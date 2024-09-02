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Sanki Bizzat Sınava Hazırlanan Çocuklarınızla Vakit Geçirmeniz İçin Çekilmiş 12 Film

etiket Sanki Bizzat Sınava Hazırlanan Çocuklarınızla Vakit Geçirmeniz İçin Çekilmiş 12 Film

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 12:08

Sınav zamanında çocuklar iyice stres yapıyor. Bu yüzden de onlara gerekli motivasyonu sağlamak gerekiyor. Bu filmlerin çocuğunuza ders çalışması için gerekli motivasyonu sağlayacağına şüphe yok!

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1. Yes Day (2021)

IMDb: 5,7

Filmde bir günlüğüne çocuklarına her istediklerini yapma izni veren bir ailenin komik ve eğlenceli maceralarını izliyoruz. Aile bağlarını güçlendiren bu film, eğlenceli anları ve sıcak mesajlarıyla öne çıkıyor.

2. The Swimmers (2022)

IMDb: 7,4

Filmde iki kız kardeşin hem yüreklerini hem de yüzme becerilerini kahramanca ortaya koyarak savaşın mahvettiği Suriye'den 2016 Rio Olimpiyatları'na uzanan yolculuğa çıkışına eşlik ediyoruz. Film, gerçek mücadelenin ulaştığı başarıyı ele alıyor.

3. McFarland, USA (2015)

IMDb: 7,4

Filmde maddi imkansızlıklarla boğuşan Meksikalı göçmen öğrencilerin kararlı bir koç sayesinde koşu takımında başarıya ulaşma hikayesi anlatılıyor. Film, spor, eğitim ve toplumsal önyargıları aşma üzerine güçlü mesajlar içeriyor.

4. King Richard (2021)

IMDb: 7,5

Venus ve Serena Williams’ın babası Richard Williams, kızlarını dünya çapında tenis yıldızları yapmak için büyük bir azim ve disiplinle çalışır. Film, aile desteği, inanç ve başarıya ulaşma sürecindeki zorluklar üzerine ilham verici bir hikaye anlatıyor.

5. The Ron Clark Story (2006)

5. The Ron Clark Story (2006)

IMDb: 7,5

Film, New York’un en sorunlu okullarından birinde görev yapan idealist bir öğretmenin, öğrencilerinin hayatını değiştirme çabasını anlatıyor. The Ron Clark Story, öğretmenlerin öğrencileri üzerindeki olumlu etkisine ve eğitimde fedakarlığın önemine odaklanıyor.

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6. Gifted (2017)

IMDb: 7,6

Zekası yaşıtlarının çok ilerisinde olan küçük bir kızın, hem akademik hem de duygusal zorluklarla başa çıkma hikayesini anlatıyor. Aile ilişkileri ve öğrenme sürecine dair dokunaklı bir film.

7. Freedom Writers (2007)

IMDb: 7,6

İdealist bir öğretmen olan Erin Gruwell, sorunlu bir lise sınıfındaki öğrencileri günlük tutmaya teşvik ederek onların hayatlarını değiştirir. Film, eğitimdeki önyargıları ve bir öğretmenin öğrenciler üzerindeki dönüştürücü etkisini anlatıyor.

8. The Blind Side (2009)

imgur.com

IMDb: 7,6

Gerçek bir hikayeye dayanan bu filmde, zor bir hayatı olan bir gencin futbol yeteneği sayesinde üniversiteye girme mücadelesi anlatılıyor. Aile desteği ve azmin önemini ortaya koyuyor.

9. Wonder (2017)

IMDb: 7,9

Yüzünde doğuştan gelen bir farklılıkla dünyaya gelen Auggie, ilk kez normal bir okula gitmeye başlar ve bu süreçte hem kendi güvenini kazanır hem de çevresindekilere empati öğretir. Film, farklılıkları kabul etme, zorbalıkla mücadele ve dayanıklılık üzerine dokunaklı bir hikaye sunuyor.

10. Soul (2020)

IMDb: 8,0

Hayatın anlamını ve tutkunuzu bulmanın önemini sorgulayan bu animasyon film, özellikle sınav döneminde stres yaşayan çocuklar için ilham verici olabilir. Soul, animasyon filmlerinin yaşı olmadığının da bir kanıtı diyebiliriz!

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11. A Beautiful Mind (2001)

IMDb: 8,2

Matematik dahisi John Nash'in hayatını konu alan bu film, zekanın sınırlarını zorlayan ve engellerin üstesinden gelen bir bilim insanının hikayesini anlatıyor. Matematiğe karşı önyargılı olan çocukların kesinlikle izlemesi gereken bir film!

12. 3 Idiots (2009)

IMDb: 8,4

Hindistan yapımı bu film, eğitim sistemini sorgulayan üç arkadaşın hikayesini anlatıyor. Hem güldüren hem de düşündüren film, sınav baskısı ve gerçek başarı kavramına dair mesajlar veriyor.

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