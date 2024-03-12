Revo Capital, Dördüncü Building Bridges Etkinliğini Gerçekleştirdi: 600’den Fazla Yatırımcı Bir Araya Geldi!

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Hisse Senedi Genel Müdürü Dirk Wener, yaptığı açılış konuşmasında, bankanın 30 milyar Euro sermaye tabanı olduğuna ve Türkiye’nin 2023’te en fazla yatırım yapılan ülke olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ise konuşmasında, 2024-2028 stratejilerinin, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım pazarındaki payını %1’den %1,5'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Dağlıoğlu, son iki on yılda Türkiye'nin istikrarlı ekonomik büyümesini vurgulayarak, bölgede uluslararası yatırım için bir merkez olarak kilit rolünü vurguladı. Türkiye’de şu anda teknoparklarda ve AR-GE merkezlerinde faaliyet gösteren 700'den fazla uluslararası şirketin bulunduğunu ve farklı sektörlerde hizmet veren 80 binden fazla uluslararası şirketin çeşitli hizmetler sağladığını açıkladı.