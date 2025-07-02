Sen Superman’in Hangi Özelliğine Sahip Olmalısın?
Hepimizin imrendiği, istediği bir Superman özelliği vardır şu hayatta... Onlarca özellikten biri bizde olsa fena mı olurdu... Peki hakikaten, olsa hangisi olurdu? Cevabı birlikte bulalım!
1. Öncelikle seni biraz tanıyalım... Hangi kelime seni daha iyi tanımlar?
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2. Bize ideal bir gününü anlat...
3. Hayatında en çok neyi kolaylaştırmak isterdin?
4. Bir anda kendini bir kriz anında buldun, nasıl tepki verirsin?
5. Tanımadığın insanlarla dolu bir etkinliğe katıldığında nasıl hissedersin?
6. Herkes biraz Superman’dir... Peki senin enerjini gücünü alıp götüren kriptonitin ne?
7. Son olarak, sahip olman gereken Superman özelliğini gerçekten kazandın diyelim. Özellikle kim için kullanırdın?
Senin sahip olman gereken Superman özelliği: Havasız ortamda yaşayabilme!
Senin sahip olman gereken Superman özelliği: X-Ray görüşü!
Senin sahip olman gereken Superman özelliği: Uçmak!
Özelliklerine sahip olamıyoruz, ama izleyebiliriz! James Gunn yönetmenliğinde yeni Superman filmi 11 Temmuz’da sinemalarda!
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