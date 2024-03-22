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Senin Favorin Olacak Apsiyon Özelliği Ne?

etiket Senin Favorin Olacak Apsiyon Özelliği Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 19:31

Testimize hoş geldin. Aşağıdaki 8 soruya 'evet' veya 'hayır' olarak cevap vermeni istiyoruz. Bu sorular, senin için en önemli olan Apsiyon özelliğini belirlememize yardımcı olacak.👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım. Oturduğun ev site içinde mi?

2. Apartman mesaj gruplarında sık sık gerginlikler yaşıyor musunuz?

3. Yemek yaptığında "kokmuştur" diyerek bir kap yemek götürebileceğin bir komşun var mı?

4. Apartman ya da site yöneticini tanıyor musun?

5. Peki, komşularından genel olarak memnun musun?

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6. Yakın zamanda evden taşınma gibi bir planın var mı?

7. Yaşadığın evin konforundan memnun musun?

8. Son olarak, apartman veya site yöneticiliği sana teklif edilse kabul eder misin?

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Huzurlu yönetici, huzurlu evler!

Apsiyon, apartman yöneticilerine huzur ve etkin yönetim imkanı sunan çevrim içi bir platformdur. Site, rezidans ve iş merkezi gibi yaşam alanlarının yöneticilerine 360 derece hizmet sunar. Uçtan uca çözümleriyle site ve rezidans yönetimini kolaylaştırır ve yöneticilerin işini keyifli hale getirir. Durumdan memnun yönetici etrafına huzur saçar :)

Apsiyon'un en önemli özelliği, yönetimsel ihtiyacı daha az olan apartman ve binalar için yönetim programının en ekonomik ve etkili halini sağlamasıdır. Bu sayede kullanıcılar hem bütçe dostu hem de ihtiyaçlarına uygun çözümler bulabilirler.

Son olarak, apartman veya site yöneticiliği sana teklif edilse kabul eder misin?

Bütçe dostu!

Apsiyon'un en önemli özelliği, apartman ve binalar için sunulan yönetim programının en ekonomik ve verimli halini sağlamasıdır. Bu sayede kullanıcılar hem bütçe dostu bir çözüme erişir hem de ihtiyaçlarına uygun çözümler bulabilirler.

Riski ortadan kaldırır!

Apsiyon'un bir diğer önemli özelliği, aidat ve fatura ödemelerinin tamamını Apsiyon Mobil Uygulaması üzerinden ve hatta otomatik ve taksitle gerçekleştirebilme imkanı sunmasıdır. Bu sayede ödemelerini zamanında yaparak aksama riskini ortadan kaldırırken, aynı zamanda uygulamadaki kampanyalardan yararlanma şansını elde edersin.

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