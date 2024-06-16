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Patili Dostlarınızın Çok Daha Sağlıklı Olmasını Sağlayacak 10 Tarif

etiket Patili Dostlarınızın Çok Daha Sağlıklı Olmasını Sağlayacak 10 Tarif

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 18:01

Tüylü dostunu sevenler sürekli bir arayış içinde. Onlar için en iyisini yapmak istiyoruz. O yüzden evde bir şeyler hazırlamak çok hoşumuza gidiyor. Gelin patili dostlarımız için hazırlayabileceğimiz tariflere birlikte bakalım...

*Bu tarifleri sevimli dostunuza verirken veterinerinize mutlaka danışın. 

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1. Tatlı patates muffinleri tam tüylü dostlarımızın ağzına layık! 😋

1. Tatlı patates muffinleri tam tüylü dostlarımızın ağzına layık! 😋

Önce malzemelerimize bakalım...

  • 1 büyük tatlı patates

  • 3 yumurta

  • 1 bardaktan 2 parmak az elma suyu

  • 4 bardak Hindistan cevizi unu

  • 1 muz

  • Çeyrek bardak kefir

  • Yarım çay kaşığı zencefil

  • Yarım çay kaşığı tarçın

Tarifimizin yapılışı ise şöyle:

1. Tatlı patatesi haşlayıp eziyoruz. Muzu da ezelim.

2. Tüm malzemeleri karıştırıyoruz ve muffin kaplarına paylaştırıyoruz.

3. 120 derecede 35-40 dakika pişiriyoruz.

bark & whiskers hesabında paylaşılan bu tarif hem kedilere hem köpeklere uygun.

2. Köpeğinizi fırın başında bekletecek bir tarif denemek istemez misiniz? 🐶

2. Köpeğinizi fırın başında bekletecek bir tarif denemek istemez misiniz? 🐶

Elma ve chia tohumunun başrolde olduğu tarifin malzemeleri şunlar:

  • 1 yumurta

  • 1 elma püresi

  • 1 yemek kaşığı chia tohumu

  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

  • 1 yemek kaşığı yumurta kabuğu unu

  • 1.5 su bardağı un

  • 1 su bardağı çekilmiş yulaf

En sağlıklı kurabiyelerden olan tarifin adımları şunlar:

1. Un dışındaki tüm malzemeleri karıştırıyoruz. 

2. Hindistan cevizi yağı tamamen eridiğinde unu da ekleyelim. Güzelce hamurumuzu yoğuralım. Hamurun sert olması gerekiyor.

3. İstediğimiz şekli vererek 200 derecede pişiriyoruz. 

Köpeğinizi mutlu etmek işte bu kadar basit! 😎

Köpeğinizin favori kurabiyesi olacak bu tarif gezginkuyruk sayfasında paylaşılmış.

3. Hep biz mi küçük kaçamaklar yapacağız, şimdi tüylü dostların sırası. 😎

3. Hep biz mi küçük kaçamaklar yapacağız, şimdi tüylü dostların sırası. 😎

Korkmanıza gerek yok. Tabii ki bu jelibonlar şekerli değil. 😅

Bu tarifin malzemeleri şunlar:

  • 500 ml ilikli et veya tavuk suyu

  • 50 gram %100 sığır jelatini

  • Ahududu, böğürtlen, zerdeçal

Bu tarif için jelibon kalıba da ihtiyacınız var. 

Şimdi yapılışına geçelim. Tarifin adımları şöyle:

1. Et suyunu 70 dereceye kadar ısıtıyoruz. Burada kaynamaması önemli. 

2. Isıttığımız et suyuna jelatini ekliyoruz ve jelatin eriyene kadar karıştırıyoruz.

3. Jelatini 3 ayrı bardağa ayırıyoruz.

4. Böğürtlen ve ahududuyu blenderdan geçiriyoruz. Her birini ayırdığımız bardaklara koyuyoruz. Bu sayede 3 farklı renkli jelibonlarımız olacak. 

5. Bardaktaki renkli et sularını kalıplarımıza paylaştırıyoruz ve buzdolabında 1 saat bekletiyoruz.

Kedinizin ve köpeğinizin rahatlıkla yiyebileceği bu tarif bobothelabradorus sayfasında yer alıyor.

4. Şimdi sırada tüylü dostunun sağlığını her şeyden çok düşünen pati ebeveynleri için bir tarif var. 🐾

4. Şimdi sırada tüylü dostunun sağlığını her şeyden çok düşünen pati ebeveynleri için bir tarif var. 🐾

Bağışıklığı hızlandıran bu tarifin malzemeleri şunlar:

  • 1 litre su

  • 6 yemek kaşığı zerdeçal

  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

  • 1 tatlı kaşığı öğütülmüş karabiber

Antioksidan ve antiinflamatuar yönünden zengin zerdeçallı bu tarif evdeki patili dostlara çok iyi geliyor. Bu tarifi hazırlarken izleyeceğimiz adımlar şunlar:

1. Bütün malzemeleri alıp karıştırıyoruz. 17 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. Tarif işte bu kadar!

Rafet İnce'nin altın macun tarifi patili dostların çok daha sağlıklı olmasını sağlıyor. 'Kendi yemediğimiz hiçbir şeyi patili dostlarımıza yedirmiyoruz' felsefesiyle yola çıkan Rafet İnce'nin bu tarifi hem insanlara hem patili dostlara uygun.

5. Köpeğimiz için mücver yapsak mı? Şapur şupur yiyeceği mücver ona çok iyi gelecek!

5. Köpeğimiz için mücver yapsak mı? Şapur şupur yiyeceği mücver ona çok iyi gelecek!

Bol sebzeli mücver için malzemeler şunlar:

  • 1 havuç

  • 1 kabak

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 3.5 yemek kaşığı yulaf unu

  • 1 tutam dereotu

  • Yarım çay kaşığı zerdeçal

  • 1 yumurta kabuğu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlarken köpeğinizden yardım alabileceğiniz mücverin adımları şöyle:

1. Tüm malzemeleri kaba alıyoruz ve karıştırıyoruz. 

2. 200 derece fırında 20 dakika pişiriyoruz. 

lokisoner hesabından paylaşılan mücveri sebze sevmeyen köpekler bile çok seviyor. Loki'nin bayıldığı mücvere sizin patili dostlarınız da bayılacak kesin! 🐶

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6. Hem kedilerinize hem köpeklerinize gönül rahatlığıyla verebileceğiniz bal kabaklı kurabiye evdeki tüylü dostları çok memnun edecek. 🐈 🐕

6. Hem kedilerinize hem köpeklerinize gönül rahatlığıyla verebileceğiniz bal kabaklı kurabiye evdeki tüylü dostları çok memnun edecek. 🐈 🐕

Bu tarifin malzemeleri şunlar:

  • 1 elma

  • 1 muz

  • 1 bardak bal kabağı püresi

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 yumurta

  • 2 bardak yulaf ezmesi

  • 1 bardak tam tahıllı un

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

Leziz kurabiyelerin yapılışı ise şöyle:

1. Önce yumurtayı çırpıyoruz. Üzerine tüm malzemeleri ekliyoruz. 

2. Hamur haline gelene kadar yoğuruyoruz.

3. Fırını önce 200 derecede 5 dakika ısıtalım, sonra 180 dereceye indirip kurabiyeleri fırına koyalım. Bu şekilde 20 dakika pişiriyoruz.

herathebearr sayfasında paylaşılan tarif aslında çok kolay.

7. Hiçbir şeyden memnun olmayan kedinizi memnun etmenin yolu ona güzel bir İtalyan omleti yapmak. 😅

7. Hiçbir şeyden memnun olmayan kedinizi memnun etmenin yolu ona güzel bir İtalyan omleti yapmak. 😅

Lezzetli yumurtaya kedilerinizin bayılacağı kesin. Önce tarifimizin malzemelerine bakalım...

