangi eşyanın daha fazla gürültü yapacağı konusunda fikir yürütebilirsiniz. Akustik özelliklere sahip mobilya ve dekorasyon malzemeleri sayesinde ortamdaki yankıyı azaltabilirsiniz.

10. Son olarak ses yalıtımı oldukça önemli...

Duvarda veya tavan arasında ses yalıtım malzemeleri kullanarak gürültünün diğer katlara yayılmasını önleyebilirsiniz. Pencere ve kapılar burada önemli rol oynar.

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