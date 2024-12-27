Sabahları Yorgun Uyananlar Buraya: Hayatını Değiştirecek 7 Öneri

Gözünü açar açmaz kendi kendine '5 dakika daha!' dediğini buradan bile duyuyoruz! Sabahları yorgun uyanıyorsan ve ayılmakta zorluk çekiyorsan, bazı alışkanlıklarını gözden geçirmenin vakti gelmiş demektir.

Sadece sabah zinde uyanmak için değil, aynı zamanda iyi bir uyku çekebilmen ve daha pek çok şey için işine yarayabilecek önerilerimiz var! 👇