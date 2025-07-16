onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Öz Köyüm Zeytincilik: 1957 Yılından Bu Yana Doğadan Sofralarınıza Sızan Lezzet!

Öz Köyüm Zeytincilik: 1957 Yılından Bu Yana Doğadan Sofralarınıza Sızan Lezzet!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
16.07.2025 - 15:20

Zeytinyağı, yüzyıllardır Akdeniz mutfağının temel taşlarından biri olarak hem mutfak kültürünün hem de doğal yaşam anlayışının bir parçası olmuştur. Özellikle erken hasat döneminde, soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen naturel sızma zeytinyağı; yoğun aroması ve yüksek kalite bileşenleriyle öne çıkar. Geleneksel mutfaklarda sıklıkla tercih edilen bu değerli ürün, aynı zamanda sofralara karakteristik bir tat ve eşsiz bir kıvam kazandırır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öz Köyüm Zeytincilik, dört nesildir üretimin her aşamasında aynı özeni sürdürüyor.

Öz Köyüm Zeytincilik, dört nesildir üretimin her aşamasında aynı özeni sürdürüyor.

Türkiye’nin köklü zeytin üretim bölgelerinden biri olan Burhaniye Pelitköy’de 1957 yılında bir aile işletmesi olarak kurulan Öz Köyüm Zeytincilik, dört nesildir üretimin her aşamasında aynı özeni sürdüren butik bir üretici olarak faaliyet gösteriyor. Kendi zeytinliklerinden topladıkları zeytinleri, yine kendilerine ait son teknoloji üretim tesislerinde işleyerek naturel sızma erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı üretiyorlar. Ürettikleri zeytinyağlarını özel, hava ile teması önleyen krom tanklarda uygun koşullarda muhafaza ederek müşterilerine ulaştırıyorlar.

Zeytinlerini, Kazdağı ve Madra Dağı’nın ortasında yer alan yüksek rakımlı, bol oksijenli ve rüzgârlı arazilerden hasat ediyorlar.

Zeytinlerini, Kazdağı ve Madra Dağı’nın ortasında yer alan yüksek rakımlı, bol oksijenli ve rüzgârlı arazilerden hasat ediyorlar.

Bu doğal koşullar, zeytin meyvesinin kalitesini olumlu yönde etkileyerek ürünün nefasetine katkı sağlıyor. Üretim sırasında ısı kontrolünü hassasiyetle sağlayarak, zeytinin besin değerini ve aromasını koruyan sıkım süreciyle öne çıkıyorlar.

Öz Köyüm Zeytincilik, üretimde şeffaflığı temel prensip olarak benimsemiş durumda. Sahip oldukları uluslararası kalite belgeleri, analiz raporları ve çeşitli ödüllerle üretim kalitelerini belgeliyor; tüm bu belgeleri de internet sitelerinde erişime açık olarak paylaşıyorlar. İtalya, İspanya ve Arjantin gibi zeytinyağında öne çıkan ülkelerde kazandıkları ödüller, markanın üretim anlayışına duyulan güveni yansıtıyor.

Ürün yelpazeleri yalnızca zeytin ve zeytinyağı ile sınırlı kalmıyor.

Ürün yelpazeleri yalnızca zeytin ve zeytinyağı ile sınırlı kalmıyor.

Sadece zeytin ve zeytinyağı ile sınırlı kalmıyor, Pelitköy’ün geleneksel üretim kültürünü yaşatmak adına zeytinyağı sabunu, doğal bal ve farklı yöresel lezzetleri de sunuyorlar. El emeğiyle hazırlanan bu ürünler, sofralarınıza veya sevdiklerinize doğal bir hediye alternatifi olarak da tercih edilebilir.

Türkiye’nin her yerine hızlı ve güvenilir teslimat sağlayan e-ticaret siteleri www.ozkoyum.com üzerinden tüm ürünlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Firma, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak siparişlerinizi aynı gün ve ücretsiz kargo avantajıyla tazeliğini koruyacak şekilde kapınıza kadar ulaştırıyor.

Öz Köyüm Zeytincilik, Türkiye’de zeytinyağı üretiminin saygın markalarından biri olmayı sürdürüyor.

Öz Köyüm Zeytincilik, Türkiye’de zeytinyağı üretiminin saygın markalarından biri olmayı sürdürüyor.

Kurulduğu günden bu yana aile prensipleriyle hareket eden Öz Köyüm Zeytincilik, üretimin her adımını kendisi yöneterek naturel sızma zeytinyağına olan tutkusunu her damlasına yansıtıyor. Geleneksel değerlerle modern üretim anlayışını birleştirerek Türkiye’de zeytinyağı üretiminin saygın markalarından biri olmayı sürdürüyor.

Eğer siz de dört kuşaktır devam eden bu özenli üretim hikâyesine ortak olmak, sofranızda hakiki zeytinyağının geleneksel lezzetini keşfetmek isterseniz www.ozkoyum.com adresini ziyaret ederek güvenle sipariş verebilirsiniz. Öz Köyüm Zeytincilik, doğallığın tadını sizinle paylaşmak için her zaman hazır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın