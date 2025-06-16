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Sen 10 Sene Sonra Nerede Olacaksın?

Sen 10 Sene Sonra Nerede Olacaksın?

Mitsubishi Türkiye
Mitsubishi Türkiye - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 16:39

Hadi dürüst olalım… Bundan 10 yıl sonrası gözümüze biraz belirsiz geliyor değil mi? Kimimiz hayalindeki işe kavuşmuş, kimimiz olduğu yerde saymış… Kim bilir? Nerede olacağımızı bilmesek bile bir tahminde bulanmaktan zarar gelmez!

Eğer sen de 10 yıl sonra nerede olacağını az çok tahmin etmek istiyorsan bu test tam sana göre! 👇

Öncelikle söyle bakalım... Sabahları yataktan kalkma sebebin genellikle ne oluyor?

Peki bize 10 yıl sonra yapmak istediğin, hayalindeki mesleği tanımlar mısın?

Hayatta hedeflerine ulaşmak için en çok hangi özelliğine güvenirsin?

Ne de olsa 10 yıl dedik, biraz uçuk bir soruyla devam edelim... Bir sabah uyandın ve hiçbir sorumluluğun yok. İlk iş ne yaparsın?

Peki, bunlardan hangisi seni yıllar sonra bile mutlu etmeye yeterdi?

Son olarak, 10 yıl sonra kendine bir hediye almanı istesek bu ne olurdu?

Sen iyi bir şirkette takım lideri olacaksın!

Bundan 10 yıl sonra sen ya bir teknoloji merkezinde çığır açan bir şirkette çalışıyorsun ya da bu şirket senin kurduğun bir şirket! Yaratıcı, zeki ve hırslısın. Belki bir hizmet için app tasarladın belki de uzay turizmi işine girdin, orasını bilemedik. Ama şundan eminiz ki gelecek senden sorulur! 🤩

Sen dünyayı geziyor olacaksın!

Senin için macera tam hayat tarzı! 10 sene sonra sosyal medyada “Bugün de Bali’den günaydın” story’leri atarken bulacağız seni. Yeni kültürler keşfetmiş, farklı tatlar denemiş, her pasaport kontrolünden sonra bir anı daha biriktirmiş olacaksın. Kim bilir, belki de kendi seyahat vlog kanalın bile vardır! 🌍

Sen hala sürprizlerle dolu olacaksın!

Senin için hayat; planlara sığmayacak kadar sürprizli. 10 sene sonra seni nerede göreceğimiz tamamen bugünkü ruh haline bağlı. Belki bir sabah uyanıp bambaşka bir ülkeye taşınmışsındır, belki de anlık bir ilhamla sanatla uğraşmaya başlamışsındır. Senin için net bir yer yok çünkü senin yolculuğun sonsuz ihtimallerle dolu! 🎁

10 sene sonra nerede olacağının garantisi yok ama Mitsubishi Electric klimaların 10 yıl garantisi var!

10 sene sonra nerede olacağının garantisi yok ama Mitsubishi Electric klimaların 10 yıl garantisi var!

Mitsubishi Electric Klima, bireysel müşterilerine garanti süresini 10 yıla tamamlama fırsatı veriyor. 7 yıl ek garanti tanımlaması için tek yapmanız gereken montaj sonrasında kampanya kayıt formunu doldurmak. Sonrasında garanti süreniz ücretsiz olarak 10 yıla tamamlanacak! Detaylar Mitsubishi Electric Klima web sitesinde!

Ayrıca 2-30 Haziran tarihleri arasında Bonus’a özel peşin fiyatına 10 taksit ve 10.000 TL’ye varan indirimler sizi bekliyor! Siz de Mitsubishi Electric Klima ile havanızı değiştirin!

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