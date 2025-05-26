Sen Hangi At Yarışı Karakterisin?
Kuponlar bir süreliğine kenarda dursun. At yarışı dünyasındaki yerini veya o dünyaya dışarıdan nasıl gözüktüğünü merak ediyorsan testi çözmeye başla!
1. Önce seni biraz tanıyalım... Boş zamanlarında ne yapmayı seversin?
2. Günlük hayatta karar verirken neye öncelik verirsin?
3. At yarışı senin için ne ifade ediyor?
4. At yarışı dünyasında kendini nasıl tanımlarsın?
5. Bir at yarışı kuponu yaparken en çok neye güvenirsin?
6. Hipodroma gittiğin zaman ne yaparsın?
7. En sevdiğin at yarışı bahis türü hangisi?
8. Son olarak... Altılıdan çok büyük ikramiye vurdu diyelim, ne yaparsın?
Senin karakterin: Sahayı koklayan!
Senin karakterin: Masa başı kuşu!
Senin karakterin: Oran uzmanı!
Senin karakterin: Acar muhabir!
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