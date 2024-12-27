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Sabahları Yorgun Uyananlar Buraya: Hayatını Değiştirecek 7 Öneri

Sabahları Yorgun Uyananlar Buraya: Hayatını Değiştirecek 7 Öneri

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
27.12.2024 - 12:00

Gözünü açar açmaz kendi kendine '5 dakika daha!' dediğini buradan bile duyuyoruz! Sabahları yorgun uyanıyorsan ve ayılmakta zorluk çekiyorsan, bazı alışkanlıklarını gözden geçirmenin vakti gelmiş demektir.

Sadece sabah zinde uyanmak için değil, aynı zamanda iyi bir uyku çekebilmen ve daha pek çok şey için işine yarayabilecek önerilerimiz var! 👇

1. Seni motive eden bir şarkıyı sabah alarmın yapabilirsin.

Güne gözümüzü açmadan önce alarm sesiyle uyanıyoruz çoğu zaman. Bazı alarm sesleri ne kadar hoş duyulsa da sabah saatlerinde kulak tırmalayabilir. Bunun yerine seni motive eden ve dinlemekten sıkılmadığın bir şarkıyı, alarm sesi olarak seçebilirsin.

2. Güneşlikleri uyumadan önce çekip sabahları odana gün ışığının girmesini sağlayabilirsin.

Alarmın sabahları sinir bozucu sesiyle uyanmak yerine doğal ışıkla güne başlamayı deneyebilirsin. Bunun için perdelerini uyumadan önce az da olsa çekebilirsin ve sabahın erken saatlerinde hızlıca uyanabilirsin. Tabii odan güneş görüyorsa.

3. Yatağına birkaç damla lavanta yağı damlatabilirsin.

Uçucu bir lavanta yağı temin edip yastığına ve yatağına birkaç damla damlatabilirsin. Lavantanın zaten kokusunu anlatmaya gerek yok, yağını kullanarak kaliteli bir uyku çekebilir ve sabahları daha güzel bir şekilde uyanabilirsin. Eğer cildin hassas ise doktoruna danışmanı tavsiye ederiz.

4. Gününü planlayarak hareket edebilirsin. Neden mi?

Yoğun bir gün seni bekliyor olabilir; yetiştirmen gereken işler, gitmen gereken yerler ve temizlik bile bazen güne verimsiz başlamana sebep olabilir ve yetişememe endişesi taşıyabilirsin. E bu da harekete geçmene engel olabilir. Gün içinde yapman gereken şeyleri parçalara böldüğünde aslında ne kadar vaktin olduğunu göreceksin ve güne daha enerjik başlayabilirsin.

5. Sabahın erken saatlerinde duş alıyorsan, suyun sıcaklığını biraz düşürebilirsin.

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'Duş almadan kendime gelemiyorum!' diyenlerdensen suyu biraz soğutarak güne daha enerjik başlamayı deneyebilirsin. Sıcak su vücudunu gevşetir, ardından soğuk suyla alacağın duş, hem cildine iyi gelir hem de uykunun izlerini hızla siler.

6. Hedeflerini tamamladığın zaman ödüllendirme motivasyonunu kendinde sağlayabilirsin.

Kendine gün içinde koyduğun hedefleri tamamladığında, ödül verebilirsin. Enerjik uyanmak ve verimli bir gün geçirmek için kendine sunacağın ödül, seni motive edebilir ve daha hızlı hareket edebilirsin.

7. Motivasyonunu yükselten cümleleri duvar kağıdına yerleştirebilirsin.

7. Motivasyonunu yükselten cümleleri duvar kağıdına yerleştirebilirsin.

Uyandıktan sonra genellikle yaptığımız ilk şey, telefonumuzu kontrol etmek oluyor. Seni motive edebilecek ve hoşuna giden sözler veya kelimeleri duvar kağıdına ekleyebilirsin. İşe yarayacağından eminiz!

Sabah güne zinde başlamanın yolu ON'da!

Sabah güne zinde başlamanın yolu ON'da!

Güzel bir gün geçirmenin yolu, sabah güne güzel ve enerjik başlamaktan geçiyor. B SYNC ON kapsüller, içeriğinde bulunan B5, B12 vitamini ve çinko ile normal enerji mekanizmasını destekler. Yorgunluğunu da yatakta bırakıp güne enerjik başlamış olursun! 

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