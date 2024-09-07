Para, Hırs ve Daha Fazlası: Finans Dünyasının Kalbi Wall Street’in Hikayesi
Para, Hırs ve Daha Fazlası: Finans Dünyasının Kalbi Wall Street’in Hikayesi
Wall Street... Sadece ABD değil, dünya ekonomisinin kalbi olan o yer! Tam burada alınan kararlar dünya genelinde finansal piyasaları etkiler. Finans dünyasının karmaşıklığını, hırsını gözler önüne seren Wall Street'in hikayesine gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Wall Street 17. yüzyılda doğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. New York Borsası Kuruldu.
3. Krizler ve çöküşler yaşandı.
4. Tekrar yükseldi ve modernizasyon gerçekleştirildi.
5. Büyük finans kurumlarının merkezi haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın