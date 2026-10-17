Senin İçin Kusursuz Akşamı Planlıyoruz!
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Senin için o kusursuz akşamda neler olmalı? Dur söyleme çünkü senin için o kusursuz akşamı biz planlıyoruz. Senin yapman gereken tek şey bu testi çözmek, seni mutlu edecek o akşam planı ise testin sonunda!
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1. Sosyal medyada karşına çıkınca durup en çok izlediğin içerik türü bunlardan hangisi?
2. Bir ilişkide seni en çok ne etkiler?
3. Peki en fazla vakit geçirdiğin platform hangisi?
4. Yorucu bir haftanın ardından cuma akşamı arkadaş grubunda plan yaparken rolün nedir?
5. Son 3 ayda hiç sinemaya gittin mi?
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6. Yolda yürürken kulaklığında genellikle ne çalar?
7. Bir pazar gününü tamamen kendine ayırsan ne yaparsın?
8. Bir gününün kötü geçmesine neden olan şey ne olabilir?
Sanat dolu bir akşam!
Müzik dolu bir akşam!
Eğlenceli dolu bir akşam!
Derin bir akşam!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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