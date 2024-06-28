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Şarkıcı Seçil Çiftçi’ye Ağırlaştırılmış Müebbet: "Külotlu Çorap" Cinayetinde Karar Çıktı

Şarkıcı Seçil Çiftçi’ye Ağırlaştırılmış Müebbet: "Külotlu Çorap" Cinayetinde Karar Çıktı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.06.2024 - 13:00

Şarkıcı Seçil Çifti ve babası, Sancaktepe’de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü olarak bulunan Semih Sevim cinayeti sebebiyle yargılanıyordu. Davanın bugün görülen mahkemesinde karar çıktı. Seçil Çitçi ağırlaştırılmış müebbet alırken, babası Cemal Çiftçi ise müebbet hapis cezası aldı.

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Semih Sevin, Sancaktepe’de ormanlık alan ölü olarak bulunmuş ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında eski sevgilisi şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Baba Çifçi sonrasında tutuksuz olarak yargılanmaya başlanmıştı.

Semih Sevin, Sancaktepe’de ormanlık alan ölü olarak bulunmuş ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında eski sevgilisi şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Baba Çifçi sonrasında tutuksuz olarak yargılanmaya başlanmıştı.

Kamuoyunda “külotlu çorap cinayeti” olarak anılan davanın bugünkü karar duruşmasında konuşan Seçil Çiftçi; “Kendisine defalarca benimle görüşmemesini ve yoluna gitmesini söyledim. Benim hakkımda iftiralarda bulundu. Ben yaptığım olayın doğru olduğunu savunmuyorum ancak Semih beni rahat bırakmadı. Ben birisini öldürecek potansiyelde bir insan değilim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda “külotlu çorap cinayeti” olarak anılan davanın bugünkü karar duruşmasında konuşan Seçil Çiftçi; “Kendisine defalarca benimle görüşmemesini ve yoluna gitmesini söyledim. Benim hakkımda iftiralarda bulundu. Ben yaptığım olayın doğru olduğunu savunmuyorum ancak Semih beni rahat bırakmadı. Ben birisini öldürecek potansiyelde bir insan değilim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Baba Cemil Çifçi ise “Sanık Seçil benim evladımdır, hangi baba olsa aynı şeyi yapardı” dedi.

Baba Cemil Çifçi ise “Sanık Seçil benim evladımdır, hangi baba olsa aynı şeyi yapardı” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Çiftçi’yi ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Çiftçi’yi ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, Cemal Çiftçi’yi ise ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutum ve davranışlarını da göz önüne alan heyet, bu cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Ayrıca sanık Cemal Çiftçi’nin almış olduğu ceza miktarı ile kaçma şüphesinin de bulunması gerekçesiyle duruşmada tutuklanmasına karar verildi.

Mahkeme, Cemal Çiftçi’yi ise ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutum ve davranışlarını da göz önüne alan heyet, bu cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Ayrıca sanık Cemal Çiftçi’nin almış olduğu ceza miktarı ile kaçma şüphesinin de bulunması gerekçesiyle duruşmada tutuklanmasına karar verildi.

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