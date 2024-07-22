Scoutium’dan İngiliz Ekibi FC St Helens ile İş Birliği Anlaşması

Yenilikçi teknolojisi sayesinde futbol kulüplerinin akademilerine global çözümler getiren, genç yeteneklerin video ve istatistiklerini objektif olarak sunan Scoutium, 2014 yılında kurulan ve North West Counties League Premier Division’da mücadele eden FC St Helens ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Gerçekleşen anlaşma ile Scoutium, FC St Helens oyuncuların bireysel videoları ile özel istatistiklerini hazırlayacak. Antrenörlerin futbolcularını daha detaylı analiz etmesini sağlayacak olan Scoutium, teknolojik altyapısı sayesinde maçlarını tek platformdan takip edebilme imkanı sunuyor.

FC St Helens’te yer alan futbolcular da Scoutium uygulaması üzerinden kendi performanslarını, istatistiklerini, maç içi aksiyon videolarını ve gelişimlerini takip etme imkanına sahip olurken, Scoutium üyelerine sunulan marka iş birliklerinden de faydalanabilecekler.

St Helens kasabasında kurulan ve maçlarını Windleshaw Sports’ta oynayan İngiliz ekibi, kasabadan çıkan genç oyuncuları geliştirmeye ve onları hem iyi insan hem de iyi bir futbolcu olarak yetiştirmeye önem veriyor. ‘Birlikte daha güçlüyüz’ mottosuyla hareket eden FC St Helens, Scoutium ile yapılan anlaşma sonrasında futbolcularının gelişimi ve performans takibi aşamasında büyük bir kolaylığa kavuşacak.