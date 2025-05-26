Sen Hangi At Yarışı Karakterisin?

At yarışı senin için hipodromun tozlu kokusu, ganyan bayisindeki muhabbet ve yılların tecrübesi demek. Tam anlamıyla bir gelenekçisin! Altılı ganyan senin tutkuların arasında bir numarada. Günlük hayatta da güvendiğin yöntemlere sadık kalır, hipodromdaki dostlarınla sosyalleşerek kararlarına son halini verirsin. Eminiz ki bundan yıllar sonra bile oynamaya devam edeceksin çünkü senin için at yarışı bir yaşam tarzı!

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