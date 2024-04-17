Scoutium’dan Kanada Ekibi Aurora FC ile İş Birliği Anlaşması

Yenilikçi teknolojisi sayesinde futbol kulüplerinin akademilerine global çözümler getiren, genç yeteneklerin video ve istatistiklerini objektif olarak sunan Scoutium, yaklaşık 60 yıllık futbol tarihi olan Kanada ekibi Aurora FC ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Gerçekleşen anlaşma ile Scoutium, Kanada’da futbolcu yetiştirme ve keşfi konusunda önemli çalışmalar yürüten Aurora FC’nin akademi düzeyinde oynadığı karşılaşmaları kayıt altına alarak, oyuncuların bireysel videoları ile özel istatistiklerini hazırlayacak. Antrenörlerin futbolcu adaylarını daha detaylı analiz etmesini sağlayacak olan Scoutium, Aurora FC bünyesine yeni yetenekler kazandırılmasına da destek olacak. Kulüp yetkilileri, Scoutium’un teknolojik altyapısı ile maçlarını tek platformdan görerek büyük kolaylığa kavuşacak.

Aurora FC akademisinde yer alan genç futbolcular da Scoutium uygulaması üzerinden kendi performanslarını, istatistiklerini, maç içi aksiyon videolarını ve gelişimlerini takip etme imkanına sahip olurken, Scoutium üyelerine sunulan marka iş birliklerinden de faydalanabilecekler.