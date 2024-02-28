Otomobil Sahibi Olanların "Keşke Benim Yerime Bir Başkası Düşünse” Diyeceği 7 Senaryo

Bilenler bilir, araç sahibi olanların aklına sürekli araçlarıyla iligili kötü senaryolar gelir. 'Eee dışarısı kötü, öyle herkese de güven olmuyor sonuçta. Ya aracımın başına kötü bir şey gelirse?' düşüncesi sürekli aklında dönüp duruyor olabilir. Merak etme herkesin öyle. Ama bunun bir yolu var. Nasıl mı?

İşte otomobil sahiplerinin 'Keşke benim yerime bunu bir başkası düşünse' diyeceği 7 senaryo: