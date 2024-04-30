Scoutium ve Staige Arasında Uluslararası Büyümeyi Hızlandıracak Ortaklık

Scoutium, Avrupa ve ABD genelinde profesyonel kulüpler ve akademiler için detaylı ve bireysel keşif raporları sunarken; kulüp yetkilileri ve antrenörler, futbolcularını daha detaylı analiz edebiliyor. Scoutium’un teknolojik altyapısı sayesinde bireysel ve takım bazlı olarak inceleme de yapılabiliyor. Özellikle Almanca konuşulan ülkelerde ciddi bir pazar konumuna sahip olan Staige de canlı yayınların yanı sıra analiz ve keşif araçları da sağlıyor.

Scoutium ve Staige iş birliği, Beşiktaş ile başarılı bir ortak test gerçekleştirdikten sonra, ortaklıkla birlikte ilk anlaşma Hollanda temsilcisi FC Dordrecht ile olurken yakın zamanda daha fazla kulüp ile anlaşmalar bekleniyor.