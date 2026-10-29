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Şarkılarına Replay Yapmaya Doyamadığımız Saint Levant’ın Yükselişini İnceliyoruz!

etiket Şarkılarına Replay Yapmaya Doyamadığımız Saint Levant’ın Yükselişini İnceliyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Bu sefer odağımızda parçalarıyla bizi kendine aşık eden bir ses var: Saint Levant! Yıllar içindeki başarıları ile gerçekten de her parçası ayrı güzel. Öyle ki hepsini yeniden dinlemek istiyoruz... Bu güzel şarkıların hatrına Saint Levant ve onun müzik kariyerine şöyle bir göz atmaya ne dersin?

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Kudüs doğumlu, Filistin, Cezayir, Fransız ve Sırp kökenlere sahip olan Saint Levant, bu zengin mirası müziğinin temel taşı haline getiriyor.

Farklı coğrafyaların ve hikayelerin harmanlandığı bu köklü arka plan aslında hepimize yalnızca bir şarkı değil, sınırları aşan uluslararası bir kimlik de sunuyor. Bu kültürel çeşitlilik, onun sanatsal duruşuna derinlik katarken küresel ölçekte bağ kurulabilir bir figür olmasını da sağladı tabii ki.

Diller arası geçişlerde yaratılan özgün bir lirizmi de var.

Zengin kültürel mirasını müziğine yansıtan Saint Levant, Arapça, Fransızca ve İngilizce arasında son derece pürüzsüz geçişler yapıyor. Bu çok dilli anlatım tarzı da aslında şarkılarına benzersiz bir ritim ve melodik bir akıcılık kazandırıyor. Farklı dillerin duygusunu tek bir parçada buluşturan bu yaklaşım, müziğinin evrensel bir çekim gücüne ulaşmasını sağlayan en büyük unsurlardan biri diyebiliriz!

“Afandi World Tour” kapsamında 10 Aralık'ta İstanbul'da sahne alıyor!

“Afandi World Tour” kapsamında 10 Aralık'ta İstanbul'da sahne alıyor!

Dünya turuna devam eden Saint Levant bu sefer de 10 Aralık’ta Volkswagen Arena sahnesinde yeniden İstanbul’da yer alacak. Kimlik, aidiyet, aşk ve diaspora temalarını kişisel hikayesiyle bağdaştıran Saint Levant'ın son albümü de turnenin çıkış noktalarından biri. 

10 Aralık'taki etkinlikte yerinizi almak için hemen Passo'dan biletini satın alabilirsin.

Çok dilli lirizmini 2000’ler R&B tınıları ve modern hip-hop beat’leriyle buluşturarak dinleyiciye hem tanıdık hem de yenilikçi bir ses dünyası sunuyor.

Geleneksel Orta Doğu enstrümanlarını Batı'nın modern prodüksiyon teknikleriyle sentezlemesi, müziğine özgün bir doku katmıyor mu? Bu zamansız sound, kulaklarda hemen yer eden ve şarkılarını defalarca dinleme isteği uyandıran o ikonik havayı yaratıyor ve biz buna aşığız!

Zaman içinde bu kendinden emin ve yenilikçi müzikal tarz, "Very Few Friends" parçasının sosyal medyada patlamasıyla milyonlarca insana ulaştı.

Kısa sürede viral olan içerikler ve kulaktan kulağa yayılan melodiler, Saint Levant adını dünya çapında bir fenomene dönüştürdü. Dijital dünyadaki bu devasa ivme, onun bağımsız bir sanatçıdan küresel bir yıldıza evrilme sürecindeki en kritik kırılma noktası oldu.

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Yakaladığı bu büyük viral başarının ardından vizyonunu sadece kendi kariyeriyle sınırlandırmayıp bağımsız plak şirketi 2046 Records’ı kurdu.

Bu hamle, onun sadece popüler bir figür değil, aynı zamanda Orta Doğu'dan çıkan yeni yeteneklere yol açan vizyoner bir yapımcı olduğunu kanıtladı. Kendi sanatsal özgürlüğünü korurken bölge müziğinin geleceğine de yön vermeyi amaçlıyor.

Yapımcı ve sanatçı kimliğinin yanı sıra çabasız şıklığı, vintage estetiği ve güçlü imajıyla moda dünyasının da kısa sürede ilgisini çekti.

Sahne kostümlerinden günlük stiline kadar uzanan karizmatik duruşu, onu dergi kapaklarına ve global markaların radarına taşıdı. Bu ikonik tarz da hepimizin hayran olduğu bir şey haline geldi!

Görsel ve sanatsal etkisi büyüdükçe, taşıdığı kültürel sorumluluğun bilinciyle Filistin ve Cezayir kökenlerine gururla sahip çıkmaya devam etti.

Şarkı sözlerinde, röportajlarında ve sosyal sorumluluk projelerinde Orta Doğu'nun hikâyesini ve mücadelesini ön plana çıkardı. Böylece müziğini sadece bir eğlence aracı olmaktan çıkarıp genç neslin güçlü bir kültürel temsilcisine dönüştürdü.

Ve sonunda da dünyanın en büyük festivallerinde zirveye ulaştı.

Kültürel misyonunu ve özgün tarzını Coachella gibi dünyanın en prestijli müzik festivallerine taşıyarak başarısını tescilledi. Dev sahnelerde sergilediği etkileyici performanslar, Orta Doğu popüler kültürünü uluslararası ana akım müziğin tam merkezine yerleştirdi. Bugün geldiği noktada Saint Levant, dinlemeye doyamadığımız şarkılarıyla küresel müzik sahnesinde kalıcı bir iz bırakmaya devam ediyor.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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