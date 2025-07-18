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Sen Aslında Hangi Fakültenin Öğrencisisin?

Sen Aslında Hangi Fakültenin Öğrencisisin?

Kadir Has Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 11:40

Bu test YKS kadar zor değil söz veriyoruz 😅 Zor kısmı atlattın, eğlenceli kısım şimdi başlıyor! Bu test, üniversite tercihi yaparken sana hangi fakültenin ruhuna daha yakın olduğunu gösterecek. Hazırsan başlayalım...

1. Seni ufaktan tanıyarak başlayalım... Boş zamanlarında daha çok ne yaparsın?

2. Bir karar alırken neye öncelik verirsin?

3. Bir grup projesinde senin rolün genelde ne olur?

4. Hangi ortamda çalışırken kendini rahat hissedersin?

5. Üniversite öncesi son bir tatile çıkacaksın diyelim, nasıl bir tatil yapardın?

6. Hobi olarak kendine birini seç bakalım:

7. Bir filmde seni en çok etkileyen şey nedir?

8. Eh fakülte seçeceksek dersler önemli, hangi dersleri daha çok seversin?

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi!

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi!

Sen hem insanı hem toplumu çözmekten hem de rakamlarla, analizlerle dans etmekten hoşlanıyorsun! Dünyada olup bitenleri anlamaya, karar süreçlerini yönetmeye ve iş dünyasında fark yaratmaya hazırsın. İster ekonominin nabzını tut ister insan davranışlarını analiz et ister küresel ilişkilerin perde arkasını keşfet… Senin bakış açın, geleceğin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak. Zihnin hep meşgul, hayallerin büyük, tam da olması gerektiği gibi!

İletişim Fakültesi!

İletişim Fakültesi!

Senin enerjin, yaratıcılığın ve anlatacak binlerce hikâyen var! Kimi zaman ekranda büyüleyici görüntüler yaratıyor, kimi zaman kelimelerle insanları etkiliyorsun. İster kameranın arkasında ol ister sosyal medyada gündem yarat ister kitleleri peşinden sürükleyecek fikirler üret… Sen dünyayı kendi bakış açınla anlatmaya ve iz bırakan işler ortaya koymaya hazırsın. Spotlar, sahneler, ekranlar… Hepsi seni bekliyor!

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi!

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi!

Senin aklın hep “Nasıl çalışıyor?” sorusuyla meşgul! Kodlardan çip devrelerine, karmaşık sistemlerden canlı hücrelerin sırlarına kadar her şey ilgini çekiyor. Teknolojiye yön vermek, makineleri konuşturmak, süreçleri mükemmelleştirmek ya da bilimin derinliklerine inmek senin işin. Geleceğin icatlarını hayal etmekle kalmıyor, onları gerçeğe dönüştürmek için sabırsızlanıyorsun. Sen varsa çözüm var, çünkü sen üretmeyi seven gerçek bir problem çözücüsün!

Sanat ve Tasarım Fakültesi!

Sanat ve Tasarım Fakültesi!

Senin içindeki yaratıcılık dur durak bilmiyor. Mekânları dönüştürmek, sahnede hayatı canlandırmak ya da eşyalara bambaşka bir bakış kazandırmak… Hepsi senin işin. Hayal gücünle dünyayı güzelleştireceğine inanıyorsun. Senin eserlerinle insanlar hayran kalacak. Sahne senin, ışıklar senin üzerinde!

Hukuk Fakültesi!

Sen adalet terazisinin tam ortasında duruyorsun! Haksızlığa tahammülün yok, hakkı savunmak senin için sadece iş değil, bir yaşam biçimi. Hukukun dili, mantığın keskinliği ve güçlü hitabetinle herkesin dikkatini çekiyorsun. Mahkemelerde söz senin olduğunda, herkes susar. Geleceğin hâkimi, savcısı, avukatı ya da akademisyeni olmaya hazır mısın? Bizce çoktan hazırsın!

Ait olduğun fakülte, sayısız olanaklarıyla Kadir Has Üniversitesi'nde!

Ait olduğun fakülte, sayısız olanaklarıyla Kadir Has Üniversitesi'nde!

Güçlü akademik kadrosu, yurt dışı eğitim olanakları, sınırsız çift anadal ve yan dal imkanları, şehrin en güzel ve en merkezi yerdeki konumu ile Kadir Has Üniversitesi, seni bekliyor.

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