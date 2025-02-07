Sevgililer Günü Tercihlerine Göre Sana Romantik Anlar Yaşatacak Tabak Hangisi?

Sen hem sofranda hem de ilişkilerinde sadelik seviyorsun. Öyle sofrada çok büyük bir kalabalık istemiyorsun, keza hayatında da öyle. Şık ve güzel bir yemek ve yanında birkaç sos yeterli. Önemli olan yanındaki insanlar. Kimle olursan ol, nerede olursan ol, senin için Sevgililer Günü çooook özel bir gün ve bu günü daha özel hale getirecek olan şey ise: Barilla 😍

Barilla, Sevgililer Günü'ne özel ürettiği kalpli makarnalarla hem karnınızı hem de kalbinizi doyuracak. Bu romantik akşamı birkaç mumla taçlandırabilirsiniz. 😊