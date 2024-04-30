Scoutium ve Staige Arasında Uluslararası Büyümeyi Hızlandıracak Ortaklık
Scoutium ve Staige Arasında Uluslararası Büyümeyi Hızlandıracak Ortaklık
Futbol kulüplerinin akademilerine global çözümler getiren Scoutium ile spor prodüksiyonları için otomatik yapay zeka kameralarıyla önemli hizmetler sunan Staige GmbH, uluslararası büyümeyi hızlandırmak için yakın bir iş birliği gerçekleştiriyor.
Gerçekleşen anlaşma ile her iki taraf da ortak bir ağdan faydalanacak ve hizmetlerini birlikte sunacaklar. Bu ortaklık çerçevesinde, Scoutium sadece veri raporlarını değil, aynı zamanda maçları kaydetmek için kamera sistemlerini de müşterilerine sunabilecek. Bu sayede müşterilere sağlanan değer teklifi önemli ölçüde artacak. Aynı şekilde, Staige de mevcut ürün tekliflerine ek olarak müşterilere detaylı veri raporları sağlayabilecek.
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