Senin Favorin Olacak Apsiyon Özelliği Ne?
Senin Favorin Olacak Apsiyon Özelliği Ne?
Testimize hoş geldin. Aşağıdaki 8 soruya 'evet' veya 'hayır' olarak cevap vermeni istiyoruz. Bu sorular, senin için en önemli olan Apsiyon özelliğini belirlememize yardımcı olacak.👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Oturduğun ev site içinde mi?
2. Apartman mesaj gruplarında sık sık gerginlikler yaşıyor musunuz?
3. Yemek yaptığında "kokmuştur" diyerek bir kap yemek götürebileceğin bir komşun var mı?
4. Apartman ya da site yöneticini tanıyor musun?
5. Peki, komşularından genel olarak memnun musun?
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6. Yakın zamanda evden taşınma gibi bir planın var mı?
7. Yaşadığın evin konforundan memnun musun?
8. Son olarak, apartman veya site yöneticiliği sana teklif edilse kabul eder misin?
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