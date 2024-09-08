Senin Beyninin Hangi Tarafı Daha Baskın?

Senin beyninin sol tarafı, analitik ve mantıklı düşünceye yatkın. Planlı, organize ve detaycı bir yapın var. Problemleri çözmek için adım adım ilerlemeyi, verileri inceleyip en uygun sonucu bulmayı seviyorsun. Sayısal becerilerin ve mantık yürütme kabiliyetin oldukça gelişmiş. Bu yüzden, seni yeni bir şeyler öğrenirken not tutarken ya da bir problemi analiz ederken görmek şaşırtıcı değil.

Fakat, bazen duygusal yönünü geri planda bırakabiliyorsun. Sosyal ilişkilerinde biraz daha esnek ve yaratıcı olmaya çalışmak hayatını daha dengeli hale getirebilir. Duygularını ifade etmekten çekinme bu sana yeni bakış açıları kazandırabilir.