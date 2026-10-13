Playlist’ini Bir Kenara Bırak: Bu Sonbahar Canlı Dinlemek İsteyeceğin 4 İsim

Bir müzik türünü daha yakından tanımanın en güzel yollarından biri, ona yön veren isimlerin dünyasını keşfetmek. Caz tarihinin en etkili müzisyenlerinden John Coltrane’in mirasına odaklanan “Remembering John Coltrane” performansı da bu keşif için güzel bir fırsat sunuyor. Engin Recepoğulları Quartet, 20 Ekim’de Nardis Jazz Club’da sahne alıyor. Cazın geçmişine ve farklı yorumlarına ilgi duyanlar, bu konserle müzikal keşiflerine yeni bir durak ekleyebilir!