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Ramazan’da Market Alışverişi Yaparken Bütçeni Rahatlatacak Taktikler

Ramazan’da Market Alışverişi Yaparken Bütçeni Rahatlatacak Taktikler

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Onedio Content - Onedio Editörü
18.03.2025 - 14:01

Ramazan ayında mutfak alışverişi yaparken bilinçli olmak önemli! Hem iftar ve sahur sofralarına çeşitlilik katmak hem de bütçeyi zorlamadan alışveriş yapmak gerek. Eğer Ramazan’da alışveriş yaparken bütçeni rahatlatacak taktikleri öğrenmek istiyorsan, seni içeriğe alalım!

1. Alışveriş listeni hazırlamadan yola çıkma!

Rengarenk çeşit çeşit reyonlara kapılmamak için önceden ihtiyaç listesi hazırlamak şart! Gereksiz harcamaları önlemek için mutfağındaki eksiklerini belirle ve alışverişini sadece bu listeye göre yap.

2. Aç karnına alışverişe çıkmak pişmanlıktır...

Alışverişlerini iftardan sonraya sakla! Çünkü aç karnına iftardan önce alışveriş yapmak, tok karnına yapılan alışverişe göre daha fazla maliyetli olabilir. Unutma ki, açken gördüğün her şey cazip gelir ve gereğinden fazla alışveriş yapmana sebep olur... 🤤

3. Kendi mutfağının şefi ol!

Hazır gıdalar yerine evde kendin yapabileceğin ürünleri seçmen hem daha sağlıklı hem de daha ekonomik olur. Mesela Ramazan pidesini evde yapmayı deneyebilir, Ramazan sofranı şenlendirebilirsin!

4. Kampanyaları takip et, indirim günlerini kaçırma!

Marketlerin genellikle haftalık indirim günleri olur ve bu günlerde ürünler en avantajlı fiyatlara düşer. Ramazan ayı gibi özel günlerde de ekstra indirimli fiyatları yakalamak mümkün! Bu market kampanyalarını ve indirimleri takip etmek, bütçene ciddi katkı sağlar!

5. İsrafın önüne geçmek için planlı iftar menüsü hazırla!

Ramazan boyunca hangi gün hangi yemekleri yapacağını planlamak, gereksiz alışveriş yapmanı engeller. Günlük veya haftalık menü oluşturarak ihtiyacın olan malzemeleri belirleyebilir, hem cebini hem de mutfağını rahatlatabilirsin!

6. Kontrollü alışveriş yap!

Bazı ürünleri toplu almak mantıklı olabilir ama her şeyi stoklamak yerine ihtiyacına göre almak çoook daha önemli. Çünkü bazı gıdalar bozulabilir, tarihi geçebilir ve böyle olunca israfa da yol açabilir.

7. Harcarken kazandıran seçenekleri bul, bütçeni rahatlat!

Belirli marketlerde QR ile ödeme yaptığında, harcadıkça nakit iade kazanabildiğin kampanyalar yapılabiliyor. Böylelikle hem mutfak masraflarını azaltır hem de avantajları kaçırmazsın!

Ramazan alışverişlerinde İstanbulkart Mobil ayrıcalığı seninle!

Ramazan alışverişlerinde İstanbulkart Mobil ayrıcalığı seninle!

A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve Şok marketlerinde İstanbulkart Mobil ile QR kodla yapacağın alışverişlerde %20 nakit iade fırsatı seni bekliyor! Üstelik, tek seferde 750 TL ve üzeri harcamalarında geçerli olan bu kampanya ile hem ihtiyaçlarını ekonomik şekilde karşılayabilir hem de bütçeni rahatlatabilirsin. 

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