Senin Beyninin Hangi Tarafı Daha Baskın?
Senin Beyninin Hangi Tarafı Daha Baskın?
Merhaba! Beynin gerçekten de harika bir organ. Ancak, onun hangi tarafının senin için daha baskın olduğunu hiç merak ettin mi? Sağ beynin mi daha yaratıcı, sezgisel bir bakış açısıyla dünyaya bakıyor yoksa sol beynin analitik ve mantıklı mı? Yoksa ikisini de dengeli bir şekilde mi kullanıyorsun? Bu testte, seni biraz daha yakından tanıyacağız ve beyninin hangi tarafının ön planda olduğunu keşfedeceğiz. Hazırsan, eğlenceli bir yolculuğa çıkmaya ne dersin? Soruları yanıtla ve hangi tarafının baskın olduğunu öğren!
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Sabahları uyandığında genellikle nasıl hissedersin?
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2. Boş zamanlarını nasıl değerlendirmeyi seversin?
3. Bir problemi nasıl çözersin?
4. Hangisi sana daha yakın geliyor?
5. Bir şeyleri öğrenirken hangisi senin için daha etkili?
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