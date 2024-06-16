Patili Dostlarınızın Çok Daha Sağlıklı Olmasını Sağlayacak 10 Tarif

Bağışıklığı hızlandıran bu tarifin malzemeleri şunlar:

1 litre su

6 yemek kaşığı zerdeçal

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 tatlı kaşığı öğütülmüş karabiber

Antioksidan ve antiinflamatuar yönünden zengin zerdeçallı bu tarif evdeki patili dostlara çok iyi geliyor. Bu tarifi hazırlarken izleyeceğimiz adımlar şunlar:

1. Bütün malzemeleri alıp karıştırıyoruz. 17 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. Tarif işte bu kadar!

Rafet İnce'nin altın macun tarifi patili dostların çok daha sağlıklı olmasını sağlıyor. 'Kendi yemediğimiz hiçbir şeyi patili dostlarımıza yedirmiyoruz' felsefesiyle yola çıkan Rafet İnce'nin bu tarifi hem insanlara hem patili dostlara uygun.