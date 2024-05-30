Saat&Saat 30. Yaşına Özel Çırağan Sarayı'nda Görkemli Bir Kutlama Gerçekleştirdi!

1994 yılında kurulan Saat&Saat, 30. yılını, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen muhteşem bir geceyle kutladı. Gecenin ev sahibi, Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, '1994 yılında kurduğumuz Saat&Saat bugün, 1000 kişilik kocaman bir ekiple, 30’dan fazla markanın distribütörlüğünü üstlenerek “Türkiye’nin Saatçisi” oldu.” diye başladığı konuşmasını misafirlerine ve yurtdışından gelerek geceye katılan iş ortaklarına teşekkür ederek tamamladı.

Bu özel gecede marka, Çırağan Palace Kempinski’nin görkemli atmosferinde, ihtişamlı kostümlerini aynalarla tamamlayan şov grubuyla misafirlerini karşıladı. Müzik ve görsel şovlarla donatılan gecede davetliler; dünya çapında ünlü Alman dans grubu Duo Viola’nın akrobasi ile müziği birleştiren etkileyici performansı ve rengarenk ışıklar eşliğinde gerçekleştirilen enstrümantal “Boom Box” gösterisi ile müzik şölenin tadını çıkardılar. Müziğin ritmi, DJ Ozan Doğulu’nun eşsiz performansıyla zirveye ulaştı.