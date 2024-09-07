Para, Hırs ve Daha Fazlası: Finans Dünyasının Kalbi Wall Street’in Hikayesi

Wall Street için iki önemli tarih var... 1929 Büyük Buhran ve 2008 Küresel Finans Krizi! Bu iki önemli ekonomik çöküşe ev sahipliği yaptı. Dünya ekonomisinin kalbi olduğunu söylemiştik. Dünyanın genelinde finansal alanda köklü değişikliklerin yapılmasını beraberinde getirdi.