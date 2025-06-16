Sen 10 Sene Sonra Nerede Olacaksın?
Hadi dürüst olalım… Bundan 10 yıl sonrası gözümüze biraz belirsiz geliyor değil mi? Kimimiz hayalindeki işe kavuşmuş, kimimiz olduğu yerde saymış… Kim bilir? Nerede olacağımızı bilmesek bile bir tahminde bulanmaktan zarar gelmez!
Eğer sen de 10 yıl sonra nerede olacağını az çok tahmin etmek istiyorsan bu test tam sana göre! 👇
Öncelikle söyle bakalım... Sabahları yataktan kalkma sebebin genellikle ne oluyor?
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Peki bize 10 yıl sonra yapmak istediğin, hayalindeki mesleği tanımlar mısın?
Hayatta hedeflerine ulaşmak için en çok hangi özelliğine güvenirsin?
Ne de olsa 10 yıl dedik, biraz uçuk bir soruyla devam edelim... Bir sabah uyandın ve hiçbir sorumluluğun yok. İlk iş ne yaparsın?
Peki, bunlardan hangisi seni yıllar sonra bile mutlu etmeye yeterdi?
Son olarak, 10 yıl sonra kendine bir hediye almanı istesek bu ne olurdu?
Sen iyi bir şirkette takım lideri olacaksın!
Sen dünyayı geziyor olacaksın!
Sen hala sürprizlerle dolu olacaksın!
10 sene sonra nerede olacağının garantisi yok ama Mitsubishi Electric klimaların 10 yıl garantisi var!
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