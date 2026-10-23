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Sen Erasmus İçin Hangi Şehri Tercih Etmelisin?

etiket Sen Erasmus İçin Hangi Şehri Tercih Etmelisin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
23.10.2026 - 17:33
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Erasmus deyince akla ilk olarak farklı ülkeler, yeni arkadaşlıklar, gece bitmeyen planlar ve “Ben bu kadar insanla nasıl tanıştım?” sorusu geliyor. Ama işin bir de gerçek tarafı var: Her şehir her öğrenciye göre değil. Kimi öğrenci için hareketli bir sosyal hayat vazgeçilmezken kimi, derslerden çıkıp sakin sokaklarda dolaşabileceği bir şehir arıyor. Kiminin önceliği bütçeyi fazla zorlamamak, kimininki ise hafta sonlarını başka ülkelerde geçirmek.

Üstelik Erasmus şehrini seçerken yalnızca “Instagram'da güzel görünüyor mu?” diye bakmak pek yeterli değil. Ulaşım, yaşam tarzı, şehir büyüklüğü, sosyal hayat, kültür, öğrenci ortamı ve hatta sabahları nasıl bir şehirde uyanmak istediğin bile deneyimini ciddi şekilde değiştirebilir.

Bu testte sana en güzel Erasmus şehri hangisi diye sormayacağız. Çünkü böyle bir sıralama yapmak biraz elma ile pizzayı karşılaştırmaya benziyor. Bunun yerine senin karakterine, seyahat anlayışına, sosyal hayat beklentine ve Erasmus'tan ne almak istediğine bakacağız.

Hazırsan Başlayalım!

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1. İlk olarak Erasmus'a gider gitmez ilk yapmak istediğin şey ne olurdu?

2. Yeni bir şehirde ulaşım senin için nasıl olmalı?

3. Bir şehirde deniz veya su kenarında vakit geçirebilmek benim için önemli.

4. Erasmus bütçen konusunda hangisi sana daha yakın?

5. Erasmus'ta arkadaş çevren nasıl olsun isterdin?

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6. Tarihi ve mimari açıdan güçlü bir şehirde yaşamak beni mutlu eder.

7. Aşağıdakilerden hangisi sana daha çok “Erasmus anısı” gibi geliyor?

8. Erasmus sırasında derslerden sonra kendine ayırdığın bir akşam nasıl geçer?

9. Son olarak Erasmus yapacağım şehrin gece geç saatlere kadar canlı olması benim için önemli.

Kesinlikle Budapeşte'yi tercih etmelisin!

Senin için Erasmus yalnızca başka bir ülkede birkaç ay geçirmek değil; şehri keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak, uygun bütçeyle mümkün olduğunca çok şey yapmak ve her hafta yeni bir hikaye biriktirmek demek.

Budapeşte bu açıdan sana oldukça güçlü bir eşleşme olabilir. Şehir, tarihî atmosferiyle modern ve hareketli sosyal hayatı aynı yerde buluşturuyor. Tuna Nehri'nin iki yakasındaki şehir dokusu, termal banyoları, kafeleri, barları ve geniş öğrenci ortamı sayesinde “Bugün ne yapıyoruz?” sorusunun cevabı genellikle kolay bulunuyor.

Üstelik konumu da Erasmus açısından büyük avantajlardan biri. Orta Avrupa'nın merkezindeki konumu sayesinde çevre ülkelere seyahat etmek isteyen öğrenciler için oldukça elverişli bir başlangıç noktası. Senin testteki cevaplarına bakılırsa da tek bir şehirde oturup beklemektense haritayı açıp yeni bir yer keşfetmeye daha yatkınsın.

Kesinlikle Prag'ı tercih etmelisin!

Kesinlikle Prag'ı tercih etmelisin!

Senin için iyi bir Erasmus şehri, yalnızca eğlenceli değil; karakteri olan, keşfedilecek bir şeyler sunan ve günlük hayatın içinde kendini kaybedebileceğin bir yer olmalı.

