“Rahmi Aksungur Retrospektif” Sergisi 14 Nisan’da İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde Açıldı

Rahmi Aksungur, geleneksel heykel sanatının sınırlarını zorlayan ve yenilikçi bir yaklaşım benimseyen eserleriyle tanınıyor. Bronz, ahşap ve taş gibi malzemelerle ürettiği eserlerinde, özellikle ızgara (grid) formunu hem yapısal bir araç hem de sanatsal bir ifade biçimi olarak kullanıyor. Sanatçı, mekân, çevre ve ölçek ilişkisini temel alarak gündelik nesneler, canlı varlıklar ve mitolojik ögelerden esinleniyor. Modern heykel sanatına özgü bir dil geliştiren Aksungur’un eserleri, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü işlevi görüyor.

Sergide, Rahmi Aksungur’un sanat yaşamının çeşitli dönemlerinde ürettiği eserlerin yanı sıra, Türkiye’nin önemli kurumlarından ve çeşitli koleksiyonerlerinden ödünç alınan 70’ten fazla heykel, eskiz defterlerinden örnekler ve heykel çizimleri yer alıyor. Sergiyle eşzamanlı olarak hazırlanan ve Doç. Dr. Fırat Arapoğlu tarafından kaleme alınan kapsamlı katalog, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.