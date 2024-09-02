Sanki Bizzat Sınava Hazırlanan Çocuklarınızla Vakit Geçirmeniz İçin Çekilmiş 12 Film
Sanki Bizzat Sınava Hazırlanan Çocuklarınızla Vakit Geçirmeniz İçin Çekilmiş 12 Film
Sınav zamanında çocuklar iyice stres yapıyor. Bu yüzden de onlara gerekli motivasyonu sağlamak gerekiyor. Bu filmlerin çocuğunuza ders çalışması için gerekli motivasyonu sağlayacağına şüphe yok!
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1. Yes Day (2021)
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2. The Swimmers (2022)
3. McFarland, USA (2015)
4. King Richard (2021)
5. The Ron Clark Story (2006)
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6. Gifted (2017)
7. Freedom Writers (2007)
8. The Blind Side (2009)
9. Wonder (2017)
10. Soul (2020)
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