  • 100 gram somon

  • 3 yumurta

  • Çeyrek mor lahana

  • Yarım havuç

  • 1 sap brokoli

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım su bardağı Petchef balık suyu

Omlet tarifini yapmak için adımlar şunlar:

1. Mor lahanayı ince ince kıyıyoruz. Havuçları da küçük şekilde doğruyoruz.

2. Somonları da küçük parçalara bölelim. 

3. Petchef balık suyunu ocağa alıp kaynatıyoruz. 

4. Sebzeleri 3 dakika buzlu suda bekletip sonra ocakta kaynayan suya atıyoruz. Son olarak suya somonları da ekliyoruz.

5. Bu şekilde 5 dakika pişiriyoruz. Bu karışımı süzüp kenara alalım.

6. Şimdi sıra omlet kısmında. Bunun için yumurtaları bir kaba kırıyoruz ve içine hazırladığımız malzemeleri ekliyoruz.

7. Zeytinyağında yumurtalı karışımı 8-10 dakika pişiriyoruz ve soğuk servis ediyoruz.

Petchef kitabında yer alan İtalyan omleti tarifi kedilere özel. Rafet şefin bu lezzetli tarifine tüylü dostlar hayır diyemiyor! 😻

8. Lezzetli bir köpek bisküvisine ne dersiniz?

8. Lezzetli bir köpek bisküvisine ne dersiniz?

Evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerden yapabileceğiniz tarif için gerekli ürünler şunlar:

  • Yarım muz

  • 1 küçük havuç

  • 1 yumurta 

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1.5 bardak yulaf

1. Havucu rendeliyoruz.

2. Tüm malzemeleri bir kaba alıp hamur haline getiriyoruz.

3. Hamura yuvarlak şekil verip fırın tepsisine yerleştiriyoruz ve 180 derecede pişiriyoruz. 15 dakika pişirmek yeterli olacaktır. 

Bu tarifi Masterchef yarışmasından tanıdığımız Serpilay'ın hesabından aldık. Patili dostunuz soğumasını biraz zor bekleyecek, eminiz!

9. Yaz geline köpeğiniz de dondurma yemesin mi? 🍦

9. Yaz geline köpeğiniz de dondurma yemesin mi? 🍦

Bu tarif için gerekli malzemeler şunlar:

  • Tavuk göğsü

  • 3 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 1 yemek kaşığı zerdeçal

  • 1 yemek kaşığı nane

  • 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

  • 2 su bardağı su

1. Tüm malzemeleri tencereye alıp ocakta pişiriyoruz. Yarım saate yakın düşük ateşte pişirmek yeterli.

2. Biraz sıcaklığı geçince dondurma kaplarına alıp buzluğa atıyoruz. 

cocothevovo sayfasındaki bu tarif köpeklerin çok hoşuna gidiyor. Sıcak günlerde köpeğiniz bu dondurmayla ferahlayacak. Aynı zamanda bu tarif ağız kokusuna da iyi geliyor.

10. Köpeğinizi mutlu edecek dondurma, tüylü dostunuzun salyalarını akıtacak, o kesin! 👅

10. Köpeğinizi mutlu edecek dondurma, tüylü dostunuzun salyalarını akıtacak, o kesin! 👅

Bu lezzetli dondurmanın malzemeleri şunlar:

  • 1 avuç yaban mersini

  • 200 ml laktozsuz kefir

  • 1 tatlı kaşığından biraz az Hindistan cevizi yağı

  • Keten tohumu

  • 1 tatlı kaşığı yumurta kabuğu tozu

Bu tarifi yaparken izleyeceğiniz adımlar şunlar:

1. Yaban mersini, kefir ve Hindistan cevizi yağını rondodan çekiyoruz.

2. Pürüzsüz kıvama gelince üzerine biraz keten tohumu ve yumurta kabuğu tozunu ekliyoruz. 

3. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra dondurma kaplarına döküyoruz ve donduruyoruz. 

Sıcak günlerde rahatlatıcı olan tarif lopoblog hesabından paylaşılmış. Yazın bu tarif kurtarıcı olacak!

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