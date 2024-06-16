Patili Dostlarınızın Çok Daha Sağlıklı Olmasını Sağlayacak 10 Tarif
Patili Dostlarınızın Çok Daha Sağlıklı Olmasını Sağlayacak 10 Tarif
Tüylü dostunu sevenler sürekli bir arayış içinde. Onlar için en iyisini yapmak istiyoruz. O yüzden evde bir şeyler hazırlamak çok hoşumuza gidiyor. Gelin patili dostlarımız için hazırlayabileceğimiz tariflere birlikte bakalım...
*Bu tarifleri sevimli dostunuza verirken veterinerinize mutlaka danışın.
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1. Tatlı patates muffinleri tam tüylü dostlarımızın ağzına layık! 😋
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2. Köpeğinizi fırın başında bekletecek bir tarif denemek istemez misiniz? 🐶
3. Hep biz mi küçük kaçamaklar yapacağız, şimdi tüylü dostların sırası. 😎
4. Şimdi sırada tüylü dostunun sağlığını her şeyden çok düşünen pati ebeveynleri için bir tarif var. 🐾
5. Köpeğimiz için mücver yapsak mı? Şapur şupur yiyeceği mücver ona çok iyi gelecek!
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