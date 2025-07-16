Öz Köyüm Zeytincilik: 1957 Yılından Bu Yana Doğadan Sofralarınıza Sızan Lezzet!
Zeytinyağı, yüzyıllardır Akdeniz mutfağının temel taşlarından biri olarak hem mutfak kültürünün hem de doğal yaşam anlayışının bir parçası olmuştur. Özellikle erken hasat döneminde, soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen naturel sızma zeytinyağı; yoğun aroması ve yüksek kalite bileşenleriyle öne çıkar. Geleneksel mutfaklarda sıklıkla tercih edilen bu değerli ürün, aynı zamanda sofralara karakteristik bir tat ve eşsiz bir kıvam kazandırır.
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Öz Köyüm Zeytincilik, dört nesildir üretimin her aşamasında aynı özeni sürdürüyor.
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Zeytinlerini, Kazdağı ve Madra Dağı’nın ortasında yer alan yüksek rakımlı, bol oksijenli ve rüzgârlı arazilerden hasat ediyorlar.
Ürün yelpazeleri yalnızca zeytin ve zeytinyağı ile sınırlı kalmıyor.
Öz Köyüm Zeytincilik, Türkiye’de zeytinyağı üretiminin saygın markalarından biri olmayı sürdürüyor.
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