Sen Aslında Hangi Fakültenin Öğrencisisin?
Bu test YKS kadar zor değil söz veriyoruz 😅 Zor kısmı atlattın, eğlenceli kısım şimdi başlıyor! Bu test, üniversite tercihi yaparken sana hangi fakültenin ruhuna daha yakın olduğunu gösterecek. Hazırsan başlayalım...
1. Seni ufaktan tanıyarak başlayalım... Boş zamanlarında daha çok ne yaparsın?
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2. Bir karar alırken neye öncelik verirsin?
3. Bir grup projesinde senin rolün genelde ne olur?
4. Hangi ortamda çalışırken kendini rahat hissedersin?
5. Üniversite öncesi son bir tatile çıkacaksın diyelim, nasıl bir tatil yapardın?
6. Hobi olarak kendine birini seç bakalım:
7. Bir filmde seni en çok etkileyen şey nedir?
8. Eh fakülte seçeceksek dersler önemli, hangi dersleri daha çok seversin?
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi!
İletişim Fakültesi!
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi!
Sanat ve Tasarım Fakültesi!
Hukuk Fakültesi!
Ait olduğun fakülte, sayısız olanaklarıyla Kadir Has Üniversitesi'nde!
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