Prag tam da bu noktada öne çıkıyor. Tarihî merkezi, mimarisi, meydanları ve yürüyerek keşfedilebilen bölgeleri sayesinde şehirde yaşamak başlı başına bir deneyime dönüşebiliyor. Bir gün ders çıkışı arkadaşlarınla kahve içip ertesi gün hiç planlamadan başka bir sokakta kendini bulman oldukça mümkün.

Senin cevaplarında çok fazla şey yapmaktan ziyade gerçekten bulunduğun yere alışmak ve orayı tanımak isteği dikkat çekiyor. Bu nedenle senin Erasmus deneyimin yalnızca parti ve seyahatlerden ibaret olmayabilir. Aynı kafeye birkaç kez gitmek, sevdiğin bir yürüyüş rotası oluşturmak, şehirde kendine ait küçük rutinler edinmek sana daha çok keyif verebilir.

Yani sen Erasmus'tan döndüğünde sadece fotoğraf değil, “Orada benim bir hayatım vardı.” diyebileceğin anılarla dönmek istiyorsun.

Kesinlikle Lizbon'u tercih etmelisin!

Kesinlikle Lizbon'u tercih etmelisin!

Senin Erasmus anlayışında özgürlük, spontane planlar ve günlük hayatın tadını çıkarabilmek oldukça önemli. Çok katı programlara bağlı kalmak yerine şehrin seni nereye götüreceğini görmekten hoşlanıyorsun.

Lizbon bu karaktere güzel şekilde uyuyor. Tepeleri, renkli sokakları, tramvayları, kafeleri, manzaraları ve Atlantik kıyısındaki konumuyla günlük hayatın içine seyahat hissini biraz daha fazla katıyor. Ders çıkışında eve gideyim diye düşünürken kendini bir seyir noktasında gün batımını izlerken bulman çok şaşırtıcı olmaz.

Senin için Erasmus'ta önemli olan yalnızca kaç ülke gördüğün değil, gittiğin yerde nasıl hissettiğin. Güzel bir kahvaltı, uzun bir yürüyüş, arkadaşlarla plansız bir akşam veya hiç tanımadığın bir mahallede dolaşmak sana büyük bir gece kulübünden bile daha fazla keyif verebilir.

Kısacası senin Erasmus'un biraz bugün ne yapacağımız belli değil ama kesin güzel bir şey olacak enerjisine sahip. Ve açıkçası bu şehir buna oldukça müsait.

Kesinlikle Barselona'yı tercih etmelisin!

Kesinlikle Barselona'yı tercih etmelisin!

Senin cevapların gösteriyor ki sen Erasmus'a gidip yalnızca derslere girip eve dönmeye pek niyetli değilsin. İnsanlar, etkinlikler, şehir hayatı, yeni deneyimler ve bol bol hareket istiyorsun.

Barselona bu konuda seni kolay kolay sıkmayacak şehirlerden biri. Şehrin mimarisi, sanat ve kültür hayatı, kafeleri, sosyal ortamı ve Akdeniz atmosferi günlük hayatı oldukça hareketli hale getirebiliyor. Üstelik şehirde deniz kenarında vakit geçirebilmek, senin için şehir yaşamıyla açık havayı bir araya getiren güzel bir avantaj olabilir.

Senin cevaplarında sosyal tarafın özellikle öne çıkıyor. Yeni insanlarla tanışmak, arkadaşlarla dışarı çıkmak, bir etkinlikten diğerine geçmek ve bu akşam ne yapıyoruz sorusunun cevabını son dakikada bulmak sana göre.

Senin Erasmus fotoğraflarının altında muhtemelen bir daha olsa yine giderim yazacak. Biraz yorucu, biraz pahalı, zaman zaman plansız ama kesinlikle unutulmaz bir Erasmus deneyimi arıyorsan Barselona senin için güçlü adaylardan biri.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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