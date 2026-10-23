Sen Erasmus İçin Hangi Şehri Tercih Etmelisin?

Erasmus deyince akla ilk olarak farklı ülkeler, yeni arkadaşlıklar, gece bitmeyen planlar ve “Ben bu kadar insanla nasıl tanıştım?” sorusu geliyor. Ama işin bir de gerçek tarafı var: Her şehir her öğrenciye göre değil. Kimi öğrenci için hareketli bir sosyal hayat vazgeçilmezken kimi, derslerden çıkıp sakin sokaklarda dolaşabileceği bir şehir arıyor. Kiminin önceliği bütçeyi fazla zorlamamak, kimininki ise hafta sonlarını başka ülkelerde geçirmek.

Üstelik Erasmus şehrini seçerken yalnızca “Instagram'da güzel görünüyor mu?” diye bakmak pek yeterli değil. Ulaşım, yaşam tarzı, şehir büyüklüğü, sosyal hayat, kültür, öğrenci ortamı ve hatta sabahları nasıl bir şehirde uyanmak istediğin bile deneyimini ciddi şekilde değiştirebilir.

Bu testte sana en güzel Erasmus şehri hangisi diye sormayacağız. Çünkü böyle bir sıralama yapmak biraz elma ile pizzayı karşılaştırmaya benziyor. Bunun yerine senin karakterine, seyahat anlayışına, sosyal hayat beklentine ve Erasmus'tan ne almak istediğine bakacağız.

Hazırsan Başlayalım!