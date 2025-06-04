Sen Kedi mi Yoksa Köpek İnsanı mısın?
Bazı insanlar sabah kahvesini içerken sessizlik ister, bazılarıysa güne enerjik bir selamlamayla başlamak ister. Kimi özgür ruhludur, kimi ise sevgiyle dolup taşar. Sadece hangi hayvanı sevdiğini değil aynı zamanda nasıl bir karakterin olduğunu da öğreneceksin. Kedi mi yoksa köpek insanı mısın? Hazırsan, pati izlerini takip et!
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1. İlk olarak, pazar sabahlarını genelde nasıl geçiriyorsun?
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2. Sosyallik senin için…
3. Bir arkadaşın ağladığında ne yaparsın?
4. En rahat hissettiğin ortam bunlardan hangisi?
5. Yatakta uyuma tarzın?
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6. Birine bağlanmak senin için…
7. En sevdiğin ikili peki?
8. Günlük hayatta seni en çok strese sokan şey ne?
Sen tam anlamıyla bir kedi insanısın!
Sen tam anlamıyla bir köpek insanısın!
Sen kedi ve köpek karışımısın!
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