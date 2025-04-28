“Rahmi Aksungur Retrospektif” Sergisi 14 Nisan’da İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde Açıldı
İş Sanat Kibele Sanat Galerisi 14 Nisan-14 Temmuz 2025 tarihlerinde, Prof. Rahmi Aksungur’un “Retrospektif” sergisine ev sahipliği yapacak.
İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Türk plastik sanatlarının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Heykel sanatçısı akademisyen Prof. Rahmi Aksungur’un retrospektif sergisi nisan ayında sanatseverlerle buluşuyor: “Rahmi Aksungur Retrospektif” sergisi, 14 Nisan-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.
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