Onlar Bitti Demeden Bitmez! Arka Sokaklar 19. Sezonuyla Ekranlara Geri Dönüyor!

Sevilen oyuncular Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Okar gibi isimler bu sezonda da kadroda yer alırken, yeni yüzler de diziye dahil oldu. Tanıtım filminde yenilenen kadro ilk kez görücüye çıkarken, yeni sezonda seyirciyi hangi sürprizlerin beklediği de merak konusu oldu.

İstanbul Sokaklarında Çekilen Hareketli Sahnelere Hazır Olun!

Yeni sezon tanıtım filmi, İstanbul’un dinamik atmosferini en iyi şekilde yansıtan Kartal’da çekildi. Özellikle aksiyon sahnelerinin dikkat çektiği bu tanıtımda, özel efektler ve yüksek çözünürlüklü kameralar kullanıldı. Fragman, yayınlandığı andan itibaren geniş bir kitle tarafından paylaşılarak sosyal medya platformlarında en çok konuşulanlar arasına girdi.