Onlar Bitti Demeden Bitmez! Arka Sokaklar 19. Sezonuyla Ekranlara Geri Dönüyor!
Onlar Bitti Demeden Bitmez! Arka Sokaklar 19. Sezonuyla Ekranlara Geri Dönüyor!
Türkiye televizyon tarihinin en uzun soluklu ve ikonik yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, yepyeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 19. sezonuyla ekranlara dönecek olan dizi, bu defa aksiyon dolu sahneleri ve etkileyici fragmanıyla izleyenleri şimdiden koltuklarına kilitliyor. Yeni tanıtım filmiyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran Arka Sokaklar, izleyicilerini bu sezon da nefes kesen maceralara davet ediyor!