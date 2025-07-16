Öz Köyüm Zeytincilik: 1957 Yılından Bu Yana Doğadan Sofralarınıza Sızan Lezzet!

Sadece zeytin ve zeytinyağı ile sınırlı kalmıyor, Pelitköy’ün geleneksel üretim kültürünü yaşatmak adına zeytinyağı sabunu, doğal bal ve farklı yöresel lezzetleri de sunuyorlar. El emeğiyle hazırlanan bu ürünler, sofralarınıza veya sevdiklerinize doğal bir hediye alternatifi olarak da tercih edilebilir.

Türkiye’nin her yerine hızlı ve güvenilir teslimat sağlayan e-ticaret siteleri www.ozkoyum.com üzerinden tüm ürünlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Firma, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak siparişlerinizi aynı gün ve ücretsiz kargo avantajıyla tazeliğini koruyacak şekilde kapınıza kadar ulaştırıyor.