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Seni Çocukluğuna Götürecek Şeyi Söylüyoruz!

Seni Çocukluğuna Götürecek Şeyi Söylüyoruz!

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Onedio Content - Onedio Editörü
16.02.2025 - 12:58

'Zaman makinesi icat edilse de çocukluğumuza geri gidebilsek...' diyenler el kaldırsın da sayımızı bilelim! 🙋‍♂️ Çocukluğunun o masum günlerine görür görmez ışınlanacağın şeyi söyleyeceğiz. Tabii bunun için birkaç soruyu cevaplandırman gerekecek!

1. Şimdi söyle bakalım, çocukken sokakta çok oyun oynar mıydın?

1. Şimdi söyle bakalım, çocukken sokakta çok oyun oynar mıydın?

2. Sokakta çok zaman geçirdiğinde hiç sırtına havlu koyuldu mu?

2. Sokakta çok zaman geçirdiğinde hiç sırtına havlu koyuldu mu?

3. Siyah önlük giydin mi diye sorsak? 🥲

3. Siyah önlük giydin mi diye sorsak? 🥲

4. Bu fotoğraflara baktığında ilk olarak hangisinin kokusu burnuna geldi?

5. Devam edelim! Anne ve abisinin baskısı altında yaşamaya çalışan, yeri geldiğinde üzülüp yeri geldiğinde kahkahalara boğulduğumuz Sıdıka, aslen nereliydi?

5. Devam edelim! Anne ve abisinin baskısı altında yaşamaya çalışan, yeri geldiğinde üzülüp yeri geldiğinde kahkahalara boğulduğumuz Sıdıka, aslen nereliydi?

6. Favori Pokemon karakterini seçer misin?

7. Umuyoruz ki şu an, çocukken istediğin mesleği yapıyorsundur diyelim ve devam edelim! "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna hangi cevabı verirdin?

8. Son olarak şunu soralım: Görseldeki şeyin ne olduğunu hatırladın mı?

8. Son olarak şunu soralım: Görseldeki şeyin ne olduğunu hatırladın mı?

Bilye oynamak!

Bilye oynamak!

Görünüşe göre birilerinin çocukluğu burnunda tütüyor! Sana ışınlanma ehliyeti çıkaramayız belki ama bilye oynayarak çocukluğunun o masum günlerine bir nebze de olsa gidebilirsin. 

Eğer bilye oynamam, bana başka bir şey lazım dersen de sana güzel bir haberimiz var! 👇

Kremlebi çocukluğumuzun efsane tadını soframıza taşıyor. Leblebinin yeni hali leblebi kreması şimdi raflarda!

Bayramlarda büyüklerini ziyaret etmek!

Bayramlarda büyüklerini ziyaret etmek!

Her ne kadar eski bayramların tadı artık olmasa da 'Nerede o eski bayramlar!' demek yerine eski bayramları biz getirebiliriz! Bayramlarda ya da özel günlerde büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öperek çocukluğumuzun güzel günlerini hatırlamamıza yardımcı olacak. Belki de büyüklerimizin ellerini öptükten sonra bize bir kıyak geçir harçlık da verirler! 😅

Eğer 'Büyüklerimi ziyaret edemiyorum, bana başka bir şey önerin.' dersen, sana güzel bir haberimiz var! 👇

Kremlebi çocukluğumuzun efsane tadını soframıza taşıyor. Leblebinin yeni hali leblebi kreması şimdi raflarda!

Leblebi tozu yemek!

Leblebi tozu yemek!

Sadece ismini bile duyduğunda çocukluğunu hatırladığından adımız kadar eminiz! Kokusu, damakta bıraktığı tat, tadı ve mahalle bakkallarından aldığımız zaman yaşadığımız mutluluk... Hepsi çocukluğumuza dair masum ve güzel şeyler!

Eğer leblebi tozu yemek yerine başka bir öneride bulunmamızı istiyorsan sana güzel bir haberimiz var! 👇

Kremlebi çocukluğumuzun efsane tadını soframıza taşıyor. Leblebinin yeni hali leblebi kreması şimdi raflarda!

Winamp ile nostaljik şarkıları dinlemek!

Winamp ile nostaljik şarkıları dinlemek!

Winamp ile az mı şarkı dinledik be! Hatta çaldığımız şarkılar, MSN profilimizde gözükürdü ve kendimizi çok havalı hissederdik! 😅 Winamp ile eski şarkıları açıp çocukluğuna ışınlanabilirsin!

Eğer şarkı dinlemek yerine başka bir öneride bulunmamızı istiyorsan, sana farklı bir önerimiz var! 👇

Kremlebi çocukluğumuzun efsane tadını soframıza taşıyor. Leblebinin yeni hali leblebi kreması şimdi raflarda!

İncelemek ve satın almak için hemen tıkla!

İncelemek ve satın almak için hemen tıkla!

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