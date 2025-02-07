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Sevgililer Günü Tercihlerine Göre Sana Romantik Anlar Yaşatacak Tabak Hangisi?

Sevgililer Günü Tercihlerine Göre Sana Romantik Anlar Yaşatacak Tabak Hangisi?

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Onedio Content - Onedio Editörü
07.02.2025 - 13:04

Uzmanlar diyor ki: Romantizmin yolu mideden, yani güzel tabaklardan geçer! Peki Sevgililer Günü'nde sana çooook romantik anlat yaşatacak o tabak hangisi? 

Hazırsan başlayalım.

1. Eveeet başlayalım. Bu Sevgililer Günü'nde kiminlesin?

2. Senin sevgi dilin bunlardan hangisi diye sorsak?

3. Sevgililer Günü'nü ilk olarak nasıl kutlamayı planlıyorsun?

4. Sence Sevgililer Günü sadece 14 Şubat'ta mı kutlanmalı?

5. Çooook yorgun bir gün geçirdin ama sevgilin senden yemek yapmayı çok masum gözlerle istiyor. 🥺 Yemeği yapar mısın?

6. Sevgilinle yemek yapacağınız zaman en çok işi kim yapıyor?

7. Bu görsellerden hangisi sana sevgiyi hatırlattı? Seçim yapmak için birkaç saniyen var!

Diyelim ki Sevgililer Günü'nde bir restorana rezervasyon yaptıracaksın. Hangi dünya mutfağını tercih ederdin?

8. Son olarak şunu soralım: Hesabı kim öder?

İşte Senin Sevgililer Günü Tabağın 👇

İşte Senin Sevgililer Günü Tabağın 👇

Sen hem sofranda hem de ilişkilerinde sadelik seviyorsun. Öyle sofrada çok büyük bir kalabalık istemiyorsun, keza hayatında da öyle. Şık ve güzel bir yemek ve yanında birkaç sos yeterli. Önemli olan yanındaki insanlar. Kimle olursan ol, nerede olursan ol, senin için Sevgililer Günü çooook özel bir gün ve bu günü daha özel hale getirecek olan şey ise: Barilla 😍

Barilla, Sevgililer Günü'ne özel ürettiği kalpli makarnalarla hem karnınızı hem de kalbinizi doyuracak. Bu romantik akşamı birkaç mumla taçlandırabilirsiniz. 😊

İşte Senin Sevgililer Günü Tabağın 👇

İşte Senin Sevgililer Günü Tabağın 👇

Eğer Sevgililer Günü'nü kutlayacaksan, yaptığın yemek de bu güne özel olsun istiyorsun. Beyaz, pembe ve kırmızı gibi sevgiyi çağrıştıran renkler olsun, yediğiniz yemek kendisini belli etsin ve en önemlisi de kalpler doysun! Ama önce karnını, sonra kalbini doyuracak şey ise Barilla! 😍

Barilla, Sevgililer Günü'ne özel ürettiği kalpli makarnalarla hem karnınızı hem de kalbinizi doyuracak. Bu romantik akşamı birkaç mumla taçlandırabilirsiniz. 😊

İşte Senin Sevgililer Günü Tabağın 👇

İşte Senin Sevgililer Günü Tabağın 👇

Görünüşe göre birileri sevgisini farklı çeşitlerle göstermeyi seviyor! Dokunmak, güzel sözler söylemek, sevgi dolu bakışlar atmak... Ama en önemlisi, sevgilinle yemek yerken onun karnının doyması diyebiliriz. Sevgini lezzetli bir şekilde göstermen için ise bir isim var: Barilla! 😍

Barilla, Sevgililer Günü'ne özel ürettiği kalpli makarnalarla hem karnınızı hem de kalbinizi doyuracak. E yemeğin yanına bir mum da yakarsınız, değil mi?

İşte Senin Sevgililer Günü Tabağın 👇

İşte Senin Sevgililer Günü Tabağın 👇

Sevgililer Günü'nde nasıl bir plan yapacaksınız bilmiyoruz ama birbirinizi sevgiyle besleyeceğiniz kesin! Ama bu sevginin sofranıza da yansıması için lezzetli bir eşlikçi var: Barilla! 😍

Barilla, Sevgililer Günü'ne özel ürettiği kalpli makarnalarla hem karnınızı hem de kalbinizi doyuracak. E yemeğin yanına bir mum da yakarsınız, değil mi?

İşte Senin Sevgililer Günü Tabağın 👇

İşte Senin Sevgililer Günü Tabağın 👇

Sevgililer Günü'nde hem gözünüzü, hem karnınızı hem de kalbinizi besleyebilecek tabak burada! Sofranda da ilişkilerinde de klasiklerden şaşmıyorsun ama renk katmayı da ayrıca seviyorsun diye düşünüyoruz. Sofrana renk katacak bir önerimiz var: Barilla! 😍

Barilla, Sevgililer Günü'ne özel ürettiği kalpli makarnalarla hem karnınızı hem de kalbinizi doyuracak. E yemeğin yanına bir mum da yakarsınız, değil mi?

İşte Senin Sevgililer Günü Tabağın 👇

İşte Senin Sevgililer Günü Tabağın 👇

Görünüşe göre birileri ilişkilerinde de sofrada da renkli kişiliğini belli etmeyi seviyor! İlişkinde sevgiline karşı sevgi dolu hareketlerin, düşündüğünü ve önemsediğini belli eden davranışların, sofrana da yansıyor. Bu sofralara lezzetli bir eşlikçi yakışır: Barilla! 😍

Barilla, Sevgililer Günü'ne özel ürettiği kalpli makarnalarla hem karnınızı hem de kalbinizi doyuracak. E yemeğin yanına bir mum da yakarsınız, değil mi?

Birlikteliğin Tarifi Barilla'dan Sevgililer Günü'ne Özel Kalpli Makarna 🥰

Birlikteliğin Tarifi Barilla'dan Sevgililer Günü'ne Özel Kalpli Makarna 🥰

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