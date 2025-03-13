onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Ramazan Boyunca Kendinize İyi Bakmanızı Sağlayacak Tavsiyeler

Ramazan Boyunca Kendinize İyi Bakmanızı Sağlayacak Tavsiyeler

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
13.03.2025 - 17:04

Ramazan boyunca oruç tutarken bir yandan vücudumuzu da düşünmemiz gerekiyor. Kafamıza göre hareket etmektense bir biline danışmak, uzmanları dinlemek gerekiyor!

Bu önerilerimiz size iyi gelecek!

1. Orucu açarken biraz sakin olmanızı önererek başlayalım…

İnsan bütün gün aç kalınca ilk öğünü hızlı hızlı yemek, karnını doyurmak istiyor. Ancak bunu yaptığınızda mide aşırı zorlanıyor, sindirim problemleri ortaya çıkıyor. Kan şekerinizi dengeli bir şekilde yükseltmek için orucunuzu hurma ve bir bardak su ile açabilirsiniz. Ardından bir kase çorba içerek devam etmek de sindirim sisteminizi gelecek yemeklere hazırlayacaktır.

2. İftar sofrasında lezzet, sağlık ve rahatlık dengesini ayarlamak gerekiyor!

İftarda lezzetli şeyler yiyelim” diye düşünüp menüyü tamamen buna göre ayarlamamak gerekiyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı şeyler tüketmelisiniz. Özellikle de içeceklerde potbiyotik içerikli ve koruyucu içermeyen ürünleri tercih edebilirsiniz. Postbiyotikler hem sağlığınızı hem sindirimizi desteklemeye yardımcı olarak rahat bir ramazan geçirmenizi sağlayabilir.

3. Sahurda gün boyu zindelik için magnezyum önemli.

Oruçluyken gün boyunca bitkin olmak istemiyorsanız sahuru iyi geçirmeniz gerekiyor. Uzun süre aç ve susuz kalacağınız için, vücuttaki mineral dengesinin korunması için de en iyi tercihlerinizden biri doğal maden suları olacaktır. Özellikle magnezyum açısından zengin maden suyu tercih ederek zinde kalabilirsiniz.

4. Tuz, kahve ve çay da pek doğru bir tercih değil!

Hep tüketilmesi gerekenler bahsetmek olmaz, biraz da kaçınmanız gerekenlerden bahsedelim.  Tuzlu yiyecekler, vücutta su tutulmasına neden olur. Sahurda salam, sucuk veya turşu gibi tuz oranı yüksek besinler tüketmeyin. Çay, kahve veya kola gibi içecekler de susuz kalmanıza yol açabilir. Bunların yerine doğru vakitte doğal içerikli limonata, maden suyu veya soğuk çay tüketebilirsiniz.

5. Sadece mineral değil, protein ve lif desteği de şart.

Enerjiyi yüksek tutmak ve açlık hissini yönetmek için masada mineral desteklerinin yanında protein ve lif de olmalı. Yumurta, yoğurt, peynir, süt gibi protein açısından zengin gıdalar ve tam tahıllı ekmek, yulaf, ceviz, badem ve sebzeler gibi lif oranı yüksek besinler işe yarayacaktır.

6. İftar sonrasını da unutmamak lazım…

İftarda tükettiğiniz her şey, akşamınızı nasıl geçireceğinizi de belirliyor. İftarda vücudun dengesini koruyacak, sindirimi rahatlatacak şeyler tercih edilmeli. İftar sonrası için de bizim tercihimiz yüksek mineral oranlı maden suları! Rahat bir sindirim için zengin mineralli maden suyu tüketmek size iyi gelecektir.

7. Oruç olmadığınız saatlerde bol bol su ve sıvı tüketin!

Gün boyunca aç kalmak bir yana, birçok kişiyi susuzluk daha fazla etkiliyor. İnsan susuz kalınca başı ağrıyor, halsiz hissediyor, tansiyonu bir inip çıkıyor. Bu nedenle iftar ve sahur arasında en az 8-10 bardak su içmeye dikkat edin. Suyun yanı sıra sıvı tüketimi, özellikle mineral açısından zengin maden suyu tüketimi önemli. Suyu da birden içmek yerine böyle aralıklı şekilde içerseniz böbrekleriniz için daha iyi olacaktır.

Ramazan boyunca mineral, magnezyum ve postbiyotik desteğiniz Kızılay İçecek’ten!

Ramazan boyunca mineral, magnezyum ve postbiyotik desteğiniz Kızılay İçecek’ten!

Sahurda Kızılay Erzincan Doğal Maden Suyu zengin magnezyumuyla gün boyu zindeliği desteklerken, iftarda Kızılay Şalgam, Kızılay Limonata ve Kızılay Soğuk Çay postbiyotik içeriğiyle sofralara lezzet ve sağlık katıyor. İftar sonrasında ise Kızılay Afyon Doğal Maden Suyu, zengin mineralli içeriğiyle sindirime yardımcı oluyor.

İyi Ramazanlar Türkiye!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0