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Sen Kedi mi Yoksa Köpek İnsanı mısın?

etiket Sen Kedi mi Yoksa Köpek İnsanı mısın?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
04.06.2025 - 18:01

Bazı insanlar sabah kahvesini içerken sessizlik ister, bazılarıysa güne enerjik bir selamlamayla başlamak ister. Kimi özgür ruhludur, kimi ise sevgiyle dolup taşar. Sadece hangi hayvanı sevdiğini değil aynı zamanda nasıl bir karakterin olduğunu da öğreneceksin. Kedi mi yoksa köpek insanı mısın? Hazırsan, pati izlerini takip et!

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1. İlk olarak, pazar sabahlarını genelde nasıl geçiriyorsun?

2. Sosyallik senin için…

3. Bir arkadaşın ağladığında ne yaparsın?

4. En rahat hissettiğin ortam bunlardan hangisi?

5. Yatakta uyuma tarzın?

5. Yatakta uyuma tarzın?
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6. Birine bağlanmak senin için…

7. En sevdiğin ikili peki?

8. Günlük hayatta seni en çok strese sokan şey ne?

Sen tam anlamıyla bir kedi insanısın!

Sen özgür ruhlusun. Hayatında özel bir alanın olması senin için her şeyden önemli. İnsanlarla arana mesafe koymayı seviyor, duygularını hemen açmıyorsun. Ancak bir kez güven duyduğunda çok derin bağlar kuruyorsun. Estetikten, zarafetten ve ince detaylardan hoşlanıyorsun. Yalnızlık seni ürkütmüyor, aksine besliyor. Kedi gibi sessiz ama güçlü bir çekimin var.

Sen tam anlamıyla bir köpek insanısın!

Sen sevgi dolu, bağlılık konusunda rakipsiz, enerjik ve oyuncu bir tipsin. İnsana değer veriyorsun, birlikte vakit geçirmek senin için terapi gibi. Hemen bağ kurabiliyor, sadakati sonuna kadar taşıyorsun. Sarılmalar, yürüyüşler ve kahkahalar senin hayat enerjin. İyi bir dostsun, hem de her anlamda! Etrafındaki insanlar seni iyi ki diye anıyor. Tıpkı bir köpek gibi dünyaya neşe saçıyorsun!

Sen kedi ve köpek karışımısın!

Senin kalbin hem miyavlıyor hem de havlıyor! Bazen içine kapanık oluyorsun, bazen de çılgınlar gibi koşuyorsun. Hem yalnızlığı hem kalabalığı seviyorsun. İnsanlara çabuk ısınmasan da sevdiğin zaman onlardan kopamıyorsun. Bir yanda özgürlük tutkunu, diğer yanda sarılmalara zaafın var. Tam ortadasın ve bu denge seni çok özel kılıyor. Hem köpek hem de kedi senin ruhunda barınıyor!

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Lisa Campton
Lisa Campton
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