Seni Çocukluğuna Götürecek Şeyi Söylüyoruz!

Görünüşe göre birilerinin çocukluğu burnunda tütüyor! Sana ışınlanma ehliyeti çıkaramayız belki ama bilye oynayarak çocukluğunun o masum günlerine bir nebze de olsa gidebilirsin.

Eğer bilye oynamam, bana başka bir şey lazım dersen de sana güzel bir haberimiz var! 👇

Kremlebi çocukluğumuzun efsane tadını soframıza taşıyor. Leblebinin yeni hali leblebi kreması şimdi raflarda!