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Sadece Eğlenmek İçin Değil: Gençlerin Oynayabileceği 10 Farklı Oyun ve Geliştirdiği Beceriler

etiket Sadece Eğlenmek İçin Değil: Gençlerin Oynayabileceği 10 Farklı Oyun ve Geliştirdiği Beceriler

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
23.10.2026 - 17:32
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Oyun oynamak denince çoğumuzun aklına yalnızca eğlenmek ve boş vakit geçirmek geliyor. Oysa doğru oyunlar; problem çözmeden iletişime, stratejik düşünmeden yaratıcılığa kadar pek çok becerinin gelişmesine katkı sağlayabiliyor. Gelin, bu oyunlara birlikte bakalım. 👇

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1. Minecraft oynarken yaratıcılığınızı kullanabilir ve problem çözme becerinizi geliştirebilirsiniz.

1. Minecraft oynarken yaratıcılığınızı kullanabilir ve problem çözme becerinizi geliştirebilirsiniz.

Minecraft’ın en güzel taraflarından biri, size ne yapacağınızı söylememesi. Bunu kendiniz belirliyorsunuz. İsterseniz küçük bir ev yapıyor, isterseniz koca bir şehir kuruyorsunuz. Özellikle hayatta kalma modunda kaynakları idare etmek ve karşınıza çıkan sorunlara çözüm bulmak da gerekiyor. Yani oyun, fark ettirmeden hem hayal gücünüzü hem de problem çözme becerinizi çalıştırıyor.

2. Portal 2 mantığınızı zorluyor!

2. Portal 2 mantığınızı zorluyor!

Portal 2'de bir bölümü geçmek için sadece hızlı olmak yetmiyor, biraz kafa yormak da gerekiyor. Portalları nereye açacağınızı, çevredeki nesneleri nasıl kullanacağınızı ve hangi hamlenin sizi bir sonraki noktaya götüreceğini düşünüyorsunuz. Tam da bu yüzden oyun, farklı ihtimalleri düşünme konusunda oldukça iyi bir egzersiz sunuyor.

3. Among Us iletişim becerilerinizi geliştiriyor.

3. Among Us iletişim becerilerinizi geliştiriyor.

Among Us oynarken yalnızca görevlerinizi tamamlamaya çalışmıyorsunuz, bir yandan da kimin yalan söylediğini anlamaya çalışıyorsunuz. Bunun için diğer oyuncuların söylediklerini dikkatlice dinlemek ve şüphelendiğiniz kişiyi neden suçladığınızı anlatmak gerekiyor. Özellikle toplantı anlarında kendinizi doğru ifade etmek oyunun önemli bir parçası!

4. Civilization serisi gibi oyunlar size strateji kurmayı öğretiyor.

4. Civilization serisi gibi oyunlar size strateji kurmayı öğretiyor.

Civilization serisinde kurduğunuz medeniyeti bir sonraki tura taşımanın ötesinde, uzun vadede nereye götüreceğinizi de düşünmeniz gerekiyor. Bilime mi yatırım yapacaksınız, ordunuzu mu güçlendireceksiniz, yoksa diğer medeniyetlerle iyi ilişkiler mi kuracaksınız? Verdiğiniz kararların sonuçları bazen çok sonra ortaya çıkabiliyor. Bu da oyunu oynarken birkaç adım sonrasını düşünmenizi sağlıyor.

5. The Sims 4 planlama becerinizi geliştiriyor.

5. The Sims 4 planlama becerinizi geliştiriyor.

The Sims 4'te bir karakter yaratıp onu evine yerleştirmek işin sadece başlangıcı. Bütçeyi ayarlamak, ihtiyaçlarını karşılamak, işe gitmesini sağlamak ve bir yandan da hayatını istediğiniz gibi şekillendirmek gerekiyor. Kısacası kendi küçük dünyanızı kurarken hem plan yapıyor hem de yaratıcı olmaya çalışıyorsunuz.

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6. Stardew Valley sabırlı olmayı öğretiyor.

6. Stardew Valley sabırlı olmayı öğretiyor.

Stardew Valley'de yaptığınız hiçbir şey hemen sonuç vermiyor ve oyunun güzelliği biraz da burada. Ekinlerin büyümesini beklemek, tarlanızı yavaş yavaş geliştirmek ve kasabadaki insanlarla zaman içinde yakınlaşmak gerekiyor. Bir güne sığdırmak istediğiniz işlerin sayısı arttıkça neye öncelik vereceğinizi de düşünüyorsunuz. Hızlıca bitirmek yerine sürecin tadını çıkarmayı sevenler için de oldukça keyifli bir oyun.

7. Rocket League ise reflekslerinizi geliştiriyor.

7. Rocket League ise reflekslerinizi geliştiriyor.

Rocket League'de topun nereye gideceğini anlamak için bazen yalnızca birkaç saniyeniz oluyor. Arabanızı doğru konumlandırmak, rakibin hamlesini tahmin etmek ve gerektiğinde hızlıca yön değiştirmek gerekiyor. Takım halinde oynuyorsanız bir de arkadaşlarınızın ne yaptığını takip etmelisiniz. Bu yüzden hem hızlı karar vermeli hem de takım arkadaşlarınızla uyum içinde hareket etmelisiniz.

8. Kerbal Space Program bilimsel düşünme becerinizi geliştiriyor.

8. Kerbal Space Program bilimsel düşünme becerinizi geliştiriyor.

Kerbal Space Program'da kendi uzay aracınızı tasarlayıp onu uzaya göndermeye çalışıyorsunuz. Ancak roketi yapmak kadar, parçaların nasıl çalıştığını anlamak ve doğru şekilde bir araya getirmek de önemli. İlk denemede roketinizin havaya uçmak yerine biraz erken patlaması oldukça mümkün! Deneme-yanılma yoluyla ilerlerken fizik, mühendislik ve problem çözme konusunda da pratik yapmış oluyorsunuz.

9. It Takes Two iş birliğini güçlendiriyor.

9. It Takes Two iş birliğini güçlendiriyor.

It Takes Two'nun en önemli özelliği, oyunda hiçbir şeyi tamamen tek başınıza yapamıyor olmanız. Bir bölümde sizin yaptığınız hareket arkadaşınızın yolunu açarken, başka bir bölümde tam tersi olabiliyor. Bu yüzden sürekli konuşmak, birbirinizi yönlendirmek ve gerektiğinde görev paylaşmak gerekiyor.

10. Cities: Skylines planlama becerinizi geliştiriyor.

10. Cities: Skylines planlama becerinizi geliştiriyor.

Cities: Skylines'da boş bir araziyi alıp kendi şehrinizi kuruyorsunuz. Yolları nereye yapacağınızdan insanların nerede yaşayacağına, ulaşım sisteminden elektrik ve su ihtiyaçlarına kadar pek çok şeyi sizin düşünmeniz gerekiyor. Bir yere yanlış planlanmış bir yol yapmak bile kısa süre içinde bütün şehrin trafiğini etkileyebiliyor. Bu yüzden oyun, kararların birbirini nasıl etkilediğini görmenizi ve daha planlı düşünmenizi sağlıyor.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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