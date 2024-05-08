PlayGate Ventures Kuruldu: Dijital Oyun Endüstrisinde Güçlü İş Birliğine İmza Atıldı!

Dream Games'in 'Royal Match' oyunu dünyada en yüksek gelire sahip oyun oldu. Ayrıca, dünya genelinde tanınan PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nın İstanbul'da gerçekleşmesi ve küreselin önde gelen stüdyolarının İstanbul’da yeni ofisler açmaya başlaması Türkiye'nin oyun dünyasında önemli bir konuma sahip olduğunu gösteriyor.

Avrupa ve MENA bölgesinin oyun dikeyinde önde gelen girişimcilik merkezi StartGate ve Türkiye’nin öncü yatırım bankası olan Aktif Bank iştiraki Aktif Portföy’le beraber kurulan PlayGate Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile mobil, PC ve konsol oyunları, e-spor ve teknolojileri, bulut oyunları, eğitim ve simülasyon oyunları, interaktif film, VR/AR ve AI gibi oyun alanlarına yatırım yapılacak.

PlayGate Ventures’ın, Türkiye oyun endüstrisinin gelişimi noktasında önemli bir kaldıraç olacağına vurgu yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cihat Durmuş, “Fonumuz yerel ve global tüm yatırımcılara açık bir fon olacak. Özellikle global yatırımcıların bu endüstriye olan ilgisini fonumuz aracılığıyla ülkemize getirmeyi hedefliyoruz. Dünyada bu alanda yatırımlar büyüyor ve yatırımcısına ciddi kazanç sağlıyor. Diğer yandan yatırımcılar da yatırımlarını doğru bir kanalla güçlü stüdyolara yapmak istiyor. StartGate ekosistemin son parçası fon tarafıydı ve PlayGate Ventures’ın kuruluşuyla beraber ekosistemimizi daha güçlü ve sürdürülebilir kılacağız. PlayGate’in bölgemizin en büyük fonlarından biri olacağına inanıyoruz” dedi.

PlayGate Ventures’ın en önemli güçlü yanının alanında yetkin isimlerden oluşan ekibi olduğuna dikkat çeken Durmuş, “PlayGate Ventures’ın kısa sürede ciddi başarılar elde edeceğine inanıyoruz çünkü ulusal ve uluslararası güçlü network’e sahip, alanında en başarılı isimlerden oluşan bir ekip kurduk. Şimdiye dek çalıştıkları kurumlara küresel vizyon sunan, marka bilinirliği kazandıran ve sürdürülebilir yapılar olmalarını sağlayan Muhammed Faruk Durmuş, Dr. Arzu Aydın, Berk Uder, Burcu Erol, Efe Kethüda, Mehmet Külte ve Umut Ersaraç başta olmak üzere oyunun her alanına dokunan çok yönlü bir ekibimiz var” ifadelerini ekledi.