Sabahları Yorgun Uyananlar Buraya: Hayatını Değiştirecek 7 Öneri
Sabahları Yorgun Uyananlar Buraya: Hayatını Değiştirecek 7 Öneri
Gözünü açar açmaz kendi kendine '5 dakika daha!' dediğini buradan bile duyuyoruz! Sabahları yorgun uyanıyorsan ve ayılmakta zorluk çekiyorsan, bazı alışkanlıklarını gözden geçirmenin vakti gelmiş demektir.
Sadece sabah zinde uyanmak için değil, aynı zamanda iyi bir uyku çekebilmen ve daha pek çok şey için işine yarayabilecek önerilerimiz var! 👇
1. Seni motive eden bir şarkıyı sabah alarmın yapabilirsin.
2. Güneşlikleri uyumadan önce çekip sabahları odana gün ışığının girmesini sağlayabilirsin.
3. Yatağına birkaç damla lavanta yağı damlatabilirsin.
4. Gününü planlayarak hareket edebilirsin. Neden mi?
5. Sabahın erken saatlerinde duş alıyorsan, suyun sıcaklığını biraz düşürebilirsin.
6. Hedeflerini tamamladığın zaman ödüllendirme motivasyonunu kendinde sağlayabilirsin.
7. Motivasyonunu yükselten cümleleri duvar kağıdına yerleştirebilirsin.
Sabah güne zinde başlamanın yolu ON'da!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video