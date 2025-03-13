Ramazan Boyunca Kendinize İyi Bakmanızı Sağlayacak Tavsiyeler

İftarda lezzetli şeyler yiyelim” diye düşünüp menüyü tamamen buna göre ayarlamamak gerekiyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı şeyler tüketmelisiniz. Özellikle de içeceklerde potbiyotik içerikli ve koruyucu içermeyen ürünleri tercih edebilirsiniz. Postbiyotikler hem sağlığınızı hem sindirimizi desteklemeye yardımcı olarak rahat bir ramazan geçirmenizi sağlayabilir.