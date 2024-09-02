Sanki Bizzat Sınava Hazırlanan Çocuklarınızla Vakit Geçirmeniz İçin Çekilmiş 12 Film

IMDb: 7,9

Yüzünde doğuştan gelen bir farklılıkla dünyaya gelen Auggie, ilk kez normal bir okula gitmeye başlar ve bu süreçte hem kendi güvenini kazanır hem de çevresindekilere empati öğretir. Film, farklılıkları kabul etme, zorbalıkla mücadele ve dayanıklılık üzerine dokunaklı bir hikaye sunuyor.