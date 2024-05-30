Saat&Saat 30. Yaşına Özel Çırağan Sarayı'nda Görkemli Bir Kutlama Gerçekleştirdi!

Defne Samyeli, Hande Doğandemir, Cemal Hünal, Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Atacan, Hazal Subaşı, Tuvana Türkay, Bennu Yıldırımlar, Pelin Akil, Anıl Altan, Şevval Şahin, Sitare Akbaş, Şifanur Gül, Pelin Karahan, İvana Sert, Furkan Kızılay, Dilan Çıtak Tatlıses, Hatice Aslan, Melisa Doğu, Emel Yıldırım, Gökberk Demirci, Gülbin Simitçioğlu, Nükhet Çubukçu, Yağmur Ün, Bülent Parlak, Elif Andaç Ay, Gizem Güneş, Gökçe Eyüpoğlu, Yasemin Yürük, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Barış Baktaş, Ceren Benderlioğlu, Aycan Yanaç, Selin Geçit, Ayşe Tolga, Zeynep Beşerler, İpek Tuzcuoğlu, Cenk Torun, Özgü Kaya, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Yağmur Yüksel, Tolga Mendi gibi iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasından önde gelen isimlerin katıldığı bu özel gecede, Saat&Saat’in yeni reklam filmi ilk kez davetliler eşliğinde izlendi. Zamana anlam katan marka, sektördeki liderliğini ve yenilikçi bakış açısını ortaya koyan reklam filminde, bizlerin zaman algısını ve saat anlayışını eğlenceli bir dille ele alıyor. Serkan Keskin’in seslendirmesiyle hayat bulan film, dev ekranlarda gösterildiği anda davetlilerden büyük alkış aldı.
Gece, Versace ve Guess’in ev sahipliğini yaptığı “After Party” ile devam etti. Davetlileri müzik ve eğlenceye doyuran gece, Mısır’lı dünyaca ünlü DJ Gawdat’ın performansıyla sonlandı.
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