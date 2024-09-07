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Para, Hırs ve Daha Fazlası: Finans Dünyasının Kalbi Wall Street’in Hikayesi

etiket Para, Hırs ve Daha Fazlası: Finans Dünyasının Kalbi Wall Street’in Hikayesi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 14:01

Wall Street... Sadece ABD değil, dünya ekonomisinin kalbi olan o yer! Tam burada alınan kararlar dünya genelinde finansal piyasaları etkiler. Finans dünyasının karmaşıklığını, hırsını gözler önüne seren Wall Street'in hikayesine gelin birlikte bakalım!

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1. Wall Street 17. yüzyılda doğdu.

1. Wall Street 17. yüzyılda doğdu.

Hollandalı göçmenler tarafından New York'ta 17. yüzyılda kurulmuştur. New York'u korumak amacıyla inşa edilen Wall Street duvarından ismini almıştır. Bir süre sonra ticaretin ve finansın ana noktası haline gelmiştir.

2. New York Borsası Kuruldu.

2. New York Borsası Kuruldu.

NYSE olarak kısaltılan New York Borsası 1792 yılında Buttonwood Anlaşması ile kuruldu. Hisse senetleri ticaretini düzenlendi. Böylece Wall Street'te ilk finansal kurumun oluşumu gerçekleşmiş oldu. Aslında tam buralarda hırs kendini göstermeye başladı!

3. Krizler ve çöküşler yaşandı.

3. Krizler ve çöküşler yaşandı.

Wall Street için iki önemli tarih var... 1929 Büyük Buhran ve 2008 Küresel Finans Krizi! Bu iki önemli ekonomik çöküşe ev sahipliği yaptı. Dünya ekonomisinin kalbi olduğunu söylemiştik. Dünyanın genelinde finansal alanda köklü değişikliklerin yapılmasını beraberinde getirdi.

4. Tekrar yükseldi ve modernizasyon gerçekleştirildi.

4. Tekrar yükseldi ve modernizasyon gerçekleştirildi.

Köklü değişikliklerle birlikte 20. yüzyılın sonlarına doğru modernleşme gerçekleşti. Teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte artık elektronik ticaret sistemleri devreye girdi. Böylece ticaret hızlandı, finans alanında rekabet arttı.

5. Büyük finans kurumlarının merkezi haline geldi.

5. Büyük finans kurumlarının merkezi haline geldi.

Hırs, rekabet, risk... Büyük servetler kazanma umuduyla hareket eden profesyonellerin merkezi haline geldi. Dünyanın en büyük finans kurumlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Bu yüzden global piyasalarının yönlendirilmesinde kritik bir rol oynamakta.

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6. Reformlar, regülasyonlar ve yenilikler...

6. Reformlar, regülasyonlar ve yenilikler...

Zaman ilerledikçe teknoloji gelişiyor. Hatta bunların yanı sıra insanların tüketime bakış açısı değişiyor. Bu nedenle ABD hükümeti buhran ve çöküşleri ele alarak Wall Street'teki spekülasyonlar ve riskleri azaltmak adına reformlar getirdi.

7. Medyada kendini göstermeye başladı.

7. Medyada kendini göstermeye başladı.

İkonik bir yer haline gelen birçok film, kitap ve belgesele konu oldu. Finans dünyasındaki hırsı, etik dışı davranışları gözler önüne seren bu çalışmalarla Wall Street'in asıl yüzü gösterildi.

8. Tepkiler ve protestoların merkezi oldu.

8. Tepkiler ve protestoların merkezi oldu.

2011'de Occupy Wall Street hareketi başladı. Finansal eşitsizliklere, bankaların gücüne karşı tepki gösterilmeye başlandı. Dünyanın genelinde yankı bulun bu hareket sosyal adalet konusunda farkındalığı arttırdı.

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