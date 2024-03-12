Revo Capital, Dördüncü Building Bridges Etkinliğini Gerçekleştirdi: 600’den Fazla Yatırımcı Bir Araya Geldi!

Etkinlikte, teknoloji, girişimcilik, yapay zeka, bulut bilişim, siber güvenlik, finansal teknolojiler, enerji ve oyun sektörleri üzerine paneller düzenlendi. Oyun panelinde Istanbul’un Avrupa’daki oyun alanındaki silikon vadisine dönüşmesi ve Türkiye’deki 700 aktif oyun şirketi ile bu alandaki önemine dikkat çekildi. Kurumsal girişimcilik panelinde Fortune 100 şirketlerinin yüzde 71'inin şu anda kurumsal girişim sermayesi fonlarına sahip olması ve bu sayının 2000 yılından sadece 10 olduğu vurgulandı. Borsada işlem gören şirketlerin girişim sermayesi fonlarının piyasayı neredeyse yüzde 50'ye kadar aşan bir performansla geride bırakması ve girişimcilikte aktif kurumların sayısının artırılmasına yönelik öneriler de panelde tartışıldı. Kadınların teknoloji alanında liderliği ve iş dünyasındaki yönetici rollerinde artış, girişim sermayesi yatırımları, yapay zeka ve bulut bilişimdeki gelişmeler, finansal teknolojilerin yükselişi gibi konular ön plana çıktı. Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi ve ekonomik potansiyeli üzerine raporlar sunuldu. Büyük şirketlerin yapay zeka kullanımı ve ekonomik büyümeye katkısı tartışıldı.
Ayrıca etkinlik kapsamında McKinsey & Company tarafından yapılan sunumda, 2030'a kadar şirketlerin yüzde 70'inin yapay zekayı kullanacağı ve ekonomik faaliyetlerde ekstra 13 trilyon dolarlık bir artış sağlayacağı öngörüldüğü paylaşıldı.
Girişimciliği destekleyen kurumların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, etkinliğin ana sponsorları Özyeğin Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı, Türkiye Ekonomi Bankası, Microsoft, PwC Türkiye ile Türkiye İş Bankası ve Integra Sigorta Brokerlik’te etkinliğin destekçileri arasında yerini aldı.