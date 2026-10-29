Şarkılarına Replay Yapmaya Doyamadığımız Saint Levant’ın Yükselişini İnceliyoruz!
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Bu sefer odağımızda parçalarıyla bizi kendine aşık eden bir ses var: Saint Levant! Yıllar içindeki başarıları ile gerçekten de her parçası ayrı güzel. Öyle ki hepsini yeniden dinlemek istiyoruz... Bu güzel şarkıların hatrına Saint Levant ve onun müzik kariyerine şöyle bir göz atmaya ne dersin?
Kudüs doğumlu, Filistin, Cezayir, Fransız ve Sırp kökenlere sahip olan Saint Levant, bu zengin mirası müziğinin temel taşı haline getiriyor.
Diller arası geçişlerde yaratılan özgün bir lirizmi de var.
“Afandi World Tour” kapsamında 10 Aralık'ta İstanbul'da sahne alıyor!
Çok dilli lirizmini 2000’ler R&B tınıları ve modern hip-hop beat’leriyle buluşturarak dinleyiciye hem tanıdık hem de yenilikçi bir ses dünyası sunuyor.
Zaman içinde bu kendinden emin ve yenilikçi müzikal tarz, "Very Few Friends" parçasının sosyal medyada patlamasıyla milyonlarca insana ulaştı.
Yakaladığı bu büyük viral başarının ardından vizyonunu sadece kendi kariyeriyle sınırlandırmayıp bağımsız plak şirketi 2046 Records’ı kurdu.
Yapımcı ve sanatçı kimliğinin yanı sıra çabasız şıklığı, vintage estetiği ve güçlü imajıyla moda dünyasının da kısa sürede ilgisini çekti.
Görsel ve sanatsal etkisi büyüdükçe, taşıdığı kültürel sorumluluğun bilinciyle Filistin ve Cezayir kökenlerine gururla sahip çıkmaya devam etti.
Ve sonunda da dünyanın en büyük festivallerinde zirveye ulaştı.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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