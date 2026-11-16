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Özge Ulusoy'dan Faruk Çolakoğlu'yla Evlilik Sorusuna Yanıt: "Akışına Bıraktık"

Özge Ulusoy'dan Faruk Çolakoğlu'yla Evlilik Sorusuna Yanıt: "Akışına Bıraktık"

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 16:01
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Ünlü manken Özge Ulusoy, iş insanı Faruk Çolakoğlu ile uzun süredir devam eden ilişkisinde evlilik sorularından bir türlü kurtulamıyor! Bir marka için yaptığı fotoğraf çekiminin ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, evlilik konusunda bu kez de net bir tarih vermedi. Ünlü mankenin alışveriş ve bütçe üzerine söyledikleri de dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'nin en tanınan mankenlerinden Özge Ulusoy'u yıllardır podyumlarda ve ekranlarda görüyoruz.

Türkiye'nin en tanınan mankenlerinden Özge Ulusoy'u yıllardır podyumlarda ve ekranlarda görüyoruz.

Ünlü manken, Çolakoğlu Holding'in veliahtlarından Faruk Çolakoğlu ile uzun süredir aşk yaşıyor. Bir dönem parmağındaki tek taş yüzükle görüntülenen Özge Ulusoy'un ne zaman nikah masasına oturacağı ise uzun zamandır merak konusu.

Özge Ulusoy, son olarak bir marka için yaptığı çekimin ardından evlilik sorularını yanıtladı.

Özge Ulusoy, son olarak bir marka için yaptığı çekimin ardından evlilik sorularını yanıtladı.

'Biz birbirimizin özel alanlarına, kariyerlerine çok saygı duyuyoruz' diyen Özge Ulusoy, evlilik konusunda ise 'Evlilik durumunu akışına bıraktık' ifadelerini kullandı.

Ünlü manken, alışveriş alışkanlıkları hakkında da dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ünlü manken, alışveriş alışkanlıkları hakkında da dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'Zamansız ve kaliteli parçalar almak bize uzun süreli kullanımlar sağlar' diyen Özge Ulusoy, 'Bir taraftan da bütçemizi düşünmek zorundayız bu alışverişleri yaparken' sözleriyle bütçe konusuna da değindi.

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Mira Hanım
Mira Hanım
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