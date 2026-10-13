Playlist’ini Bir Kenara Bırak: Bu Sonbahar Canlı Dinlemek İsteyeceğin 4 İsim
Yeni müzikler keşfetmek için bazen bildiğimiz şarkıların dışına çıkmak, daha önce dinlemediğimiz bir sanatçıya şans vermek gerekiyor. İstanbul’da sonbahar akşamlarını müzikle değerlendirmek ve farklı seslere kulak vermek isteyenler için cazdan elektronik müziğe uzanan bir konser seçkisi hazırladık. Bakalım bu sonbahar senin yeni favorin hangi isim olacak?
1. Engin Recepoğulları Quartet
Bir müzik türünü daha yakından tanımanın en güzel yollarından biri, ona yön veren isimlerin dünyasını keşfetmek. Caz tarihinin en etkili müzisyenlerinden John Coltrane’in mirasına odaklanan “Remembering John Coltrane” performansı da bu keşif için güzel bir fırsat sunuyor. Engin Recepoğulları Quartet, 20 Ekim’de Nardis Jazz Club’da sahne alıyor. Cazın geçmişine ve farklı yorumlarına ilgi duyanlar, bu konserle müzikal keşiflerine yeni bir durak ekleyebilir!
2. Arda Umurhan & Fyeah
Canlı müzik denince aklına yalnızca klasik konser deneyimleri geliyorsa elektronik müziğe biraz daha yakından bakmanın zamanı gelmiş demektir! Arda Umurhan & Fyeah, 23 Ekim’de Frankhan Selectist’te elektronik müzik eksenindeki performanslarıyla sahneye çıkıyor. Yeni sesler keşfetmek ve sonbahar akşamına farklı bir ritim katmak isteyenlerin değerlendirmek isteyeceği bir konser olacak!
3. Mareux
Daha karanlık atmosferleri, elektronik dokunuşları ve özgün sesleri sevenler için Mareux farklı bir keşif olabilir! Darkwave ve elektronik müzik eksenindeki sound’uyla öne çıkan sanatçı, 5 Kasım’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta dinleyicileriyle buluşacak. Alışılmış müzik tercihlerinin dışına çıkmak ve farklı bir atmosfer deneyimlemek için konser takvimine eklenebilir!
Garanti BBVA Genç Konserleri ile sonbaharın ritmini sahnede yakala!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!