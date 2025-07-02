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Sen Superman’in Hangi Özelliğine Sahip Olmalısın?

Sen Superman’in Hangi Özelliğine Sahip Olmalısın?

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Onedio Content - Onedio Editörü
02.07.2025 - 18:55

Hepimizin imrendiği, istediği bir Superman özelliği vardır şu hayatta... Onlarca özellikten biri bizde olsa fena mı olurdu... Peki hakikaten, olsa hangisi olurdu? Cevabı birlikte bulalım!

1. Öncelikle seni biraz tanıyalım... Hangi kelime seni daha iyi tanımlar?

1. Öncelikle seni biraz tanıyalım... Hangi kelime seni daha iyi tanımlar?

2. Bize ideal bir gününü anlat...

3. Hayatında en çok neyi kolaylaştırmak isterdin?

4. Bir anda kendini bir kriz anında buldun, nasıl tepki verirsin?

5. Tanımadığın insanlarla dolu bir etkinliğe katıldığında nasıl hissedersin?

6. Herkes biraz Superman’dir... Peki senin enerjini gücünü alıp götüren kriptonitin ne?

6. Herkes biraz Superman’dir... Peki senin enerjini gücünü alıp götüren kriptonitin ne?

7. Son olarak, sahip olman gereken Superman özelliğini gerçekten kazandın diyelim. Özellikle kim için kullanırdın?

Senin sahip olman gereken Superman özelliği: Havasız ortamda yaşayabilme!

Senin sahip olman gereken Superman özelliği: Havasız ortamda yaşayabilme!

Superman'in istese uzayda bile özgürce takılabilmesi tam senin ihtiyacın olan bir özellik. Sen yalnız kalmayı insanlarla birlikte olmaya tercih ediyorsun ve kendini bol bol uzak tutuyorsun. Şöyle uzaya doğru uçup orada kafa dinlemek sana kesinlikle iyi gelirdi!

Senin sahip olman gereken Superman özelliği: X-Ray görüşü!

Senin sahip olman gereken Superman özelliği: X-Ray görüşü!

Sen kapalı kapılar ardında hiçbir şey kalmasın istiyorsun, bu yüzden senin özelliğin X-Ray görüşü. Sen insanın insanlarla etkileşimine önem veriyorsun ve bu iletişimde araya engeller koyulması sana göre değil. Sen en azından gözünle her şeyi görmelisin!

Senin sahip olman gereken Superman özelliği: Uçmak!

Senin sahip olman gereken Superman özelliği: Uçmak!

Uçmak tabii ya! Sen zaten içten içe uçabilmenin hayalini hep kuruyordun bize göre, bu test bu hayali ortaya çıkardı. Sen kesinlikle gönlüne göre uçup kaçmalıydın. Bulunduğun ortamdan daral mı geldi? Hoop yukarı. Çabucak eve mi gitmen gerekiyor? Hoop yine. Kışın biraz zorluk çekerdin ama o kadarı da olsun!

Özelliklerine sahip olamıyoruz, ama izleyebiliriz! James Gunn yönetmenliğinde yeni Superman filmi 11 Temmuz’da sinemalarda!

Özelliklerine sahip olamıyoruz, ama izleyebiliriz! James Gunn yönetmenliğinde yeni Superman filmi 11 Temmuz’da sinemalarda!

DC Stüdyoları'nın beyaz perdedeki ilk uzun metrajlı filmi olan 'Superman', bu yaz Warner Bros. Pictures tarafından dünya çapında sinemalarda gösterime girmeye hazırlanıyor. James Gunn, kendine özgü tarzıyla, epik aksiyon, mizah ve yüreğin eşsiz bir karışımıyla yeniden şekillenen DC evreninin asıl süper kahramanını ele alıyor ve merhamet ve insanlığın iyiliğine olan içsel bir inançla hareket eden bir Superman sunuyor.

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