Şarkılarına Replay Yapmaya Doyamadığımız Saint Levant’ın Yükselişini İnceliyoruz!

Bu sefer odağımızda parçalarıyla bizi kendine aşık eden bir ses var: Saint Levant! Yıllar içindeki başarıları ile gerçekten de her parçası ayrı güzel. Öyle ki hepsini yeniden dinlemek istiyoruz... Bu güzel şarkıların hatrına Saint Levant ve onun müzik kariyerine şöyle bir göz atmaya ne dersin?