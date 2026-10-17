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Senin İçin Kusursuz Akşamı Planlıyoruz!

etiket Senin İçin Kusursuz Akşamı Planlıyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
17.10.2026 - 20:46
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Senin için o kusursuz akşamda neler olmalı? Dur söyleme çünkü senin için o kusursuz akşamı biz planlıyoruz. Senin yapman gereken tek şey bu testi çözmek, seni mutlu edecek o akşam planı ise testin sonunda!

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1. Sosyal medyada karşına çıkınca durup en çok izlediğin içerik türü bunlardan hangisi?

2. Bir ilişkide seni en çok ne etkiler?

3. Peki en fazla vakit geçirdiğin platform hangisi?

4. Yorucu bir haftanın ardından cuma akşamı arkadaş grubunda plan yaparken rolün nedir?

5. Son 3 ayda hiç sinemaya gittin mi?

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6. Yolda yürürken kulaklığında genellikle ne çalar?

7. Bir pazar gününü tamamen kendine ayırsan ne yaparsın?

8. Bir gününün kötü geçmesine neden olan şey ne olabilir?

Sanat dolu bir akşam!

Sanat dolu bir akşam!

Senin için mükemmel bir akşam, keyifli bir restoranda arkadaşınla buluşmakla başlıyor. Ardından 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nden en sevdiğin oyuna gidiyorsun. 22 Ekim'de başlayan 30. İstanbul Tiyatro Festivali için biletini Passo'dan satın alabilirsin. Şehrin tarihi mekanlarına yayılan festivalde pek çok oyun yer alıyor, aralarından dilediğini seçebilirsin. Oyunun ardından  salondan çıkıp festival havasını solumaya devam etmek için şehrin sokaklarında tatlı bir yürüyüş yaparak günü noktalandırıyorsun.

Müzik dolu bir akşam!

Müzik dolu bir akşam!

Senin için mükemmel bir akşam, hareketli bir mekanda ekiple buluşup eski günleri anmakla başlıyor. Ardından içindeki coşkulu ruhu serbest bırakacağın Model konserine geçiyorsun. Yıllardır dilinden düşürmediğin nostaljik hitlere bağıra çağıra eşlik edeceğin bu konser için biletini Passo'dan satın alabilirsin. Tüm şarkıları hep bir ağızdan söyleyip stres attığın konserin ardından, giden ses tellerine rağmen ekiple lezzetli bir sokak atıştırmalığı yiyerek günü noktalandırıyorsun.

Eğlenceli dolu bir akşam!

Eğlenceli dolu bir akşam!

Senin için mükemmel bir akşam bol müzik ve eğlenceden geçiyor. 6 Kasım günü önce arkadaşlarınla buluşuyor ve keyifli bir akşam yemeği yiyip bol sohbet ediyorsun. Ardından da Zorlu PSM'ye giderek kendini festivalin derinliklerine bırakıyorsun. MIX Festival için biletini Passo'dan alabilir, o keyifli akşam için ilk adımı atabilirsin.

Derin bir akşam!

Derin bir akşam!

Senin için mükemmel bir akşam, sakin bir kafede en yakın dostunla buluşup insan ilişkileri üzerine derin bir sohbete dalmakla başlıyor. Ardından tiyatro tarihinin en güçlü eserlerinden biri olan Satıcının Ölümü oyununu izlemeye gidiyorsun. Sahnedeki sarsıcı ve gerçekçi performanslara tanıklık edeceğin bu tiyatro klasiği için biletini Passo'dan satın alabilirsin. İnsana ayna tutan oyunun ardından, sessiz sokaklarda yürürken hikâyenin sende bıraktığı hisler üzerine konuşarak günü noktalandırıyorsun.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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