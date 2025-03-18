Ramazan’da Market Alışverişi Yaparken Bütçeni Rahatlatacak Taktikler
Ramazan’da Market Alışverişi Yaparken Bütçeni Rahatlatacak Taktikler
Ramazan ayında mutfak alışverişi yaparken bilinçli olmak önemli! Hem iftar ve sahur sofralarına çeşitlilik katmak hem de bütçeyi zorlamadan alışveriş yapmak gerek. Eğer Ramazan’da alışveriş yaparken bütçeni rahatlatacak taktikleri öğrenmek istiyorsan, seni içeriğe alalım!
1. Alışveriş listeni hazırlamadan yola çıkma!
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2. Aç karnına alışverişe çıkmak pişmanlıktır...
3. Kendi mutfağının şefi ol!
4. Kampanyaları takip et, indirim günlerini kaçırma!
5. İsrafın önüne geçmek için planlı iftar menüsü hazırla!
6. Kontrollü alışveriş yap!
7. Harcarken kazandıran seçenekleri bul, bütçeni rahatlat!
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