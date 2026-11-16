Özge Ulusoy'dan Faruk Çolakoğlu'yla Evlilik Sorusuna Yanıt: "Akışına Bıraktık"
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Ünlü manken Özge Ulusoy, iş insanı Faruk Çolakoğlu ile uzun süredir devam eden ilişkisinde evlilik sorularından bir türlü kurtulamıyor! Bir marka için yaptığı fotoğraf çekiminin ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, evlilik konusunda bu kez de net bir tarih vermedi. Ünlü mankenin alışveriş ve bütçe üzerine söyledikleri de dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türkiye'nin en tanınan mankenlerinden Özge Ulusoy'u yıllardır podyumlarda ve ekranlarda görüyoruz.
Özge Ulusoy, son olarak bir marka için yaptığı çekimin ardından evlilik sorularını yanıtladı.
Ünlü manken, alışveriş alışkanlıkları hakkında da dikkat çeken açıklamalar yaptı.
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