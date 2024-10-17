Şebnem Korur Fincancı Hakkında Karar Verildi: TSK İddiaları Nedeniyle Para Cezasına Çarptırıldı
Şebnem Korur Fincancı Hakkında Karar Verildi: TSK İddiaları Nedeniyle Para Cezasına Çarptırıldı
Türk Tabipleri BİRLİĞİ (TTB) eski başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaları nedeniyle açılan davada karar çıktı. Korur Fincancı 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.
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Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TSK’nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia etmişti.
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Fincancı’nın iddiaları tepki çekerken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir açıklama yayımlayarak Fincancı’yı yalanlamıştı. TSK, envanterinde kimyasal silah bulunmadığını dile getirmişti.
Bu açıklamalar tepki çekmiş ve Fincancı hakkında tazminat davası açılmıştı. Mahkeme kararını verdi. Fincancı 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.
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