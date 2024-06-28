Şarkıcı Seçil Çiftçi’ye Ağırlaştırılmış Müebbet: "Külotlu Çorap" Cinayetinde Karar Çıktı

Şarkıcı Seçil Çifti ve babası, Sancaktepe’de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü olarak bulunan Semih Sevim cinayeti sebebiyle yargılanıyordu. Davanın bugün görülen mahkemesinde karar çıktı. Seçil Çitçi ağırlaştırılmış müebbet alırken, babası Cemal Çiftçi ise müebbet hapis cezası aldı.