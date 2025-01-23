Ortamlarda Dile Getirdiğinizde Coolluk Katsayınızı Artıracak 12 İlginç Bilgi

Beynimiz o kadar çalışıyor ki, günde tam 70.000 düşünce üretiyoruz! Çoğunu fark bile etmiyoruz aslında, gelip geçiyorlar ama bu, beynimizin ne kadar yoğun ve güçlü olduğunu gösteriyor. Yani kafanızda ne kadar çok şey dönüp duruyor, aslında hepimizde öyle bir düşünce fırtınası var ki… Kimse farkında değil ama bir şekilde hep bir şeyler düşünüyorsunuz!