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Otomobil Sahibi Olanların "Keşke Benim Yerime Bir Başkası Düşünse” Diyeceği 7 Senaryo

Otomobil Sahibi Olanların "Keşke Benim Yerime Bir Başkası Düşünse” Diyeceği 7 Senaryo

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
28.02.2024 - 16:17

Bilenler bilir, araç sahibi olanların aklına sürekli araçlarıyla iligili kötü senaryolar gelir. 'Eee dışarısı kötü, öyle herkese de güven olmuyor sonuçta. Ya aracımın başına kötü bir şey gelirse?' düşüncesi sürekli aklında dönüp duruyor olabilir. Merak etme herkesin öyle. Ama bunun bir yolu var. Nasıl mı?

İşte otomobil sahiplerinin 'Keşke benim yerime bunu bir başkası düşünse' diyeceği 7 senaryo:

1. Araba parktayken ben de mışıl mışıl evde uyurken ya biri gelip çarparsa?

Tebrikler, nurtopu gibi bir yeni kabusunuz oldu.

2. Arabam dışarıdayken bir anda hiç hesapta yokken dolu başlarsa?

imgur.com

Yağma be yağmaaa! 🥲🥲

3. Ya kapıda bıraktığım arabam çalınıp da karanlık güçlerin eline geçerse?

imgur.com

Kötü niyetli karanlık lordlar her yerde...

4. Elektrikli otomobilim Güneş patlaması yüzünden yolda kalırsa?

Güneş'te patlama oluyor diye benim yeni aldığım araba neden bozuluyor ya? 🥲🥲

5. Ya tam kapıyı açacağım zaman aracımın anahtarı mazgaldan bilinmez diyarlara doğru yolculuğa çıkarsa?

Kapıyı da böyle açarız artık. 😅

6. Tam tatil yolundayken bir anda anlamadığım bir arıza olur da aracım çekilmek zorunda kalırsa?

Bizim tatil planı başka baharlara kaldı. 😔

7. Uzaylılar dünyaya gelir de UFO’nun jet yakıtı yüzünden arabamın tavan boyası aşınırsa?

Yok artık daha neler... 😂😂😂

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