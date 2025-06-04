Sen Kedi mi Yoksa Köpek İnsanı mısın?

Senin kalbin hem miyavlıyor hem de havlıyor! Bazen içine kapanık oluyorsun, bazen de çılgınlar gibi koşuyorsun. Hem yalnızlığı hem kalabalığı seviyorsun. İnsanlara çabuk ısınmasan da sevdiğin zaman onlardan kopamıyorsun. Bir yanda özgürlük tutkunu, diğer yanda sarılmalara zaafın var. Tam ortadasın ve bu denge seni çok özel kılıyor. Hem köpek hem de kedi senin ruhunda barınıyor!