Sektördeki Profesyonelleri Bir Araya Getiren SEO Vibes İstanbul Etkinliği 18 Nisan’da Gerçekleşecek!
Sektördeki Profesyonelleri Bir Araya Getiren SEO Vibes İstanbul Etkinliği 18 Nisan’da Gerçekleşecek!
Dijital dünyanın önde gelen isimlerini ve en yeni trendleri bir araya getiren SEO Vibes on Tour, etkinlik serisinin yeni durağı olarak İstanbul’u seçti. Dünya genelinde birçok başarılı organizasyona imza atan bu serüven, dijital pazarlama ve SEO sektöründeki profesyonelleri yeniden bir araya getiriyor. İstanbul’da düzenlenecek olan organizasyon heyecanla beklenirken program ve konuşmacılara dair yeni bilgiler de paylaşılmaya başladı. İşte, SEO Vibes on Tour İstanbul etkinliğine dair tüm detaylar!