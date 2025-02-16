Seni Çocukluğuna Götürecek Şeyi Söylüyoruz!
Seni Çocukluğuna Götürecek Şeyi Söylüyoruz!
'Zaman makinesi icat edilse de çocukluğumuza geri gidebilsek...' diyenler el kaldırsın da sayımızı bilelim! 🙋♂️ Çocukluğunun o masum günlerine görür görmez ışınlanacağın şeyi söyleyeceğiz. Tabii bunun için birkaç soruyu cevaplandırman gerekecek!
1. Şimdi söyle bakalım, çocukken sokakta çok oyun oynar mıydın?
2. Sokakta çok zaman geçirdiğinde hiç sırtına havlu koyuldu mu?
3. Siyah önlük giydin mi diye sorsak? 🥲
4. Bu fotoğraflara baktığında ilk olarak hangisinin kokusu burnuna geldi?
5. Devam edelim! Anne ve abisinin baskısı altında yaşamaya çalışan, yeri geldiğinde üzülüp yeri geldiğinde kahkahalara boğulduğumuz Sıdıka, aslen nereliydi?
6. Favori Pokemon karakterini seçer misin?
7. Umuyoruz ki şu an, çocukken istediğin mesleği yapıyorsundur diyelim ve devam edelim! "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna hangi cevabı verirdin?
8. Son olarak şunu soralım: Görseldeki şeyin ne olduğunu hatırladın mı?
Bilye oynamak!
Bayramlarda büyüklerini ziyaret etmek!
Leblebi tozu yemek!
Winamp ile nostaljik şarkıları dinlemek!
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