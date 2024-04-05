Sektördeki Profesyonelleri Bir Araya Getiren SEO Vibes İstanbul Etkinliği 18 Nisan’da Gerçekleşecek!

Whitepress SEO Vibes on Tour 2024 sayfasında yer alan bilgilere göre etkinlik, sabah erken saatlerde başlayarak katılımcılarını zengin bir içerikle ağırlamaya devam edecek. 09:00’da kahvaltı ile başlayacak olan organizasyonun ilk konuşmacısının ise Mertcan İşler olduğu açıklandı. “E-Ticaret Sitelerinde SEO’nun Formülü: İçerik, Teknoloji ve Deneyim” konuşmasıyla başlayacak organizasyonun konuşmacıları arasında, Batuhan Durmaz, Dilara Dağıstanlı, Tolga Sonışık, Emrah Pamuk ve Yağmur Şimşek de yer alıyor.

Kahve molası ardından katılımcılarına geniş bir perspektif sunacak olan SEO Vibes on Tour İstanbul’da; Arçelik Performans Pazarlama ve Dijital Platformlar Yöneticisi Bora Denizci, SEO Uzmanı Büşra Çildaş, THY Online Ürün Geliştirme Müdürü Murat Şahin, WORLDEF E-Ticaret Vakfı Genel Sekreteri Sedat Ateş ve Stradiji Kurucusu Mert Erkal da yer alacak.

Etkinlik Bilgileri

Etkinlik 18 Nisan 2024 tarihinde İstanbul'un merkezi noktalarından biri olan ve şehrin dinamik ritmini yansıtan Şişli ilçesinde bulunan Point Hotel Barbaros adresinde gerçekleşecek. 09:00’da başlayacak ve 14:30’a kadar devam edecek olan organizasyonda yerini almak, sektördeki gelişmeleri alanında uzman konuşmacılardan öğrenmek ve network fırsatı yakalamak isteyenler, SEO Vibes İstanbul web sayfası üzerinden detaylı bilgi alabileceği gibi kayıt işlemlerini de tamamlayabilecekler.