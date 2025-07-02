Sen Superman’in Hangi Özelliğine Sahip Olmalısın?

Uçmak tabii ya! Sen zaten içten içe uçabilmenin hayalini hep kuruyordun bize göre, bu test bu hayali ortaya çıkardı. Sen kesinlikle gönlüne göre uçup kaçmalıydın. Bulunduğun ortamdan daral mı geldi? Hoop yukarı. Çabucak eve mi gitmen gerekiyor? Hoop yine. Kışın biraz zorluk çekerdin ama o kadarı da olsun!