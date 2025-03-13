Ramazan Boyunca Kendinize İyi Bakmanızı Sağlayacak Tavsiyeler
Ramazan Boyunca Kendinize İyi Bakmanızı Sağlayacak Tavsiyeler
Ramazan boyunca oruç tutarken bir yandan vücudumuzu da düşünmemiz gerekiyor. Kafamıza göre hareket etmektense bir biline danışmak, uzmanları dinlemek gerekiyor!
Bu önerilerimiz size iyi gelecek!
1. Orucu açarken biraz sakin olmanızı önererek başlayalım…
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2. İftar sofrasında lezzet, sağlık ve rahatlık dengesini ayarlamak gerekiyor!
3. Sahurda gün boyu zindelik için magnezyum önemli.
4. Tuz, kahve ve çay da pek doğru bir tercih değil!
5. Sadece mineral değil, protein ve lif desteği de şart.
6. İftar sonrasını da unutmamak lazım…
7. Oruç olmadığınız saatlerde bol bol su ve sıvı tüketin!
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