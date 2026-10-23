Sadece Eğlenmek İçin Değil: Gençlerin Oynayabileceği 10 Farklı Oyun ve Geliştirdiği Beceriler
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Oyun oynamak denince çoğumuzun aklına yalnızca eğlenmek ve boş vakit geçirmek geliyor. Oysa doğru oyunlar; problem çözmeden iletişime, stratejik düşünmeden yaratıcılığa kadar pek çok becerinin gelişmesine katkı sağlayabiliyor. Gelin, bu oyunlara birlikte bakalım. 👇
1. Minecraft oynarken yaratıcılığınızı kullanabilir ve problem çözme becerinizi geliştirebilirsiniz.
2. Portal 2 mantığınızı zorluyor!
3. Among Us iletişim becerilerinizi geliştiriyor.
4. Civilization serisi gibi oyunlar size strateji kurmayı öğretiyor.
5. The Sims 4 planlama becerinizi geliştiriyor.
6. Stardew Valley sabırlı olmayı öğretiyor.
7. Rocket League ise reflekslerinizi geliştiriyor.
8. Kerbal Space Program bilimsel düşünme becerinizi geliştiriyor.
9. It Takes Two iş birliğini güçlendiriyor.
10. Cities: Skylines planlama becerinizi geliştiriyor.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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